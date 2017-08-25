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 Политика Украины, Происшествия
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 Террористический акт на День Независимости в Киеве: тяжело ранена мама жены Героя Украины Валерия Чибинеева. ФОТОрепортаж

взрыв

Страшная трагедия произошла в Киеве 24 августа – агенты российских спецслужб совершили нападение на жену и тещу Героя Украины, командира роты снайперов 79-й аэромобильной бригады Валерия Чибинеева.

Об это сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня ночью я заезжал в больницу, общался с еще одним пострадавшим от взрыва, а также пообщался с источниками, которые ведут расследование. Дело пока что находится в компетенции Национальной полиции, но очевидно, что борьба с терроризмом - это задача СБУ, и дело должно быть передано туда", - рассказал он.

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"Итак, на данный момент картина преступления такова. По случаю парада в честь Дня Независимости Украины в Киев В.Чибинеев прибыл вместе с супругой и ее мамой. Валерия пригласили на президентский прием. А женщины решили прогуляться по Киеву, в сопровождении друга Валерия, бывшего участника АТО. Человек это не публичный. Когда они проходили по улице Грушевского, по стороне улицы примыкающей к Мариинскому парку, то прямо напротив магазина "Санахант" за их спиной произошел взрыв. Взрыв был на расстоянии от 1 до 3 метров, и произошел не на земле, а на высоте человеческого роста. Ветеран АТО получил два осколочных ранения в плечо и в живот. Ранения серьезные, но жизнь его вне опасности, он сохранил подвижность и энергию. Несколько осколков застряли в его рюкзаке. Также легко ранена супруга Чибинеева, но ее состояние госпитализации не требует. Однако тяжелые осколочные ранения в голову получила ее мама. Сейчас она в реанимации, за ее жизнь борются врачи", - детализировал журналист.

Первую помощь пострадавшим оказали бойцы Нацгвардии, оснащенные аптечками.

Террористический акт на День Независимости в Киеве: тяжело ранена мама жены Героя Украины Валерия Чибинеева 01

1. Раненый в результате взрыва ветеран АТО

Террористический акт на День Независимости в Киеве: тяжело ранена мама жены Героя Украины Валерия Чибинеева 02

2. Волонтер П.Кашчук и Валерий Чибинеев в больнице.

Фото: Павел Кашчук

"Могло ли это быть случайностью или терактом? Было ли это самодельное взрывное устройство или боевая граната? Нет, это не было случайностью. Эксперты уже сейчас уверены, что в семью украинского офицера бросили боевую гранату РГД-5. Рядом не было других прохожих, рядом - правительственные объекты, рядом находились автобусы и бойцы Нацгвардии - они были куда более легкой целью для террориста. Но атаковали именно семью героя. Гранату запустили по склону, со стороны Мариинского парка. И по парку террорист произвел отход. На данный момент идет поиск свидетелей нападения террориста. Он наверняка действовал не один. Скорее всего, на параде террорист обнаружил и идентифицировал семью Чибинеева, и использовал для нападения имевшуюся при нем гранату", - пояснил Бутусов.

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"Этот террористический акт - новое преступление российской террористической организации, созданной российскими спецслужбами для войны против Украины. Россия, таким образом, приступила к новому этапу эскалации войны - к нападению на семьи украинских военных. При этом президент РФ Путин цинично в который раз обманул участников "нормандской переговорной группы", которым он пообещал соблюдать очередное "перемирие". Атаки российских террористов без сомнения, будут продолжаться. Путин не хочет прекращения войны, и делает все для провокации активных боевых действий", - резюмировал журналист.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в четверг, 24 августа, после 14-00 на ул.Грушевского в Киеве взорвался неизвестный предмет.

Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине, позже стало известно, что количество пострадавших от взрыва на ул. Грушевского увеличилось до трех человек.

По информации СБУ, среди основных версий рассматривается хулиганство. Позже стало известно, что следователи квалифицировали взрыв на Грушевского в Киеве как "покушение на убийство".
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Дивно все це якось...
Якнайшвидшого одужання матері Героя України...
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Надеюсь президент приедет навестит пострадавших.
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Хорошо, что сошлись, что это теракт. Но второй взрыв возле памятника подтверждает, что это были подготовленные теракты, а не просто покушение.
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Официальная версия не изменилась? Граната слишком ненадежное средство убийства отдельной цели на открытой местности. Тем более РГД-5. В таком случае использовали бы Ф-1. Действительно больше походит на "хулиганку" и случайные жертвы, соответственно...
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Вибух був за спиною, а поранення отримав в живіт...
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В нас війни немає - в нас АТО!!!

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Увага! Caution! Ахтунг! Тролі з фсб. Блокуємо угро-фінську лишнехромосомную нечисть!
Кремль продовжуватиме займатися дестабілізацією ситуації в Україні.
Поки ми на праці на Фейсбуке «працюють» 1 500 поребрiкiв з ФСБ Расiйськой Фiдарацii. Тролі з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться в Банд-Петербурзі вкидають на Фейсбук фейки за 11 руб. 80 коп. i проклинають Петра Порошенка та Уряд України.
Нормальна людина ніколи не погодиться виконувати таку мерзенну роботу. Не намагайтеся звертатися до їх совісті, або цитувати Божі заповіді. Немає у цього контингенту людей совісті. Вона у них спалена.
Це їх «праця». Середня зарплата на фабриці тролів - 45 тисяч рублів. Стільки платять за виконання норми в 135 коментарів. Робочий день у них триває 12 годин, потім денну зміну змінюють сови. Є також відділи українською та англійською мовами, але там зарплата від 65 тисяч і вище.
Фрагмент из статьи российского политика об Украине:
«Одновременно с началом боевых действий, многочисленные группы диверсантов, тихушников и агентура обеспечат хаос и полную дестабилизацию в тылу хунты - устраивая минимайданы, диверсии, выводя из строя хозобъекты жизнеобеспечения, что, наряду с новыми вестями о десятках тысяч убитых на фронтах быстро приведёт к полнейшему дестрою и смерти украины как государства.
Эта часть операции необходима для того, чтобы населению украины было чем заняться, кроме переживаний по поводу отнятой у них прибрежной зоны. Ну и, конечно, необходимо полностью вырвать у хохлофашистов жало и тщательно, навсегда вытоптать в их сознании саму мысль о «войне» с хозяевами».
Источник: http://sntdpni.livejournal.com/200708.html
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У нас 99% в Украине недовольны властью, то это что все тролли с фсб, думай что пишешь.
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Пуйло взял стратегию на запугивание участников АТО,вот ещё одна инфа два дня назад
в поселке Боровая на Харьковщине зарезали бойца АТО Владимира Гончарова, которому было всего 20 лет
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даже если бы и убили шо это изменит? а вот теперь этой падали трусится надо каждый день...поймают-вышак
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"Реалии украинских «радикалов»: Дорогие яхты, голые девушки и море шампанского"

https://elise.com.ua/2017/08/25/realii-ukrainskih-radikalov-dorogie-yahty-golye-devushki-i-more-shampanskogo/

Террористический акт на День Независимости в Киеве: тяжело ранена мама жены Героя Украины Валерия Чибинеева - Цензор.НЕТ 5850
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Такие люди,как Чибинеев вообще не должны нигде мелькать и светиться.Все должно быть шито-крыто. И награждать тайно,а не под камеры. Таковы издержки профессии. А у нас до сих пор,как витрина для кацапья. История с Шаповалом тому подтверждение.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеррористический акт на День Независимости в Киеве: тяжело ранена мама жены Героя Украины Валерия Чибинеева. ФОТОрепортаж
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