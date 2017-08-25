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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17974) прокуратура (3135) убийство (5148)

 Задержанному в связи с убийством иностранца в центре Киева объявлено о подозрении, - прокуратура

прокуратура

Злоумышленнику, задержанному по подозрению в убийстве на ул. Шота Руставели иностранного гражданина 23 августа, объявлено о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры N6 злоумышленнику, задержанному в связи с убийством иностранного гражданина 23.08.2017 г. на ул. Шота Руставели, объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Застреленный в центре Киева человек оказался иностранцем, - полиция прокомментировала происшествие. ФОТОрепортаж

"Подозреваемого задержали при попытке скрыться с места совершения преступления на автомобиле. Злоумышленником оказался 36-летний мужчина, временно проживающий в столице. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала мужчину, причастного к убийству иностранца на Печерске

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, в ночь на 24 августа в Печерском районе Киева застрелили гражданина иностранного государства, 1988 г.р.


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"Злоумышленником оказался 36-летний мужчина, временно проживающий в столице" - понаехали тут,блдь...
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......временно проживающий в столице.....
Сейчас пол Киева в таком "статусе".......понаехало гопоты восточной, накуй дом свой освобождать, можно чужой обворовать.
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Вся восточная гопота переместилась в Одессу. Причем, "беженцы", судя по авто, далеко не страдальцы... Хотя, справедливости ради, пару раз заметил флажок Украины на лобовом. Но то такие, одна "девятка", вторая "авео"....
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один, понаехавший...второго грохнул
Плохо,что в Киеве стала околачиваться всякая шваль
как сказал один касаб...после аннексии," в Киеве так спокойно ,как біло, теперь уже никогда не будет"
гебня старается(
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Криминал делает шо хочет,никакой работы спецслужб,просто рай для расейских убийц.
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и не только убийц..кацапский бизнес процветает..
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Ему медаль надо дать , так как убил кацапа.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержанному в связи с убийством иностранца в центре Киева объявлено о подозрении, - прокуратура
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