 За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"Трое наших бойцов получили ранения", - сказано в сообщении.
Напомним, 23 августа российские наемники 18 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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