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 Политика Украины
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Все про:День независимости (760) звание (138) Порошенко (13629) повышение (95) Чечеткин (54) Аброськин (433) Кулеба (77) Писный (20) Аллеров (65) Демчина Павел (6)

 Порошенко повысил в звании Аброськина, Демчину, Чечеткина и Аллерова

порошенко указ подпись подписание

Также Президент Петр Порошенко 23 августа издал ряд указов о присвоении званий, которым ко Дню Независимости произвел в генерал-майоры 12 человек.

Об этом говорится в соответствующих указах Порошенко, обнародованных на его сайте, передает Цензор.НЕТ.

В частности, звание генерал-майора юстиции получил полковник юстиции Сенюк Олег Владимирович - военный прокурор Западного региона Украины, временно исполняющий обязанности военного прокурора сил антитеррористической операции; звание генерал-лейтенанта получил генерал-майор Евдоченко Леонид Александрович - Председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины; военное звание генерал-полковника получил генерал-лейтенант Колесник Игорь Иванович - первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины; звание генерал-лейтенанта получили генерал-майор Грищенко Андрей Николаевич - командующий войск оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины; генерал-майор Шамко Вячеслав Евгеньевич - начальник штаба - первый заместитель командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины; звание генерал-майора получили полковник Баргилевич Анатолий Владиславович - начальник оперативного управления - заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины; полковник Залужный Валерий Федорович - начальник штаба - первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины; полковник Палагнюк Игорь Николаевич - начальник штаба - первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины; звание контр-адмирала получил капитан 1 ранга Неижпапи Алексей Леонидович - заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по боевой подготовке - начальник управления боевой подготовки Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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Кроме того, специальное звание генерал-лейтенанта службы гражданской защиты присвоено генерал-майору службы гражданской защиты Чечеткину Николаю Александровичу - Председателю Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям; специальное звание генерал-майора службы гражданской защиты присвоено полковнику службы гражданской защиты Щербаченко Александру Николаевичу - директору Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций аппарата Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины Василий Писный в порядке переаттестации получил воинское звание генерал-лейтенанта. Раньше он был генерал-лейтенантом милиции.

Генерал-лейтенант Юрий Аллеров, командующий Национальной гвардии, стал генерал-полковником.

Вячеслав Аброськин, первый заместитель главы Национальной полиции, повышен в звании до генерала полиции второго ранга, а Коваль Евгений Александрович - начальник Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины повышен в звании до генерала полиции третьего ранга.

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Павел Демчина, первый заместитель главы СБУ, стал генерал-лейтенантом, а звания генерал-майора получили Сергей Букоемский, начальник управления вооружения и техники ГПСУ; Петр Крыса, начальник управления борьбы с трансграничной преступностью, ГПСУ; Сергей Сердюк, директор Департамента персонала ГПСУ; Василий Бедрий, начальник УСБУ в Ривненской области; Андрей Носач, начальник УСБУ в Харьковской области; Александр Саппа, начальник управления внутренней безопасности СБУ.

Народный депутат, генерал-лейтенант милиции Николай Паламарчук получил специальное звание генерала полиции первого ранга в отставке. Он работал в органах МВД с 1982 до 2005 года.

Кроме того, прокурор Николаевской области Тарас Дунас и прокурор Одесской области Олег Жученко получили классный чин государственного советника юстиции 3 класса, который соответствует генеральскому званию.

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Посол Украины в Словакии Юрий Мушка, посол в Ливии Николай Нагорный, посол в Кении Евгений Цимбалюк получили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (первый ранг государственного служащего, соответствует генералу армии). Ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого и второго классов, которые также соответствует по рангу генеральским, получили Каневский Владислав - заместитель директора Департамента - начальник отдела анализа и планирования Департамента секретариата Министерства иностранных дел Украины; Кулиш Игорь - первый заместитель Руководителя Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации Президента Украины; Мартин Дина - заместитель Постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве; генконсул в Милане Роман Горяйнов, генконсул в Барселоне Оксана Драмарецкая, постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба и советник-посланник отделения посольства в Израиле при Палестинской Национальной Администрации Николай Лещенко.




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усиливает личную охрану, награждает ментов псов режима
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сепара аброськина вам в генералы. тьфу,тварь гнилая!
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Вот в чем был в Украине недостаток, так это в генералах...
Пэтя восполнил... Теперь будет легче...
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Кара настигает подельников пуйловских оккупантов.
Автобус, в котором находились строители моста через Керченский пролив, рухнул в море в районе порта «Кавказ».
Об этом в пятницу, 25 августа, сообщает Telegram канал Mash.
Отмечается, что в автобусе находилось порядка 20 человек. Известно, что есть жертвы.

Так, по данным телеканала «Россия. Кубань», вахтовый автобус с рабочими упал в море сегодня около 07:50 в Темрюкском районе.
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Жаль только, что наказывает только рабов, а не рабовладельцев...
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трудяги! Ведь больше героев не нашлось..от стідоба!
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Ой, та вже б призначити їх генерал-генералами, та й все))

Совком штирить від цих сортів генералітету(
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генералов куча воевать некому............ надо кому то присвоить генералисимуса .....угадайте кому?????............
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Помнится его прыщавый кум перед своим окончательным банкротством раздавал направо-налево генеральские звания прихвостням... Не помогло...
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ну фсе.......кацапам жопа......генеральский полк едит в АТО на войну.....
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Петр Крыса, начальник управления борьбы с трансграничной преступностью(С) ...ну, прямо, по Гоголю..)
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Оно и понятно, видели все, как Недоброськин блокадников прессовал, которые не пускали порошенковские эшелоны для сепаров и обратно. Такие мрази у Педро в почете. Скажи кто кто твой друг и я скажу кто ты. Еще Ахметова нужно наградить за развязывание войны и роттердам+.
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Паркетных генералов в полку прибыло. Хотя в реальности они по уму на уровне младших лейтенантов.
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Когда Гелатея произведешь в фельдмаршалы?...
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Головні три хенерали вже на посту.
Порошенко повысил в звании Аброськина, Демчину, Чечеткина и Аллерова - Цензор.НЕТ 612
Остальні на підході
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Был уверен, что Амброзькину присвоят звание "адмирал-генерал" (как у Аладина)
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день независимости как повод для присвоения генерала ...не войсковые операции а просто день независимости , скоро звания будет раздавать на день валентина За любовь к президенту , чем не повод
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Заняться больше нечем Петру Алексеевичу. Раздавать награды, звания, толкать пафосные речи, тут гидранту нет равных.
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Барыга знает как потролить украинцев. И конечно же *заработать* еще больше себе рейтингов...
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Йи зарплаты больше у них будут, главное чтоб мы все вовремя и максимально больше пополняли бюджет налогами. Они живут в другом измерении.
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в январе 1945 года Сотня воинов ОУН-УПА в бою под Космачем уничтожила полк НКВД из группы генерала Дергачёва,в количестве более 400 хмырей...Командовал сотней Сотник УПА Мирослав Симчич.
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Пуйло во время визита в оккупированный Крым на прошлой неделе провел закрытые переговоры с представителем Порошенко в Минске Виктором Медведчуком.
«Во время турне по Крыму российский лидер провел закрытые переговоры с Виктором Медведчуком», - говорится в сообщении источников, близких к Медведчуку.
Еще два источника, близкие к Кремлю, подтвердили, кум пуйла Медведчук во время поездки пуйла в Крым «точно был в Крыму» и что последние 2 года пуйло регулярно встречается с ним во время поездок на оккупированный полуостров. Отмечается, что на встрече речь шла об украинской политике, выполнении минских соглашений и обмене пленными. По словам одного из источников, беседа состоялась поздно вечером в пятницу, 18 августа 2017 года.
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блядь, как при Брежневе - медальки к праздникам раздают... тьфу блядь...
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Чем же они отличились, что Порохряк так расщедрился? Хорошо задницу лизали?
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если руководитель высоко ценит жополизов, а пэдра только жополизов и ценит - то ничего хорошего у такого руководителя не выйдет.
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сейчас сепары и козломордые узнают сколько у нас генералов ...и начнут сдаваться
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Не удивлен.Путлер подарил Крым куму Ведмедчуку еще при Кучме.Можно подумать что вы не ЗНАЛИ...,Пир был на весь Крым и хатынку Ведмедчука в Крыму...
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Прямо по Гоголю:

Городничий. Да, признаюсь, господа, я, черт возьми, очень хочу быть генералом.

Другие.
И дай бог получить!
От человека невозможно, а от бога все возможно.
Большому кораблю - большое плаванье.
По заслугам и честь.
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