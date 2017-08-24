 Водопровод "Горловка-Торецк" отремонтировали в Донецкой области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на данные украинской стороны СЦКК.
По информации пресс-центра, из поврежденного водопровода на землю ежедневно вытекало от 14 до 15 тыс. метров кубических питьевой воды, которая заливала подвальные помещения жителей частного сектора поселка Южное (бывшее Ленинское). Также вода попадала в подземные выработки неработающей шахты имени Гагарина, выталкивая на поверхность взрывоопасный метан, который также попадал в подвалы жилых домов жителей поселка.
К проведению аварийно-восстановительных работ, по информации пресс-центра, привлекались ремонтные бригады Часовоярского районного производственного управления коммунального предприятия "Компании "Вода Донбасса".
В течение 22-24 августа ремонтные бригады нашли шесть аварийных участков, на которых выкопали на поверхность трубу и провели необходимые сварочные работы.
"Восстановление устойчивого водоснабжения позволит почти 35 тысячам жителей Торецка и поселков в "серой зоне" забыть о жестком графике водоснабжения (2 часа в сутки), который был введен в течение последних нескольких месяцев, что повысит способности города качественнее подготовиться к осенне-зимнему периоду, а промышленным предприятиям Торецка и района вернуться к обычному режиму работы", - говорится в сообщении.
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что дамбасяне за воду расчитываются?
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Це ж тільки вдуматися!!!! Окупант і наші офіцери щось спільно координуюють ! АБСУРД !! І ПОЗОР НА ВЕСЬ СВІТ!
Живо уявляю собі таку картину в роки ДСВ.де фріци і совки щось спільно координують де небудь під Сталінградом...
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