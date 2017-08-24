 "Шахтер" сыграет в группе Лиге чемпионов с "Манчестер Сити", "Наполи" и "Фейеноордом"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Таковы результаты жеребьевки, которая состоялась в четверг в Монако, и в которой принимал участие главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Как известно, за "Ман Сити" выступает бывший футболист "Шахтера", бразилец Фернандиньо.
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