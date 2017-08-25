 НАТО получил от властей Беларуси приглашение направить двух экспертов на военные учения "Запад-2017", - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом заявил Генсек блока Йенс Столтенберг в интервью Associated Press.
По словам генсека, приглашение предусматривает, что представители НАТО могут наблюдать за учениями в специально отведенные пять дней для посетителей. Со стороны России приглашение последовало только на один такой день, и в НАТО пока изучают это предложение.
По словам Столтенберга, посещение маневров в специально отведенные для гостей дня не имеет ничего общего с настоящим мониторингом. Именно поэтому он призвал дать НАТО доступ к более полному наблюдению за учениями.
Ранее сообщалось, что за учениями по приглашению Минска также будут наблюдать два представителя Украины и наблюдатели из Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Эстонии. Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники. Маневры отличаются внушительностью масштабов - от Кольского направления в арктической зоне до территории Беларуси.
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