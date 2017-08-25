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Все про:Маккейн (253) США (13286) Мэттис Джеймс (43)

 Визит Мэттиса в Киев - это повод исправить политику и предоставить Украине летальное вооружение, - Маккейн

маккейн

Один из лидеров Республиканской партии США Джон Маккейн заявил, что визит министра обороны США Джеймса Мэттиса нужно использовать для передачи Украине летального вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Голос Америки, об этом говорится в заявлении Маккейна.

"Визит министра Мэттиса в Киев - еще одна возможность для Соединенных Штатов исправить свою политику по отношению к Украине и предоставить летальную оборонительную помощь, в которой нуждается страна, чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность", - заявил сенатор США Джон Маккейн.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Военная реформа в Украине может быть самой эффективной. Все решения проверяются боевыми действиями, - Мэттис на переговорах с Полтораком. ФОТО

Маккейн отметил, что Трамп ранее на этой неделе "поменял провальную политику своего предшественника по Афганистану" и отметил, что сейчас президент "имеет такую ​​же возможность и в отношении Украины".

"Уже давно пора Соединенным Штатам предоставить Украине оборонительную летальную помощь, необходимую для сдерживания и обороны от дальнейшей российской агрессии. Рост расходов на агрессию может помочь изменить расчеты Путина, надавить на Россию для полного выполнения Минских договоренностей и, наконец, стабилизировать безопасность на месте, что необходимо для достижения мира", - говорится в заявлении Маккейна.

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"Иными словами, предоставление оборонной летальной помощи Украине не противоречит мирному урегулированию конфликта - оно является ключевым для его достижения. Пока status quo продолжается, в России нет причин менять поведение, и мы только можем ожидать еще большего насилия и смертей", - заявил сенатор.

Маккейн одобрительно отозвался о подписании Трампом закона о расширении санкций против России: "Несколько недель назад президент сделал первый значительный шаг, чтобы российские расходы на агрессию выросли, подписав закон о новых санкциях, принятый Конгрессом. Изменение политики США по предоставлению летальной оборонной помощи Украине будет шагом в правильном направлении - это направит мощный сигнал, что Соединенные Штаты поддерживают суверенное право своих союзников и партнеров выбирать собственное будущее ", - подчеркнул Маккейн.

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Обещания, только обещания, кого то он мне напоминает.
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Маккейн пацан серьезный и правильный . Если сказал значит все будет нормально. И будет вундерваффе для зашквара мордвы.
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Ринат Амедов - вот мне нравится этот дед.., достойный Чел.... , - но уже даже ему хочется сказать.. - Да заткнись ты уже с этим оружием!!! Хватит разводов...
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Классный дед!
это его поколение жарило жопы Вьетконгу и летало на Луну..
кацапьё,а как там движется строительство лунной базы?
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Так тоже нормально. Амері гитлеровцев бить во Второй Мировой тоже оружие по лендлизу продавали и немцам єто не сильно радовало что их мочат американским хоть и купленнм оружием. Я за!
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тебе негде. не только доллары но и твои мордовские рупии. Ты же бля удмуртский нищеброд на Цензоре на боярышник зарабатываеш.
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А деньги, которые выделили Украине, куда будут израсходованы?
На паРаша ТВ сегодня сообщили про продажу?
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Слова не мальчика но мужа... Дай Бог , чтобы не оказалось очередным трёпом...
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Джон ..А можно вместо оружия помочь нам лучше исправить ошибку с "однотуровой бандой"?
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Вот когда вместо 2 летнего бла-бла произойдет фактическая поставка.
И на передовую, а не на очередной парад, а затем на склады под Харьковом - что б не дай бог ребята на передке не пульнули и не сорвали очередное одностороннее "перемирие". Да надо еще генштабу предложить патроны от автоматов и пулеметов в ящики под замок, а ключики - генералам в штаб. - Ведь патроны такой дефицит!!!!
Извините, накопилось как то.
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Бывший военный летчик. Этим все сказано. ВОЕННЫЙ летчик - это ум, смелость, отвага. А судя по всему, у мистера Маккейна очень развито чувство справедливости.
ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ, дорогой мистер МакКейн!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВизит Мэттиса в Киев - это повод исправить политику и предоставить Украине летальное вооружение, - Маккейн
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