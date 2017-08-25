 Теракт на День Независимости в Киеве: тяжело ранена мама жены Героя Украины Валерия Чибинеева. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Страшная трагедия произошла в Киеве 24 августа - агенты российских спецслужб совершили нападение на жену и тещу Героя Украины, командира роты снайперов 79-й аэромобильной бригады Валерия Чибинеева. Сегодня ночью я заезжал в больницу, общался с еще одним пострадавшим от взрыва, а также пообщался с источниками, которые ведут расследование. Дело пока что находится в компетенции Национальной полиции, но очевидно, что борьба с терроризмом - это задача СБУ, и дело должно быть передано туда", - рассказал он.
"Итак, на данный момент картина преступления такова. По случаю парада в честь Дня Независимости Украины в Киев В.Чибинеев прибыл вместе с супругой и ее мамой. Валерия пригласили на президентский прием. А женщины решили прогуляться по Киеву, в сопровождении друга Валерия, бывшего участника АТО. Человек это не публичный. Когда они проходили по улице Грушевского, по стороне улицы, примыкающей к Мариинскому парку, то прямо напротив магазина "Санахант" за их спиной произошел взрыв. Взрыв был на расстоянии от 1 до 3 метров, и произошел не на земле, а на высоте человеческого роста. Ветеран АТО получил два осколочных ранения в плечо и в живот. Ранения серьезные, но жизнь его вне опасности, он сохранил подвижность и энергию. Несколько осколков застряли в его рюкзаке. Также легко ранена супруга Чибинеева, но ее состояние госпитализации не требует. Однако тяжелые осколочные ранения в голову получила ее мама. Сейчас она в реанимации, за ее жизнь борются врачи", - детализировал журналист.
Первую помощь пострадавшим оказали бойцы Нацгвардии, оснащенные аптечками.
1. Раненый в результате взрыва ветеран АТО
2. Волонтер П.Кашчук и Валерий Чибинеев в больнице.
Фото: Павел Кашчук
"Могло ли это быть случайностью или терактом? Было ли это самодельное взрывное устройство или боевая граната? Нет, это не было случайностью. Эксперты уже сейчас уверены, что в семью украинского офицера бросили боевую гранату РГД-5. Рядом не было других прохожих, рядом - правительственные объекты, рядом находились автобусы и бойцы Нацгвардии - они были куда более легкой целью для террориста. Но атаковали именно семью героя. Гранату запустили по склону, со стороны Мариинского парка. И по парку террорист произвел отход. На данный момент идет поиск свидетелей нападения террориста. Он наверняка действовал не один. Скорее всего, на параде террорист обнаружил и идентифицировал семью Чибинеева, и использовал для нападения имевшуюся при нем гранату", - пояснил Бутусов.
"Этот террористический акт - новое преступление российской террористической организации, созданной российскими спецслужбами для войны против Украины. Россия, таким образом, приступила к новому этапу эскалации войны - к нападению на семьи украинских военных. При этом президент РФ Путин цинично в который раз обманул участников "нормандской переговорной группы", которым он пообещал соблюдать очередное "перемирие". Атаки российских террористов без сомнения, будут продолжаться. Путин не хочет прекращения войны, и делает все для провокации активных боевых действий", - резюмировал журналист.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в четверг, 24 августа, после 14-00 на ул.Грушевского в Киеве взорвался неизвестный предмет.
Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине, позже стало известно, что количество пострадавших от взрыва на ул. Грушевского увеличилось до трех человек.
По информации СБУ, среди основных версий рассматривается хулиганство. Позже стало известно, что следователи квалифицировали взрыв на Грушевского в Киеве как "покушение на убийство".
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Замах на родичів Героя України Чибінєєва:
теща важка, але стабільна, в попередника - багато уламків, за інформацію дають $500
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Зi святом браття!
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