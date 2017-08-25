 На Донбассе наступило время "школьного перемирия"

Как сообщает Цензор.НЕТ, договоренности о перемирии были достигнуты 23 августа на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО, с учетом поддержки лидеров нормандской четверки от 22 августа 2017 года, подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года с полуночи 25 августа 2017 года. Стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня", - сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Киева в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер после заседания ТКГ.
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Если Украина не признает на официальном уровне рашку агрессором, то с какого ей это самим признавать?
Даже в международных судах - мы подаем рашку как спонсора боевиков. Ведь ДНР ЛНР - даже у нас не террористические организации.
Не выдумывайте того, чего нет.
Как например нет никаких договоренностей о перемириях.
Те что в минске - не офиц. представители сторон конфликта с юр. точки зрения.
Что то не припомню, что бы ВР давала кому то полномочия. А рашка - вообще не сторона конфликта. Опять с юр. точки зрения. А ДНР ЛНР - вообще пустой набор звуков.
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Может, Вы другое слово применить хотели?
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Сколько освободили ребят - ? Одного за год? Всякие "родственники и заробитчяне" не считаются.
А бабки то на поездки надо как то оправдывать. Я думаю нашим "виртуальным представителям" надо урезать коммандировочные по самое.....
С таким КПД можно и 2 раза в год собираться, все остальное - по телефону.
Вот если б журналисты вообще перестали печатать "обицянкы" и пустое "бла-бла" чинуш.
Эх мечты, мечты.
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Все эти "перемирия" сплошной самообман. Причем для тупых. Народ в это не верит, рашка вообще никогда ничего не обещала и соответственно выполнят не собирается.
Обидно, когда наши чинуши - украинский народ за дибилов держат.
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Я думаю, что русня уже стреляет((((
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Потому что на оконных стеклах у многих как был скотч, так и остался.
И у большенства то и стекл нет - просто фанерой заделаны окна. И так 3-й год...
И Мир там будет только тогда - когда с окон исчезнет скотч...(с)
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"худой мир", который якобы лучше "доброй ссоры", за который
ратуют путинско-порошенковские холуи, ведет либо к рабству, либо к гибели тех,
кто на такой "мир" соглашается...
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Вот скажите - Вам не смешно от этого бреда?!
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Все жители оккупированных территорий, после их
возвращения в состав Украины, должны быть поражены в правах и не иметь
избирательного права лет эдак с десяток. Те, кто за независимую Украину должны
это понять и поймут. А враги Украины, призвавшие оккупантов, должны
отправляться жить в любимую ими страну...
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