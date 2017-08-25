 РФ отказалась обсуждать вывод войск из Приднестровья

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал инициативу о выводе российских войск из Приднестровья "не очень дружественной и достаточно неожиданной".
На прошлой неделе Молдова попросила включить вопрос о выводе российских военных из Приднестровья в повестку Генассамблеи. Молдавские дипломаты считают, что присутствие российских войск в регионе представляет угрозу для мира и безопасности.
В июле парламент Молдавии принял заявление о выводе российских войск с территории Приднестровья. Пророссийски настроенный президент Молдовы Игорь Додон назвал заявление депутатов провокацией.
Приднестровье, где проживает преимущественно русскоязычное население, провозгласило независимость от Молдовы в 1990 году. Международное сообщество считает так называемую республику частью Молдовы. Россия объясняет присутствие войск в Приднестровье "миротворческой операцией".
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Вони ж миротворці,все миротворять та миротворять...
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Источник: https://censor.net.ua/n339267
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вот такая вшивая политика...
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Пока сама Молдова позволяла авто с такими номерами ездить по своей территории...и Украина не запрещала этого...
Теперь Молдова запретила...и Украина уже не пропускает на свою территорию авто с такими номерами....
Все упирается в Молдову.... это ее территория...и потому она определяет....
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