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 Политика Украины, За рубежом
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 "Агрессивное поведение России подорвало доверие, стабильность и безопасность в Европе", - Столтенберг

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал нынешнюю политику России самым большим вызовом для Североатлантического альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом он заявил в четверг, 24 августа, выступая в итальянском городе Римини.

"Сегодня мы сталкиваемся с самыми вызовами безопасности за целое поколение. Первый - Россия", - цитирует Столтенберга официальный сайт НАТО.

Действия РФ угрожают международной безопасности, отметил генсек НАТО.

"После" холодной войны "мы упорно работали над созданием стратегического партнерства с Россией. Но агрессивное поведение России подорвало доверие, стабильность и безопасность в Европе", - подчеркнул Столтенберг.

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В этом контексте он вспомнил об аннексии Крыма Россией.

"В 2014 году Россия незаконно аннексировала Крым. Впервые после Второй мировой войны одна европейская государство забрало себе силой территорию другой", - отметил Йенс Столтенберг.

Поэтому НАТО исповедует подход к России, который состоит из двух частей: защиты и диалога.

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"Мы продолжаем участвовать в политическом диалоге с Россией. Но не стоит сомневаться в готовности и решимости НАТО защищать своих союзников", - сказал генсек Альянса.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что нынешние отношения между Россией и НАТО - худшие со времен окончания "холодной войны".
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Если вдруг еще кто не видел - это Яценюк вчера на Параде в Киеве (не шутка не фотошоп)
"Агрессивное поведение России подорвало доверие, стабильность и безопасность в Европе", - Столтенберг - Цензор.НЕТ 138
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ну так миллиард в кармане позволяет чувствовать себя уверенно
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Это он вспомнил, как в Чечне воевал. А если серьезно, красавчиком он будет тогда, когда предложит какие-то альтернативные законопроекты по пенсионной реформе, образованию и медицине, начнет подгонять БПП и АП по земельной реформе. А то у них там как в КПСС единомыслие полное
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Это фото Яйценюха, взято из этого видео - https://www.youtube.com/watch?v=frgCyfoHgQ8

<iframe width="854" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/frgCyfoHgQ8?ecver=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
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Это жители Черняховска пожаловались Путину на нехватку дров
Вопрос взяла на контроль региональная приемная главы государства.
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Виробник ПЗ SWIFT відмовився від співпраці з російським банком через Крим

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П'ятниця, 25 серпня 2017, 06:59

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Глобальна компанія - правовласник програмного забезпечення (ПЗ) для роботи зі SWIFT Finastra - відмовилася працювати з російськими банками, які потрапили до списку санкцій.
Про це розповіли двоє людей, які знають це від Finastra і банків, пише російське видання "Ведомости".
За їх словами, софт використовують два таких гравця: Російський національний комерційний банк (РНКБ), що працює в анексованому Криму, і Темпбанк, в який введена тимчасова адміністрація.
Finastra, бізнес якої багато в чому сконцентрований в США і Канаді, повідомила свого російського дистриб'ютора "Фіннет" про те, що припиняє працювати з цими банками з 31 серпня, вказує один зі співрозмовників.
У світі існує кілька виробників програмного забезпечення для роботи з SWIFT, продовжує він, в Росії використовується софт від Finastra і від самої SWIFT (Alliance Acсess). За словами іншого співрозмовника, переважна більшість банків в Росії і світі використовують ПЗ від SWIFT.
При цьому, видання пише, що банк може перейти на інший інтерфейс доступу до SWIFT, для цього йому потрібно укласти договір і зробити технічні налаштування, коштувати це буде кілька десятків тисяч доларів, оцінює перший співрозмовник.
Він додає, що банкам важливо це встигнути зробити до 31 серпня, щоб вони не були відрізані від SWIFT під час переходу на новий софт.
SWIFT завдяки єдиними стандартам і широкому охопленню дозволяє банкам і компаніям обмінюватися фінансовими повідомленнями по всьому світу. Для розрахунків усередині Росії є й інші способи, але для міжнародних транзакцій альтернативи SWIFT немає.
РНКБ є системоутворюючим банком в окупованому Криму і працює тільки на території Росії, сказав представник банку, додаючи, що той не здійснює розрахунків через західні кредитні організації.
За його словами, банк використовує розрахункову систему ЦБ.
"На бізнес РНКБ і його клієнтів не впливає припинення відносин з компанією Finastra", - додав представник РНКБ.
Він не став уточнювати, чи буде РНКБ переходити на інше програмне забезпечення.
Представники "Финнет" і SWIFT від коментарів відмовилися. Представники Finastra і Темпбанк на запит не відповіли.
Два тижні тому ЗМІ повідомили про те, що Темпбанк нібито відключений від SWIFT, оскільки банк і його топ-менеджмент знаходяться під санкціями США через співпрацю з Сирією та Іраном.
За словами трьох співрозмовників, йшлося тільки про припинення співпраці з Finastra, а не про відключення банку.
http://www.pravda.com.ua/news/2017/08/25/7153142/
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В РПЦ поддержали отмену 1 сентября ради Курбан-байрама. кацап, знай своего хозяина

"Агрессивное поведение России подорвало доверие, стабильность и безопасность в Европе", - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6887
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Я, конечно, извиняюсь, но не 4 сентября-ли объявили выходным днём в одной из московских школ из-за "Курбан-байрама"? Вроде бы раньше именно такая информация проскочила...
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Опять проявляет высшую степень озабоченности - как попугай трендит одно и тоже.
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бгг создание стратегического партнерства это типа строительство баз нато и размещение про у самых границ рф ?
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Террористов должны уничтожать,а не годами жевать сопли!
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Сколько можно переливать из пустого в порожнее? Пусть посадят этого Йенса с любым ватником для прослушивания лекции про пьяного хрущева и "исконнорюскееземли". Может дойтет,с каким отребьем имеет дело.
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_А вот и ответ путлера Чемберлену. В машину врезался фургон: генсек НАТО попал в серьезное ДТП

_Проклятый маньяк очень быстро реагирует, в отличие от совершенно неадекватно тормознутого Запада.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Агрессивное поведение России подорвало доверие, стабильность и безопасность в Европе", - Столтенберг
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