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 Украинский воин погиб вблизи Талаковки, - спикер штаба АТО

свеча

"Школьное перемирие" на Донбассе не заработало - с начала суток боевики дважды обстреляли позиции сил АТО, один украинский военнослужащий погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал спикер штаба АТО Анатолий Стельмах в эфире телеканала "112 Украина".

"Уже с начала текущего дня было зафиксировано два обстрела наших позиций - это произошло вблизи населенных пунктов Талаковка и Зайцево. Вблизи Талаковки в результате вооруженного противостояния один наш военнослужащий погиб", - сообщил Стельмах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": День Независимости в зоне АТО: враг осуществил 22 обстрела, украинские бойцы отвечали плотным огнем, - штаб

Как сообщалось ранее, вечером 22 августа состоялся телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата". По итогам разговора было согласовано совместное заявление, в котором они выразили поддержку запланированного решения Трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня с 25 августа по случаю начала учебного года.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что надеется на ответственную позицию Российской Федерации относительно прекращения огня на Донбассе в связи с началом так называемого "школьного перемирия".
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