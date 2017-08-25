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 Политика Украины
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 "Германию очень волнует судьба Украины и ее граждан", - президент Штайнмайер в поздравлении с Днем Независимости Украины

штайнмайер

В приветствии Президента Украины Петру Порошенко по случаю 26-й годовщины Независимости Украины Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что "Германию очень волнует судьба Украины и ее граждан".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

"Германия и в дальнейшем, по мере сил, будет поддерживать Украину и совместно со своими европейскими и международными партнерами будет выступать за то, чтобы граждане всей Украины могли жить в мире, стабильности и благополучии на принципах свободы и самостоятельности", - подчеркнул Президент Германии.

В приветствии отдельно отмечается, что несмотря на сложный и долгий путь, реализованы важные шаги в усилении сотрудничества между Украиной и странами ЕС с предоставлением Украине безвизового режима в июне 2017 года и ожидаемым вступлением в силу Соглашения об ассоциации в сентябре. Отмечена важность активного продолжения реформ в Украине.

Франк-Вальтер Штайнмайер пожелал Украине и украинскому народу мужества, сил к сплоченности и мирного будущего.

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Чё то этого Штанмайера кидает из стороны в сторону как тузика грелку .
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Они и так молчат. Говорят только Штанмайер....
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Бизнес интересы . Германия и Франция сильно завязаны финансово с россией. Поэтому, было удивительно, что Франция *Мистрали* не отдала путину- очень смелое решение.
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это просто дипломатический этикет к дню независимости Украины... - не принимайте его слова всерьез... Судьба Украины волнует только саму Украину....- доказано столетиями...
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Не бережет себя Шухер-мухер, все волнуется да волнуется....
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может кредиты в качестве потдержки Украины простят нам, Польше ведь простили и войны в ней не было....
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А Польщі кредити давали на утримання своїх земель. Я про Danzig і Breslau...
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то-то, а у нас зараз - на війну ідуть кредити...., а то знову Польша буде в лоні братніх народів.....
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а вы все шары ищете? брали кредиты - то отдавайте. никто денег просто так не прощает. не заберут деньгами, которые Украина заработает, то заберут тем что будут поддерживать и дальше все правительства которые убивают экономику Украины и не взращивают нового конкурента в том числе и Германии на мировом рынке.
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так кредити по своїм кишеням олігархи порозсували, а віддавати українцям простим прийдеться.
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так заберіть у олігархів те шо вкрали. конфіскуйте і продайте шо вони мають. і розрахуйтесь з кредиторами. чи вже зовсім безхребетні????????
ви б пробачили борг комусь??? думаю що ні. бо вайло-боржник позиче ще раз і знов прийде просити пробачити борг. будете на його добробут працювати??
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Чого ж ти не починаєшь забирати, якщо такий розумний? У кожного олігарха своя приватна армія, свій ставленик у владі.....
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брехло. бывших немецких фашистов волнует только торговля с нынешними козломордыми фашистами.
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хуже может быть только шыкаладная мыролюбная безальтернативность.
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Такие сладкие слова -аж тошнит.... И ничего по существу...
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Ахренеть ! Когда рыдать то от умилиния ? Это уже цинизм при отягчающих обстоятельствах.
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Маразматик старый, говорит одно, делает другое.
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Держите новую порцию озабоченности и обеспокоенности... а санкции против раиси контрпродуктивные, нужно отменить... ибо торговать с раисей гораздо выгоднее, чем воевать...
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Кто знает как его озабоченно-взволнованного "дипломатическим языком" послать накуй?
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Не ваша ли компашка уболтала тех шо живуть по новому сдать Крым хуйлу, в результате чего стала возможна война на Донбассе и уже 11 тысяч погибло и 1,5 миллиона бомжей, волнуют их судьбы огаа, блять.
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Хоспади ... Немецкие ссыкуы говорят , шо их дюже волнует судьба Украины ... Обсосы
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Это так каждое поздравление от Австралии до Кубы отдельной новостью проходить будет?
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Немецкая волна:

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) предостерегает Москву от усиления напряженности в отношениях с Западом и конфронтации с ним. Об этом говорится в речи, с которой германский политик выступит в среду, 23 августа, в столице Эстонии Таллине. Выдержки из подготовленного заранее текста распространили европейские информагентства.
Штайнмайер осуждает противоречащую международному праву российскую аннексию украинского Крыма, а также целенаправленную кампанию Москвы по дезинформации, отмечает агентство dpa.
"Того, кто нарушает международное право, ставит под угрозу институты мира, ждет наш совместный отпор", - подчеркивается в тексте выступления, приуроченного к 78-й годовщине подписания "пакта Молотова-Риббентропа". "Мы видим, что, в первую очередь, российское руководство совершенно сознательно формирует образ своей страны посредством отмежевания ее от Запада, противопоставления ему", - подчеркивает Штайнмайер. По его словам, на международном сообществе лежит ответственность "никогда больше не допустить молчания и слепой вражды по отношению к России".
Поддержка стран Балтии
Президент Германии пообещал балтийским странам - Эстонии, Латвии и Литве - полную поддержку Берлина, в первую очередь, в вопросах обеспечения национальной обороны и сотрудничества с НАТО. "Ваша безопасность - это наша безопасность", - подчеркнул он.
Берлин - против попыток извне "брать под опеку" граждан других стран
Германский политик предостерег отдельные государства от попыток осуществлять протекторат по отношению к гражданам других стран. "Ни одно из иностранных государств не имеет такого права. Мы дадим отпор любым попыткам оказывать подобное влияние", - подчеркнул президент ФРГ, затронув тему, болезненную для Эстонии в связи с большой численностью русскоязычного населения. Несмотря на то, что конкретные страны названы не были, в своем выступлении Франк-Вальтер Штайнмайер явно подразумевал Россию и Турцию, отмечает Reuters.
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а если не послушают то Штайнмахер напишет в спортлото
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зато теперь будете знать с кем барыга Минские договорняки замутил
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О да, верим, тебе жадному лавочнику в особенности.
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факю штангенцыркуль.

ты на счет фака поосторожнее с высказываниями, Штангенциркуль - открытый гомосексуалист. Т.е. он пи6арас не только в плохм смысле этого слова, как газпромовский холуй, но и в хорошем.
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по моему питорас в плохом смысле только один - соевый.
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не ну если Штанген тебе по нраву, я чо, это личное
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Какой мрак - уже нельзя написать,что эта тварь - акционер газпрома - сразу комент удалили. Друзей хуйла обижать нельзя - тож торговые партнеры.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Германию очень волнует судьба Украины и ее граждан", - президент Штайнмайер в поздравлении с Днем Независимости Украины
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