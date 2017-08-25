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 День Независимости в зоне АТО: враг осуществил 22 обстрела, украинские бойцы отвечали плотным огнем, - штаб

военные военнослужащие ато воины воин муравский

В конце минувшего дня в районе проведения АТО боевики не уменьшили вооруженные провокации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, после 18 часов российско-оккупационные группировки продолжали применять вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров и вести активные боевые действия в районе Авдеевской промзоны: "Здесь с вечера и почти до полуночи боевики со стороны Ясиноватой, Яковлевки и Спартака били по нашим опорным пунктам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На такие поздравления ко Дню Независимости Украины наши бойцы отвечали плотным огнем. Также боевики выпустили не менее 27 мин калибром 82 миллиметра вблизи Троицкого".

На луганском направлении боевики били из 120-мм миномета по нашим укреплениям вблизи Катериновки, а 82-миллиметровые минометы противника работали на подступах к Новоалександровке и Новотошковскому. В районе Станицы Луганской зафиксированы обстрелы с применением крупнокалиберных пулеметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе наступило время "школьного перемирия"

На мариупольском направлении в конце суток было относительно тихо. Лишь около 20 часов недалеко от поселка Тарамчук боевики открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие", - сказано в сообщении.

Напомним, 23 августа российские наемники 18 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.

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Когда легендарному Мотороле сказали про американцев на Крещатике, он даже не шелохнулся. Респект таким парням за выдержку.
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Достатньо спокійно,я хвилювалась,що буде гірше.
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Ребята! Что за фигня? Вы там как-то у себя определитесь что у вас. А то одни говорят что война, другие что агрессия, третьи что АТО. Или вы сами не в курсе, или вам еще не успели докласть. Если у вас война, то скажите хотя-бы с кем. Ну не с пидоРаSSией же. Смотрю по сводкам торговый баланс месяц от месяца только растет. Дипломатические отношения - ну только в зубы не целуетесь.Границы на распашку - ну прям любовь и дружба. В государстве праздник за праздником с приглашением гостей со всего мира.
Да кстати, а почему на последнем параде )(уйла не видно было? Или я что-то пропустил?
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С сегодняшнего дня у нас школьное перемирие, надеюсь хоть чуть чуть будут соблюдать, все таки дети, а дети это святое.
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Ранее вказівка шоколадного Генералиссимуса обязывала ежедневно в новостях АТО рассказывать всякие басни про боевиков-наркоманов,алкашей и дезертиров. Как они все дружно бегут в Россию(но все никак не убегут почему-то) Теперь эту функцию оставили за ГУРом.
Теперь вказівка от турчиноидов звучит так (в любой новости с АТО, проверьте сами)
"наши бойцы отвечали плотным огнем."
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДень Независимости в зоне АТО: враг осуществил 22 обстрела, украинские бойцы отвечали плотным огнем, - штаб
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