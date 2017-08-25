 Задержанному в связи с убийством иностранца в центре Киева объявлено о подозрении, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры N6 злоумышленнику, задержанному в связи с убийством иностранного гражданина 23.08.2017 г. на ул. Шота Руставели, объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
"Подозреваемого задержали при попытке скрыться с места совершения преступления на автомобиле. Злоумышленником оказался 36-летний мужчина, временно проживающий в столице. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщалось ранее, в ночь на 24 августа в Печерском районе Киева застрелили гражданина иностранного государства, 1988 г.р.
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Сейчас пол Киева в таком "статусе".......понаехало гопоты восточной, накуй дом свой освобождать, можно чужой обворовать.
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Плохо,что в Киеве стала околачиваться всякая шваль
как сказал один касаб...после аннексии," в Киеве так спокойно ,как біло, теперь уже никогда не будет"
гебня старается(
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