EN|RU|UK
Темы дня: ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов
 Спорт
  1245  9
Все про:Лига чемпионов (128) Шахтер (576)

 "Шахтер" сыграет в группе Лиге чемпионов с "Манчестер Сити", "Наполи" и "Фейеноордом"

шахтер

Донецкий "Шахтер" сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА с английским "Манчестер Сити", итальянским "Наполи" и голландским "Фейеноордом".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Таковы результаты жеребьевки, которая состоялась в четверг в Монако, и в которой принимал участие главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Как известно, за "Ман Сити" выступает бывший футболист "Шахтера", бразилец Фернандиньо.

Также читайте: Донецкий "Шахтер" стал обладателем Кубка Украины по футболу
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да, не повезло, Наполи вряд ли со второго места Шахтер подвинет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не повезло шахтерам с группой,но в Лиге Чемпионов слабых не бывает,потому и Динамо туда не может пробиться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
после того как нет "дамбас-арены" - для меня "кротов" тоже нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шахте мож и не повезло,а Дырка в Лиге Чемпионов вообще редкий гость и недолгий,так что не к месту радость всяких утилизаторов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зато Лугандонский "Имбицил" сыграет в лиге стран-гандонов с Хартумскими "Шахидом" , тегеранским "Мракобесом" и пьхеньянским "Головорезом" ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне 47 лет. С 1982 года - болельщик-фанат родной винницкой "Нивы" и киевского "Динамо". Переживал провалы "Динамо" как в 1983-1984, в начале 1990-х, так и сейчас. Но до сих пор помню, как всегда переживал в Еврокубках за все наши советские команды и радовался победам -чего стоят только победы "Спартака" над лондонским "Арсеналом" 3:2 в Москве, а потом 5:2 в Лондоне, над "Ливерпулем", победам тбилисского "Динамо" и т.д. Маму после очень серьёзной болезни, иногда не узнающую своих старых знакомых, интересует, как обстоят дела у Леонида Буряка, Володи Бессонова, Олега Блохина, Алексея Михайличенко (из-за меня тоже пристрастилась к футболу - по возможности вместе были на матчах и "Нивы" в Виннице, и на "Динамо" в Киеве). После "реформ" и присвоения брендов "Динамо" (Киев) Суркисами, а донецкого "Шахтёра" Ахметовым, появлением "легионеров" интерес к футболу пропал у многих моих друзей. Не понимаю людей, которые желают поражений, "плохого" жребия нашим командам... Останемся ведь без УКРАИНСКОГО футбола - на football.ua больше регистрируются болельщики уже евро-грандов (ну да, "престижнее" ходить по своему городу в футболке "Барселоны", "Реала", "Милана", "Ювентуса" и т.д.). Бизнес-интересы олигархов в наших условиях и так валят команды, надо ещё болельщикам "Динамо" и "Шахтёра" плевать друг в друга ?.. Уважайте историю ВСЕХ НАШИХ клубов, не забывайте людей, которые её творили (нереально перечислить, но не вспомнить, всех киевских, донецких, днепропетровских, харьковских тренеров и футболистов) !!! Удачи "Шахтёру" в ЛЧ (хоть в нём уже нет настолько преданных футболу людей как Михаил Соколовский, Виктор Грачев...) !!! Удачи киевскому "Динамо" в ЛЕ !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиСпорт"Шахтер" сыграет в группе Лиге чемпионов с "Манчестер Сити", "Наполи" и "Фейеноордом"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти