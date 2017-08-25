 Запущена система "Identigraf" для поиска сепаратистов и террористов, - Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Система автоматического распознавания лиц людей, которые посягнули на независимость и территориальную целостность Украины, "Identigraf" запущена! Отныне и навсегда каждый может зайти по ссылке: https://identigraf.center и проверить принадлежность лица к антиукраинской и антигосударственной деятельности по его фотографии. Это дар всему украинскому народу от волонтеров Центра "Миротворец" в годовщину провозглашения Независимости Украины. Давайте вместе сделаем нашу родную землю более безопасной и защитим ее от российской агрессии! Слава Украине!", - сообщил нардеп.
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Естественно что он как бельмо на глазу кацапам, бросившим все силы чтобы его обсирать...
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Этих "людей" знает уже вся страна без системы......Часть к слову в ВР сидит.....
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Цей сайт не може забезпечити захищене з'єднання
Протокол, який використовує хост identigraf.center, не підтримується.
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Баба клава агент кремля,нужно узнать на каком основании у неё ещё есть гражданство
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Вот за такие слова получил бы от бабы Клавы сковородкой по кумполу
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https://censor.net.ua/resonance/452731/yak_v_ukran_sudyat_za_separatizm и не будет до тех пор, пока не поменяется судебная система...............а поменяется она только со сменой СИСТЕМЫ ВЛАСТИ и развешиванием по столбам ВСЕХ адептов нынешней олигархической системы, а именно - кучмы, юща, кондитера, ВСЕХ олигархов, судей, прокурорских, мусорских, депутатов, министров и прочих слуг народа..................
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Где документы, которые выловили в реке в межигорье? Там же много всего было, расследование начинали и т.д. Или там все свои в тех документах? Ублюдки!
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или что раз Медведчук и Ко ходит на свободе то бороться с мелочью уже не надо ?
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Кто-нибудь слышал такое заявление Кравчука, кроме как на сРу?
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