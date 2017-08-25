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Все про:Донбасс (15847) перемирие (1003)

 На Донбассе наступило время "школьного перемирия"

переговоры

Прекращение огня в Донецкой и Луганской областях в преддверии начала учебного года должно начаться в 00.00 в ночь на пятницу, 25 августа

Как сообщает Цензор.НЕТ, договоренности о перемирии были достигнуты 23 августа на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО, с учетом поддержки лидеров нормандской четверки от 22 августа 2017 года, подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года с полуночи 25 августа 2017 года. Стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня", - сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Киева в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер после заседания ТКГ.


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Как показывают события ,российкие террористические войска не придерживаются ни каких моральных норм и правил.
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ЦИТАТА:*...договоренности о перемирии были достигнуты 23 августа на заседании Трехсторонней контактной группы Источник: https://censor.net.ua/n452923...*____а вот это важно. Очень важно. россия признала себя страной агрессором.Это положительный факт
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Где вы там это вычитали?
Если Украина не признает на официальном уровне рашку агрессором, то с какого ей это самим признавать?
Даже в международных судах - мы подаем рашку как спонсора боевиков. Ведь ДНР ЛНР - даже у нас не террористические организации.
Не выдумывайте того, чего нет.
Как например нет никаких договоренностей о перемириях.
Те что в минске - не офиц. представители сторон конфликта с юр. точки зрения.
Что то не припомню, что бы ВР давала кому то полномочия. А рашка - вообще не сторона конфликта. Опять с юр. точки зрения. А ДНР ЛНР - вообще пустой набор звуков.
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Если бы так. Всё значительно хуже- моральные уроды с ядерной дубиной
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Перемирие наступит только после того , как сгорит Москва !
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Боитесь???????
Может, Вы другое слово применить хотели?
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Ну посмотрим. До этои поры, небыло случая что бы рашистские террористы соблюдали перемирия.
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Хлебное перемирие, нарушенное хуйлопитеками, закончилось новыми санкциями. И школьное будет нарушено ими же, и закончится тем же.
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А ты детям погибших отцов - Героев Украины вернешь своими санкциями и минским договорняком,который сдох 31,12,2015,ботяра? Врага убивать надо и таких как ты тоже.
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Какие ...ченные эти журналисты.Схватятся за штамп и катают"гатылы","гатылы", теперь водное ,хлебное ,школьное перемирье.Вот бездари.Никакого анализа событий, точки зрения,собственной позиции.Убожество.
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По моему только для журналистов это и говорится. Типа мы что то делаем. КПД минска - 0.
Сколько освободили ребят - ? Одного за год? Всякие "родственники и заробитчяне" не считаются.
А бабки то на поездки надо как то оправдывать. Я думаю нашим "виртуальным представителям" надо урезать коммандировочные по самое.....
С таким КПД можно и 2 раза в год собираться, все остальное - по телефону.
Вот если б журналисты вообще перестали печатать "обицянкы" и пустое "бла-бла" чинуш.
Эх мечты, мечты.
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Все меньше раша присылает гумконвоев, скоро самим жрать нечего и не за что будет . Как только рашистские террористы попросят сами перемирия, это будет знак что пора их гнать в парашку, если добегут
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Покойный Немцов,извините убиенный,сказал.что россияне проголосуют холодильником( пустым)
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ну что же - снова новый ужас... Будут стрелять по укромишеням..- укромишени на провокации отвечать не будут...., а когда после десятков трупов признают, что перемирие не работает и ВСУ начнет отвечать..., через неделю Минская группа объявит очередное перемирие.... Геноцид собственной армии с 2014 года...
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Никогда не верьте русским и не будите обмануты !
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Эх обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад.....
Все эти "перемирия" сплошной самообман. Причем для тупых. Народ в это не верит, рашка вообще никогда ничего не обещала и соответственно выполнят не собирается.
Обидно, когда наши чинуши - украинский народ за дибилов держат.
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Можно начинать делать ставки, через сколько минут закончится начавшееся новое перемирие.
Я думаю, что русня уже стреляет((((
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Хлебное перемирие , школьное перемирие , а как будет называться следущее перемирие
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Верьте тем, кто обещает "покращення"... И обмануты не будете...
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Это фраза Тимошенко и Ющекно про покращення.Они помалкивают. особенно Ющенко
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Завтра как всегда прочитаем в новостях сколько раз боевики нарушили перемирие, сколько обстрелов и сколько убитых и раненных в результате перемирия...
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На Донбассе нет ни Мира, а тем более перемирия.
Потому что на оконных стеклах у многих как был скотч, так и остался.
И у большенства то и стекл нет - просто фанерой заделаны окна. И так 3-й год...
И Мир там будет только тогда - когда с окон исчезнет скотч...(с)
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чтобы не было скотча на окнах нужно сравнять нах. дамбас с дамбасней и понаехавшей туда русней.
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я еще в 2015-м говорил что нужно на Донбассе делать "лунный пейзаж" - людей там уже почти нет - одни предатели..
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Парад посмотрели? Ну а теперь вернемся к нашим торговым партньорам.
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А какой интерес для Украины, чтоб кацапские выплодки пошли в школу, там где их будут учить, что в Украине фашисты?
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Так называемый
"худой мир", который якобы лучше "доброй ссоры", за который
ратуют путинско-порошенковские холуи, ведет либо к рабству, либо к гибели тех,
кто на такой "мир" соглашается...
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На международном конкурсе красоты замужних женщин "Миссис Вселенная - 2017" представлять Россию будет 37-летняя многодетная мать из Севастополя Ольга Половкова."Африка ждет, друзья", - написала она на своей странице "ВКонтакте". Уроженка Крыма будет выступать под российским флагом. А это значит, что организаторы конкурса признали Крым частью России, пишет сайт "Комсомольская правда".В прошлые годы из-за санкций оргкомитет международного конкурса "Миссис Вселенная" не принимал заявки от представительниц из Крыма и Севастополя.В 2017 году конкурс "Миссис Вселенная" пройдет с 26 августа по 2 сентября в Южно-Африканской Республике.Помимо Ольги Половковой, Россию на этом конкурсе будут представлять еще две претендентки на корону королевы красоты из Москвы и Петербурга ---- вот так
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"Хлебное" перемирие передает эстафету "школьному" ....
Вот скажите - Вам не смешно от этого бреда?!
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Все жители оккупированных территорий, после их
возвращения в состав Украины, должны быть поражены в правах и не иметь
избирательного права лет эдак с десяток. Те, кто за независимую Украину должны
это понять и поймут. А враги Украины, призвавшие оккупантов, должны
отправляться жить в любимую ими страну...
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На смене фсбшная рошеновская соя - больше писать незачем,но повторю - Ну да,завтра уроды с гш будут петь очередную песню сказочную - про порушеня минского вранного договорняка и как погибают Воины Украины - статистику ведут..мрази. Всем настоящим Украинцам - спокойной ночи и с прошедшим Праздником.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Донбассе наступило время "школьного перемирия"
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