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 НАТО получил от властей Беларуси приглашение направить двух экспертов на военные учения "Запад-2017", - Столтенберг

нато

Североатлантический альянс (НАТО) получил от властей Беларуси приглашение направить двух экспертов на крупномасштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом заявил Генсек блока Йенс Столтенберг в интервью Associated Press.

По словам генсека, приглашение предусматривает, что представители НАТО могут наблюдать за учениями в специально отведенные пять дней для посетителей. Со стороны России приглашение последовало только на один такой день, и в НАТО пока изучают это предложение.

По словам Столтенберга, посещение маневров в специально отведенные для гостей дня не имеет ничего общего с настоящим мониторингом. Именно поэтому он призвал дать НАТО доступ к более полному наблюдению за учениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина направит в Беларусь двух верификаторов для наблюдения за ходом учений "Запад-2017", - Генштаб ВСУ

Ранее сообщалось, что за учениями по приглашению Минска также будут наблюдать два представителя Украины и наблюдатели из Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Эстонии. Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники. Маневры отличаются внушительностью масштабов - от Кольского направления в арктической зоне до территории Беларуси.
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