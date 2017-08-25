 Мужчина захватил заложников в американском ресторане - один человек погиб. При штурме раненный преступник был арестован

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
Правоохранителям удалось освободить всех заложников.
Мэр города подчеркнул, что действия нападавшего не квалифицируют как террористический акт, ведь "это просто недовольный сотрудник".
Ранее сообщалось, что в Чарлстоне вооруженный мужчина открыл стрельбу и захватил людей в заложники в ресторане. Полиция пыталась вести переговоры с нападающим и полностью перекрыла район.
699 11
Террористы в Минске продолжают утверждать, что российский наемник Агеев - это гражданин "молодой республики", - Ирина Геращенко(31)
Киев усиливает экономическую и транспортную блокаду Донбасса, - Грызлов(77)
Ночью в Киеве совершено дерзкое нападение: обстреляли авто и похитили человека. ФОТО(129)
Ночью неизвестный открыл стрельбу возле магазина в Днепре: три человека ранены. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(71)
Чому патріот не повинен замикатися у власному світі(0)
Напавшие на мужчину на Зоологической улице стреляли из боевого оружия. ФОТО(55)
Три человека в масках на "Ауди" хотели забрать у мужчины 400 тысяч гривен: подробности нападения в Киеве. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО(172)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить