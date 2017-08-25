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Все про:заложник (1219) стрельба (2530) США (13287)

 Мужчина захватил заложников в американском ресторане - один человек погиб. При штурме раненный преступник был арестован

стрельба пистолет

В городе Чарлстон в штате Южная Каролина полиция стреляла и тяжело ранила преступника, который удерживал заложников в ресторане и убил одного человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Правоохранителям удалось освободить всех заложников.

Мэр города подчеркнул, что действия нападавшего не квалифицируют как террористический акт, ведь "это просто недовольный сотрудник".

Ранее сообщалось, что в Чарлстоне вооруженный мужчина открыл стрельбу и захватил людей в заложники в ресторане. Полиция пыталась вести переговоры с нападающим и полностью перекрыла район.

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АТО АТО АТО! А американцы штурмуют терористов вместо пи*дежа!
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Ну уж точно не тебе,русский,разглагольствовать о Конституционных Правах Граждан США.
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Еще разок,для особо непонятливых русских свиней - Конституционные Права Граждан США - не твое свинячье дело.
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Нужно было-бы козла добить перед арестом. А у американских парней "копов" даже в голове такого не предвиделось, что-бы сволочь -убийцу завалить Нах а не посадить. Демократия, бла-на.
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Закон. "бла-на" - это в тех странах,где убийц отпускают под залог.
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Чарльзтон уютный туристический и гостеприимный городок, но много приезжих так что всякое может случится. Во всяком случае люди отзывчивые и душевные там живут, не то что в пришибленой Колумбии по соседству.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМужчина захватил заложников в американском ресторане - один человек погиб. При штурме раненный преступник был арестован
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