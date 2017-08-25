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 Политика Украины, За рубежом
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 Мы всегда будем стоять бок о бок с Украиной и призываем к предоставлению ей летального оружия, - лидер Консервативной партии Канады Шир

канада

Канадская парламентская оппозиция обещает помогать Киеву противостоять агрессии и выступает за предоставление Украине летального оружия.

Об этом говорится в поздравлении лидера Консервативной партии Канады и главы официальной парламентской оппозиции Эндрю Шира, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрифнорм.

"Мы всегда бок о бок будем стоять с Украиной в ее борьбе за свободу. Предыдущее правительство предпринимало практические шаги для помощи Украине, в частности отправило военных инструкторов, оказывало военную помощь и наложило широкие санкции на российских должностных лиц, ответственных за войну. Мы продолжаем призывать к дальнейшим мерам, в том числе к предоставлению летального оружия", - сказал Шир.

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Он напомнил о "стойкости, храбрости и решительности украинцев, которые продолжают противостоять незаконной российской агрессии".

"Уже третий год миллионы украинцев из Крыма, Севастополя и Донбасса отмечают День Независимости находясь в оккупации, или как беженцы, которые бегут из зоны войны. Тем не менее, в этих напряженных условиях украинцы не отступили от защиты своей страны, а их мужество вдохновляет тех, кто стремится к свободе, справедливости и верховенству права", - отметил депутат.

По его словам, Канада разделяет с народом "особую дружбу, закрепленную поколениями украинских иммигрантов".

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"З Днем Незалежності України!", - завершил Шир украинском языке.
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Канада - демократическая страна,пример для Украины
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Хунта😂.
Чекаэмо на заяви від псєвдомід расіі..
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Хотелось бы чего-то более конкретного, чем слова.
Причём гораздо конкретного.
Хотя, конечно, и "наши" явно не дорабатывают, может и в этом причина.
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ЗАПАД УСТАЛ ОТ УКРАИНЫ!!!!!!!!!!!!!1111111111
ЗРРРАААДАА!!!!!!!!!!!!!
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/////// захід втомився від корумпованої барижної влади ,а не від УКРАЇНИ !!!!
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серьезно?Что то не видно чтоб они от кого то втомилися - одни мечты некоторых гнраждан
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а сами канадцы оружие давали или не давали? или у них такого нет?
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рЮцких петухов НАСИЛОВАТЬ ручкой от швабры ... без ГСМ ...))))) , а потом на каждого руСо нью фашиста натравить по пару ЧЕЧЕНОВ ..., которые воздерживались несколько месяцев ....и СНОВА дрюкать руССо петухов до полного изнеможения ......И НАШЕГО и ихнего ... ВАЗЕЛИН не предлагать .... без ГСМ....))))).
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Шо, вскочив в халепу? На перший раз пробачаю 30 срібняків, а лайк можна зняти повторним натисканням кнопки. Вчити вас нікому, а мені ніколи...
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Рад, что у тебя бомбануло, значит чуешь за собой грешок...
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у кацапёздалов с недоделаного крымского моста автобус свалился. Сдохло 13 особей. "Мостнаш"
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Что синими случилось?Они утонули,хихихи заявил Вова с идя на коне с обвисшими чистками,настоящий президент россиян
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Клуша, 90% рабочих там украинцы... Зря ты так о своих соотечественниках
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Украинцы не умеют работать,не гони беса мракобес Путлерский
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наших там не было. Там только рузгешвайне и из обслуга. Наши на оккупантов не работают - они оккупантов убивают
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Погибло трое, не гони пургу.
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в Сургуте никого не зарезали.но погибло двое...
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уже кацапосми написало,что или 9 или 13. Уточняют. Так что - не надо ля-ля.
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Провожал до дому паренек
Девушку с вечернего свиданья.
Прислонился он плечом к стене
У дверей прелестного созданья.

Шепчет страстно: "Сделай мне минет..."
"Сколько можно! " - девушка бормочет.
Просит парень: "Ну, еще разок! "
Но девица уступать не хочет:

"Спят уже все дома. Отойди..."
"Сделай, Маша! " - юноша томится.
"Нет. Какой минет?" И в духе том
Разговор минут пятнадцать длится.

Тяжело сейчас предположить,
Чем бы та беседа завершилась.
Вдруг открылась дверь, и на крыльце
Сонная сестренка появилась.

"Папа попросил меня сказать,
Чтоб уже вам Маша отсосала,
Или отсосала я у вас... -
И, зевнув, уныло продолжала:

Или мы вам вместе отсосем,
Или вы у папы отсосете.
И тогда, уж точно, вы свою
Руку с домофона уберете!!!!! "
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Интересно... А, главное, жизненно... Ведь, на самом деле, больше половины анекдотов берётся из жизни. Лично я их собираю в общественном транспорте. Вот, например:
Троллейбус идёт по маршруту. На остановке заскакивают две девушки, лет 20, и продолжая о чём-то щебетать, становятся рядом. Подходит женщина-кондуктор. Вопрос:
- Девушки, что у вас?
Поворот головы, улыбка до ушей:
- У нас? А у нас "месячные"...
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Мы рождены чтоб сказку сделать былью...
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Крыс кремля успокоили и без Джавелинов.потому Ютьюб и забит Блевотиной Жиринжопского и прочих Хмырей типа Проханов Пушков Дугин... Шакалы вонючие...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы всегда будем стоять бок о бок с Украиной и призываем к предоставлению ей летального оружия, - лидер Консервативной партии Канады Шир
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