 Мы всегда будем стоять бок о бок с Украиной и призываем к предоставлению ей летального оружия, - лидер Консервативной партии Канады Шир

Об этом говорится в поздравлении лидера Консервативной партии Канады и главы официальной парламентской оппозиции Эндрю Шира, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрифнорм.
"Мы всегда бок о бок будем стоять с Украиной в ее борьбе за свободу. Предыдущее правительство предпринимало практические шаги для помощи Украине, в частности отправило военных инструкторов, оказывало военную помощь и наложило широкие санкции на российских должностных лиц, ответственных за войну. Мы продолжаем призывать к дальнейшим мерам, в том числе к предоставлению летального оружия", - сказал Шир.
Он напомнил о "стойкости, храбрости и решительности украинцев, которые продолжают противостоять незаконной российской агрессии".
"Уже третий год миллионы украинцев из Крыма, Севастополя и Донбасса отмечают День Независимости находясь в оккупации, или как беженцы, которые бегут из зоны войны. Тем не менее, в этих напряженных условиях украинцы не отступили от защиты своей страны, а их мужество вдохновляет тех, кто стремится к свободе, справедливости и верховенству права", - отметил депутат.
По его словам, Канада разделяет с народом "особую дружбу, закрепленную поколениями украинских иммигрантов".
"З Днем Незалежності України!", - завершил Шир украинском языке.
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Чекаэмо на заяви від псєвдомід расіі..
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Причём гораздо конкретного.
Хотя, конечно, и "наши" явно не дорабатывают, может и в этом причина.
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ЗРРРАААДАА!!!!!!!!!!!!!
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Девушку с вечернего свиданья.
Прислонился он плечом к стене
У дверей прелестного созданья.
Шепчет страстно: "Сделай мне минет..."
"Сколько можно! " - девушка бормочет.
Просит парень: "Ну, еще разок! "
Но девица уступать не хочет:
"Спят уже все дома. Отойди..."
"Сделай, Маша! " - юноша томится.
"Нет. Какой минет?" И в духе том
Разговор минут пятнадцать длится.
Тяжело сейчас предположить,
Чем бы та беседа завершилась.
Вдруг открылась дверь, и на крыльце
Сонная сестренка появилась.
"Папа попросил меня сказать,
Чтоб уже вам Маша отсосала,
Или отсосала я у вас... -
И, зевнув, уныло продолжала:
Или мы вам вместе отсосем,
Или вы у папы отсосете.
И тогда, уж точно, вы свою
Руку с домофона уберете!!!!! "
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Троллейбус идёт по маршруту. На остановке заскакивают две девушки, лет 20, и продолжая о чём-то щебетать, становятся рядом. Подходит женщина-кондуктор. Вопрос:
- Девушки, что у вас?
Поворот головы, улыбка до ушей:
- У нас? А у нас "месячные"...
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