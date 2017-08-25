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 Политика Украины
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 Запущена система "Identigraf" для поиска сепаратистов и террористов, - Геращенко

Запущена система &quot;Identigraf&quot; для поиска сепаратистов и террористов, - Геращенко

Систему автоматического распознавания лиц людей, которые посягнули на независимость и территориальную целостность Украины, "Identigraf" разработали в рамках проекта "Миротворец".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Система автоматического распознавания лиц людей, которые посягнули на независимость и территориальную целостность Украины, "Identigraf" запущена! Отныне и навсегда каждый может зайти по ссылке: https://identigraf.center и проверить принадлежность лица к антиукраинской и антигосударственной деятельности по его фотографии. Это дар всему украинскому народу от волонтеров Центра "Миротворец" в годовщину провозглашения Независимости Украины. Давайте вместе сделаем нашу родную землю более безопасной и защитим ее от российской агрессии! Слава Украине!", - сообщил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 24 августа будет запущена уникальная система Identigraf для поиска сепаратистов, террористов и преступников, - Геращенко
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Когда за коммуналку заплатить,ему передадут )))
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Я вам без всякой программы скажу,что Медведчук в Украине живёт и вчера в Крым ездить к Путину,Геращенку,Авакова и Порошенка может повылазило?
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Всё о чем говорит Геращенко вызывает мягко говоря не восторг,а другое чувство....
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Герущенко сделал сайт "Миротворець". Роль этого сайта огромна.
Естественно что он как бельмо на глазу кацапам, бросившим все силы чтобы его обсирать...
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ОЙ,боюсь эта система кумовьёв Хуйла за своих ПРинимает и овощ там если не Царь, то до сей поры президент?
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В Миротворцев нет Медведчука,очень выборочный сайт
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Так и без системы можно уже давно медведчука за коки брать и на наших патриотов в педерации менять ! А он сученок тайно встречается в крыму с хуйлом!
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Иванющенко например живёт в Монтекарло,обворовал Украину,отстегнул Петюше и Луценко и эта база ему до задницы,рожа у Петра все толще
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.....Система автоматического распознавания лиц людей.....
Этих "людей" знает уже вся страна без системы......Часть к слову в ВР сидит.....
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наш представитель в Минске и кореш Петра, Медведчук, есть там? Симоненко, что вчерась на Первом канале РФ вещал, как последний сепар? Их рожи давно известны. Но крупная рыба вам не по зубам, они вам нужны. Проще шелупонь всякую ловить.
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У меня баба Клава во дворе знает все эти морды лучше любой системы
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Баба клава агент кремля,нужно узнать на каком основании у неё ещё есть гражданство
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Путлер запустил в Украину тысячи Штирлицов сразу после Майдана при Ющенко,надо быть глупцом чтобы не понять это...,КГбисты мстительные шакалы
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Старость не обязательно предполагает мудрость..
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Если ещё глубже,то в глубокой старости впадают в детство....
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Моей маме 95 лет,а она помнит Голодомор 1932-33 годов в мельчайших ДЕТАЛЯХ,сколько чего забрали, как лошадей и коров увели,как деду череп проломили..
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а дед не помнит?
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ты это че на уважаемых людей, по утру, нападаешь?))
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да вроде он не больной - пессимист - да - но не больной))
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Мудрость мне пришла в 10 лет,когда быдло советское в 1956 году напало На Венгрию... Шопенгауэр блин
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я к тому, что кацапские "штирлицы" Украину не покидали года этак с 1654..
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массово ломанулись после 1933 года.В пустые хаты Украинцев умерших от голода...
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народ, который не смог отстоять свою свободу был обречён на "бонусы" от варварской империи..
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Дедушка.так это ты себе мазанку тогда прихоаал.Сам то ты и есть тот кацап.за столько лет украинский язык никак не осилишь.
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Чомусь у мене вискочила така фігня.
Цей сайт не може забезпечити захищене з'єднання
Протокол, який використовує хост identigraf.center, не підтримується.
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Геращенко пусть заглянет в "Одноклассники" ,там то определить антиукраинца по его постам и скриншотам два пальца..фото прилагается.
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Как это "каждый может зайти и проверить террарист он или нет . Эта система должна быть на уличных камерах, а не "Заиди и проверь"
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Автобус з російськими робітниками впав в Керченську протоку, 12 загиблих.
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Минус 12 потенциальных орков. Они уж точно не поедут в Украину защищать срусский мир.
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UA Gabriel Monte
Баба клава агент кремля,нужно узнать на каком основании у неё ещё есть гражданство
============
Вот за такие слова получил бы от бабы Клавы сковородкой по кумполу
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Система "заточена" на націоналістів -патріотів - добровольців ...а всяких там кумів ХУЙЛА і кидалових з 3,14здоклюєвими сприймає за своїх ...
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через систему пропустили порнофильм. система между ног у всех порноактеров обнаружила путина
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Адмирал Нельсон переворачивается в гробу
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Да и без этой системы в сепары можно записывать 50% -70% ВР, АП, МВД, СБУ и прочие органы
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а толку в этой системе?
https://censor.net.ua/resonance/452731/yak_v_ukran_sudyat_za_separatizm и не будет до тех пор, пока не поменяется судебная система...............а поменяется она только со сменой СИСТЕМЫ ВЛАСТИ и развешиванием по столбам ВСЕХ адептов нынешней олигархической системы, а именно - кучмы, юща, кондитера, ВСЕХ олигархов, судей, прокурорских, мусорских, депутатов, министров и прочих слуг народа..................
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Интересно, скока бабла на эту программу Геращенка потратил?
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Здравствуй 37 год! Еще Гулаги открыть, тройки - включить програмку - какие дела! Даже суда не нужно. Воронок ночью забирает и нет человека. Гюльчатай перед выборами открывает личико...
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Если ночью заберут кацапа и он исчезнет навсегда - то я только ЗА
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Бред! Только херащенко бабла прикурил на этом, вот и все.
Где документы, которые выловили в реке в межигорье? Там же много всего было, расследование начинали и т.д. Или там все свои в тех документах? Ублюдки!
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для недалеких объясняю . такие мудаки как Медведчук и подобная шелупонь они на виду . их знают все . а данная система запущена для выявления мелких пидорасов . которые воюют с Украиной или гадят ей оставаясь как бы в тени . скрывая свои фамилии под всякими собачьими кликухами . вот они в первую очередь и будут теперь обсераться от страха

или что раз Медведчук и Ко ходит на свободе то бороться с мелочью уже не надо ?
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Врага Украины определить можно гораздо прощение...кто против выборов по открытый спискам, кто прогуливает в раде, кто не голосовал за привлечение депутатов, кто не хочет НАБУ давать прослушку и антикор суд....а этот сайт фикция для отмыва денег!!
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Геращенко - це отой поросний підсвинок, яким боком воно до розробок МИРОТВОРЦЯ. Гидота скрізь свого писка пхає, у кожній щилині ТАМПАКС, більше нього тільки паразитдент "пиараститься". Хвала вам , патріоти! Та чи буде з того сенс, бо зі 124 справ проти сепарів тільки 5 закінчились тюремними термінами. Отак вона БРИЖНА влада
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Ви розумієте до чого це іде? Заходиш в аеропорт, а в інспектора твої сторінки з соцмереж автоматом відкриваються. Потім заходиш в паб в Амстердамі, а десь на вінчестері вже пишеться що ти там курив. Такаж і сторія з крамницею товарів для дорослих. І в лікарні у проктолога. Потім приходиш до работодавця, він маю всю твою підногітну. Така сама інфа у банкіра. А десь на вінчестері на всяк випадок хронологічно записуються всі твої ходи.
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На паРаша ТВ вчера говорили, что, мол, Кравчук сказал, что Крым в Украину, после обретения независимости, был включен хитростью и он же, мол, сказал, что из-за этого будут проблемы и бла бла бла...

Кто-нибудь слышал такое заявление Кравчука, кроме как на сРу?
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Ну все, теперь всех пенсионерок, махавших не теми флагами, найдут. Трепещите бабки. Других же виноватых до сих пор нет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапущена система "Identigraf" для поиска сепаратистов и террористов, - Геращенко
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