 День Независимости в зоне АТО: враг осуществил 22 обстрела, украинские бойцы отвечали плотным огнем, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Так, по данным штаба, после 18 часов российско-оккупационные группировки продолжали применять вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров и вести активные боевые действия в районе Авдеевской промзоны: "Здесь с вечера и почти до полуночи боевики со стороны Ясиноватой, Яковлевки и Спартака били по нашим опорным пунктам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На такие поздравления ко Дню Независимости Украины наши бойцы отвечали плотным огнем. Также боевики выпустили не менее 27 мин калибром 82 миллиметра вблизи Троицкого".
На луганском направлении боевики били из 120-мм миномета по нашим укреплениям вблизи Катериновки, а 82-миллиметровые минометы противника работали на подступах к Новоалександровке и Новотошковскому. В районе Станицы Луганской зафиксированы обстрелы с применением крупнокалиберных пулеметов.
На мариупольском направлении в конце суток было относительно тихо. Лишь около 20 часов недалеко от поселка Тарамчук боевики открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия.
"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие", - сказано в сообщении.
Напомним, 23 августа российские наемники 18 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Да кстати, а почему на последнем параде )(уйла не видно было? Или я что-то пропустил?
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Теперь вказівка от турчиноидов звучит так (в любой новости с АТО, проверьте сами)
"наши бойцы отвечали плотным огнем."
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