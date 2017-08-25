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Все про:армия РФ (6773) Молдова (858) ООН (2167) Приднестровье (382)

 РФ отказалась обсуждать вывод войск из Приднестровья

приднестровье

Россия отвергла предложение Молдовы обсудить вывод российских войск из Приднестровья на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал инициативу о выводе российских войск из Приднестровья "не очень дружественной и достаточно неожиданной".

На прошлой неделе Молдова попросила включить вопрос о выводе российских военных из Приднестровья в повестку Генассамблеи. Молдавские дипломаты считают, что присутствие российских войск в регионе представляет угрозу для мира и безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина поддерживает инициативу Молдовы выдворить российских военных из Приднестровья,- Фриз

В июле парламент Молдавии принял заявление о выводе российских войск с территории Приднестровья. Пророссийски настроенный президент Молдовы Игорь Додон назвал заявление депутатов провокацией.

Приднестровье, где проживает преимущественно русскоязычное население, провозгласило независимость от Молдовы в 1990 году. Международное сообщество считает так называемую республику частью Молдовы. Россия объясняет присутствие войск в Приднестровье "миротворческой операцией".
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тю,рецепт прост - полная блокада - теперь можно со всех сторон - сразу попустит
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Хто б сумнівався...
Вони ж миротворці,все миротворять та миротворять...
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Те ж саме буде і з Кримом. Тому тільки чарівний пендель і не інакше.
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Де Цензор взяв карту з неіснуючою країною, яка "Молдавія".
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Приднестровье еще одна территория, которую оккупировала россия. Санкции должны быть введены за все оккупированные россией территории, включая Приднестровье.
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кацаПсины и сами не знают,зачем и Чечня,Удмуртия,Саха-Якутия и прочие Калмыкии....
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Что мы, что молдоване сиси мнут, им блокаду организовать как нех делать, ну а пока машины с номерами пмр свободно катаются по Украине.... нет слов
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На карте мира такого государства, как ПНР нет, а есть государство Молдова. А каким образом идут поставки с России на её военную базу? Через Украину. Вопрос- ООН должен изолировать эту фейковую республику и рашистскую базу? Нет. Молдова и Украина сами должны это сделать(!!!),
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Чуркин то же такие тупые вопросы задавал.)))))))))))))))
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Так вот, все поставки давно заблокированы. Если вы такое подтверждаете, то вы ольгинский тролль.
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Тому що там немає ніякого постачання в даний час, тількі гроші, а товарообіг самої ПМР маленький .
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Порошенко подписал законы "О денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о транзите через территорию Украины воинских формирований Российской Федерации, временно находящихся на территории Республики Молдова" и "О денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации об организации военных межгосударственных перевозок и расчеты за них". Законы №463-VIII и №465-VIII были приняты Верховной Радой 21 мая 2015 года...
Источник: https://censor.net.ua/n339267
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Заблокировать полностью доступ, с голоду сами сдохнут.
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в приднестровье уже МИР 25 лет !!!! президент Молдовы проросийский !!!! в чем ПРОБЛЕМА ???? миссия выполненна !!!! нах... в россию !!!! это по доброму надо ОБЬЯСНИТЬ , а если против , то пушек со всех сторон наставить и одним ЗАЛПОМ !!!! россия это ГОВНО , а не страна !!!!
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....это я говорю как бывший гражданин россии !!!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!! педерации - СМЕРТЬ !!!
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по логике кремлёвских баранов новые государства могут создаваться только на территории Грузии,Молдовы,Украины..,в самой же РАБссии такого не может быть.За проведение референдума о выходе из состава РАБссии к примеру в Башкирии или Ингушетии,тюремный срок 4 года минимум для оргнизаторов его...
вот такая вшивая политика...
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...что бы получилось что-то БОЛЬШОЕ , надо каждый день делать что-то МАЛОЕ !!!! ( вася граздич )
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Мене дивує лише те що в Україні бачу авто з номерами не Молдови а ПМР так званої . Невже визнали легітимними ПМР ? Так і до визнання лугандонії недалеко.
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Больше уже не увидишь.....
Пока сама Молдова позволяла авто с такими номерами ездить по своей территории...и Украина не запрещала этого...
Теперь Молдова запретила...и Украина уже не пропускает на свою территорию авто с такими номерами....
Все упирается в Молдову.... это ее территория...и потому она определяет....
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на советский сцуюз никто не нападал,а его нет.странно правда?а где были армия,флот,КГБ,СВР,ГРУ и прочие силовики в августе 1991 года? почему нарушили присягу и защитили Дохляка?Ельцин и Горбачёв такую присягу не давали,защищать рубежи сссра не щадя Пуза своего...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРФ отказалась обсуждать вывод войск из Приднестровья
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