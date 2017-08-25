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 За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения, - штаб

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Вчера, 24 августа, в результате обстрела врагом позиций сил АТО трое украинских военнослужащих получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Трое наших бойцов получили ранения", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Памятник воинам АТО в Киеве облили краской и пытались подорвать. ФОТОрепортаж

Напомним, 23 августа российские наемники 18 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.

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Это Матвей Скляренко - внук Ады Роговцевой на параде в Киеве ко Дню Независимости...

За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения, - штаб - Цензор.НЕТ 7806
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С 00-00 сегодня школьное, до этого хлебное. Перемирия не прекращаются, как и их несоблюдения. Как в Венгрии?
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Хлопців жаль. А головного миротворця хочеться взять за горло та придавить.
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Устанавливают очередное перемирие ,чтобы акцентировать внимание западных партнеров на том, что россия намеренно его нарушает
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