 "Германию очень волнует судьба Украины и ее граждан", - президент Штайнмайер в поздравлении с Днем Независимости Украины

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
"Германия и в дальнейшем, по мере сил, будет поддерживать Украину и совместно со своими европейскими и международными партнерами будет выступать за то, чтобы граждане всей Украины могли жить в мире, стабильности и благополучии на принципах свободы и самостоятельности", - подчеркнул Президент Германии.
В приветствии отдельно отмечается, что несмотря на сложный и долгий путь, реализованы важные шаги в усилении сотрудничества между Украиной и странами ЕС с предоставлением Украине безвизового режима в июне 2017 года и ожидаемым вступлением в силу Соглашения об ассоциации в сентябре. Отмечена важность активного продолжения реформ в Украине.
Франк-Вальтер Штайнмайер пожелал Украине и украинскому народу мужества, сил к сплоченности и мирного будущего.
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ви б пробачили борг комусь??? думаю що ні. бо вайло-боржник позиче ще раз і знов прийде просити пробачити борг. будете на його добробут працювати??
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глаубе нихт,короче..
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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) предостерегает Москву от усиления напряженности в отношениях с Западом и конфронтации с ним. Об этом говорится в речи, с которой германский политик выступит в среду, 23 августа, в столице Эстонии Таллине. Выдержки из подготовленного заранее текста распространили европейские информагентства.
Штайнмайер осуждает противоречащую международному праву российскую аннексию украинского Крыма, а также целенаправленную кампанию Москвы по дезинформации, отмечает агентство dpa.
"Того, кто нарушает международное право, ставит под угрозу институты мира, ждет наш совместный отпор", - подчеркивается в тексте выступления, приуроченного к 78-й годовщине подписания "пакта Молотова-Риббентропа". "Мы видим, что, в первую очередь, российское руководство совершенно сознательно формирует образ своей страны посредством отмежевания ее от Запада, противопоставления ему", - подчеркивает Штайнмайер. По его словам, на международном сообществе лежит ответственность "никогда больше не допустить молчания и слепой вражды по отношению к России".
Поддержка стран Балтии
Президент Германии пообещал балтийским странам - Эстонии, Латвии и Литве - полную поддержку Берлина, в первую очередь, в вопросах обеспечения национальной обороны и сотрудничества с НАТО. "Ваша безопасность - это наша безопасность", - подчеркнул он.
Берлин - против попыток извне "брать под опеку" граждан других стран
Германский политик предостерег отдельные государства от попыток осуществлять протекторат по отношению к гражданам других стран. "Ни одно из иностранных государств не имеет такого права. Мы дадим отпор любым попыткам оказывать подобное влияние", - подчеркнул президент ФРГ, затронув тему, болезненную для Эстонии в связи с большой численностью русскоязычного населения. Несмотря на то, что конкретные страны названы не были, в своем выступлении Франк-Вальтер Штайнмайер явно подразумевал Россию и Турцию, отмечает Reuters.
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ты на счет фака поосторожнее с высказываниями, Штангенциркуль - открытый гомосексуалист. Т.е. он пи6арас не только в плохм смысле этого слова, как газпромовский холуй, но и в хорошем.
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