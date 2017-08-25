 "То, что получилось, было бы нереальным, если бы не усилия многих людей. И если политическая воля не растает... впереди много дел", - Гайдукевич о праздновании Дня Независимости

Об этом в Фейсбуке написал журналист Виталий Гайдукевич.
"... На удивление бездождевым, но прохладным утром под крыльцо Украинского Дома подъехал автомобиль с открытым верхом. "Руссо-балт", родом из начала 20 века. Внутри - воины в униформе УНР. Из Украинского дома неторопливо выходит группа людей. Они несут флаг. Военные на лестнице салютуют, ведь это флаг Третьей Железной стрелковой дивизии Армии УНР. Офицеры садятся в машину, и ее сразу окружает конный эскорт - дюжина всадников в костюмах полка Черных Запорожцев. Машина в окружении эскорта неторопливо, мимо современной военной техники двинулась в сторону Майдана Независимости. От Бессарабки так же неторопливо ехал вполне современный церемониальный Хамви.
Машины встретились непосредственно перед флагштоком. Конный эскорт отсалютовал президенту страны и всем почетным гостям. Воины в униформе столетней давности вышли, держа в руках символическое знамя. Эти офицеры знали о войне не по рассказам. Они прошли войну, имели ордена и медали, а вернувшись к гражданской жизни, вернулись и к военной истории. И вот сейчас ветераны в мундирах УНР передавали в руки ветеранам в современных костюмах символ преемственности...
Майдан замер. Лаконичные приветствия. Флаг Третьей Железной переходит к Хамви. Прошлое, наконец, передало эстафету наследственности современности...
... Так могли бы начинаться торжества к 26 годовщине восстановления независимости. Впрочем, целый ряд неодолимых обстоятельств помешал. Церемония могла бы быть куда более торжественной, но где-то не хватило организационного фактора, где-то финансового. Жаль, конечно. Впрочем идеи не отвергнуты...
На самом деле этот текст не о том, что планировалось и не реализовалось. Этот текст, о том, что получилось воплотить", - пишет журналист.
"Прежде всего, появление новой церемониальной униформы для почетного караула, это не просто одежда времен Скоропадского. Это знак - современное войско принимает наследственность от армий Первых Освободительных Состязаний. Это очень важный знак, потому что мы избавляемся от советского штампа в восприятии нашей истории. Так ли просто появились на Майдане полсотни мундиров Его превосходительства господина Гетьмана? Нет, не просто. Сплести воедино все возможности и в критически короткий срок отшить как следует. Это было не просто. Последние элементы формы почетный караул получал за день до парада. Но успели.
Все ли как хотели? Хм... Наверное мы перфекционисты, и еще до того, как нас начнут критиковать те, кто палец о палец не ударил для реализации этого проекта мы говорим, что брюки могли иметь более выраженные галифе (видели, как у латышей было?), а вместо фуражки к форме гетманской, возможно, лучше подошла бы шапка со шлыком? Возможно. Времени проверить не было. Но мы проверим...
Награждение подразделений новыми именами. Северская, Броды, имени короля Данила, Черных Запорожцев... Это тоже мостик к нашей, а не имперской, советской, совковой истории. Было ли это просто? Нет. Была создана рабочая группа, которая разработала концепцию, провела анализ опыта Польши, Литвы, Молдовы в подобных ребрендинговых делах, составила перечень потенциальных почетных имен. О, поверьте, это было не просто. Это были часы споров... Но мы это сделали. И надо заметить, что работа шла в тесном сотрудничестве с Минобороны и Генштабом, командованием национальной гвардии и пограничниками. Конечно, было не просто разъяснить на среднем и нижнем уровне, что происходит и зачем. Откуда взять "просто", если 25 лет армия не знала истории? И сейчас с этим плохо. Но ничего. Ждите. Это еще впереди.
Так, награжденные сегодня подразделения - это не все. Это только начало. Не отменены ли планы в отношении полковника УНР Евгения Коновальца? Нет. Не отказались ли от гетмана Ивана Выговского? Того, который вломил московским воеводам под Конотопом? Не дождетесь! Не откажемся. И князя Константина Острожского, который разгромил московитов под Оршей, вспомним... Многих вспомним. У нас богатая и славная военная история. У нас достаточно современных боевых подразделений, достойных награждения почетными именами. Дождитесь. Впереди еще 14 октября, 6, декабря, 100-летие украинского флота 29 апреля 2018, 23 мая - сто лет нашей морской пехоты, затем снова 24 августа... У нас есть время, чтобы славные имена нашли свои подразделения.
Надо ли говорить, что такие фундаментальные идеологические изменения, как новая форма, как новые имена для бригад и полков, это решение политическое? Да, это политическая воля. Ее проявил Президент. Поддержали в реализации и министр обороны, и начальник Генерального штаба. Почему получился результат? Потому что на вопросы звучали ответы.
Диалог всегда дает общий результат. И доказательств тому сегодня на параде было более чем. И здесь стоит лично поблагодарить генерала Игоря Лунева, что бойцы специальных операций шагали по Крещатику с новой символикой - "Вовкулакою". Где-то в лучшем мире сегодня улыбались Сирко, Богун, Кривонос, воины специальной сотни УПА - "Сіроманці". Они знают - их дух теперь питает современных "сіроманців". Тех, кто хоть зверем обернуться, хоть на лету ловить, и тихо прийти и тихо уйти. И то, что командующий ССО собственным примером продвинул новую символику - круто. Далее спойлер - самих "сіроманців" ждет сюрприз в скором времени. Думаю, о нем отдельно.
Также, благодаря диалогу, артиллеристы получили красный берет и свой знак, танкисты имели прекрасный вид в черных беретах с их символом. Это было эффектно!
Все обратили внимание, что у десантников уже был на беретах новый знак? Но мало кто обратил внимание на нашивку, которая была на рукаве генерала Забродского. Не старый постсовковый "стакан", а новый стилизованный купол с белым трезубцем в... темно-бордовом фоне. Почему? Потому что изменения будут продолжаться. Потому что есть диалог.
А Нацгвардия в новых беретах цвета синей полосы национального флага? Заметьте, это подчеркивает, что НГУ не хочет быть больше ВВ. Это не просто гвардия, а НАЦИОНАЛЬНАЯ. Ну а кроме того, аналогичный цвет имеют родственные структуры Европы - Евро Жандарм Форс. К ним в дальнейшем будет тяготеть НГУ по своей сути и ролям - и правоохранительная функция и пехотная. Жандармерия и карабинеры. Да, мы идем в Европу даже в таких мелочах. Думаете это просто? Нет. Но благодаря диалогу с генералом Юрием Аллеровым, прогресс есть.
Из всех планов, которые строились на сегодня, реализовали аж... 20%, может и меньше. Всегда хочется по максимуму. Но и то, что получилось, было бы нереальным, если бы не усилия многих людей. И если политическая воля не растает... впереди много дел.
Каких? Надо переписывать Устав. Надо наконец отказываться и в следующем году на параде идти не прусским шагом, а нормальным. Видели, как шли британцы, литовцы, американцы? То-то же. Нам нужен новый церемониал. Надо, как кошмарный сон, забыть обращение "товарищ" и "гав, гав, гав, непонятно что в ответ". Надо иметь не суррогатные абстрактные сабли, а истинно украинское холодное оружие. Надо завершить награждение почетными именами и навести порядок в символике подразделений, чтобы исчезла безвкусица и калина-малина-елка-БМП. Надо...
Это по силам. И мы справимся, если будет поддержка. Если будем находить ресурс. Если будем видеть цель и не взирать на преграды. Если хватит сил. Спасибо тем, кто способствовал.
Ceterum censeo Carthaginem delendam esse", - написал Гайдукевич.
2107 31
Материалы по теме: День Независимости
"Правительство Канады подтверждает свою полную поддержку суверенитета Украины", - Трюдо поздравил украинцев с Днем Независимости(12)
США твердо поддерживают Украину и ценят дружбу с Киевом, - Тиллерсон(39)
Празднование Дня Независимости Украины на главной улице столицы. ФОТОрепортаж(134)
Порошенко наградил орденом Свободы Байдена, Олланда и Гаука(48)
Патріоти з Севастополя привітали Україну з Днем Державного Прапора і Днем Незалежності. ФОТОФАКТ(0)
Британские военные играют на волынке и танцуют в центре Киева в День Независимости Украины. ВИДЕО(233)
Львовские полицейские спели в честь Дня Независимости Украины. ВИДЕО(22)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
манипуляции, лозунги, обещания и пускание пыли в глаза - тактика тех жуликов и
воров, которые прорвались обманом к власти в Украине...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
С этим соглашусь. Американцы просто шли, и британцы, и даже поляки, без этих понтов, лоска и прусского шага.
А чеканят прусским шагом только москали и чучхисты из северной Кореи.
Ответить
Ответить
Криптобуддист @sranysovok
Когда легендарному Мотороле сказали про американцев на Крещатике, он даже не шелохнулся. Респект таким парням за выдержку.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
грабили под предлогом "реформ", теперь, оказывается, снова нужны
реформы...
А кто за
грабеж отвечать будет?...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить