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Все про:Нидерланды (748) Боинг-777 Malaysia Airlines (893)

 Россия передала следователям дополнительные данные о сбитом Боинге MH-17

боинг 777 мн17

Россия передала международной группе следователей новые данные с радаров о крушении Boeing 777 компании Malaysia Airlines в Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут РИА новости со ссылкой на информацию голландской прокуратуры.

В заявлении говорится, что Совместная следственная группа, занимающаяся выяснением причин катастрофы, направила в Москву запрос о предоставлении необходимой информации и получила от России "дополнительные данные и инструкции по их расшифровке".

Также отмечается, что новый пакет информации должен соответствовать принятому в Европе формату передачи данных наблюдения ASTERIX.

Ранее, по утверждениям прокуратуры Нидерландов, Россия отказывалась переводить информацию в стандарт Европейской организации по безопасности воздушной навигации.

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Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.



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подотрите ими ЖОПУ)))
используйте руцке отчет по назначению)))самому шо ни на есть ПРЯМОМУ))))
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знатсо...ДЕЛО БЫЛО ТАК!!!
Падал прошлогодний снег....
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это шо б русский лохо-зритель смотря свое ТВ под себя со страху ходил!!!)))))
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Свастика на борту. Не иначе -- это Гитлер летел убить Путина, да вот о Боинг споткнулся,, такая незадача...
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Нет-нет-нет... там наверняка останутся следы "корректировки". Не могли касабы передавать истину- ведь это смерть для них. Но то, что они передали еще один монтаж- это следующий гвоздь в гроб Московии-Касабстана!
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...а то, что там есть следы корректировки, это как пить дать.
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«ASTERIX» или «Приключения Астерикса» - серия европейских комиксов Рене Госсини и Альбера Удерзо, главным героем которых является галл Астерикс. Комикс впервые появился во франко-бельгийском журнале Pilote 29 октября 1959 года
www.asterix.com/
Россия передала следователям дополнительные данные о сбитом Боинге MH-17 - Цензор.НЕТ 8756
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Нові карякулі?)))
Щоб всі посміялися з де..ілів б.я?)))
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монголоиды я так понимаю дали списки с адресами той мордвы которая боинг сбила?
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шакалы Педофила что то нарыли украинский лётчик Волошин сбит СТЕРХолёт Путлера...
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Сколько веревочке не виться.....или... не надоело мутить? Очевидные факты не перебить липовым "алиби"! Никто в мире не сомневается ху был террористом!
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С течением времени появляются всё новые и новые данные...................
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будут крутить что они не приделах сбили то его не над рашкой
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*Россия передала следователям дополнительные данные о сбитом Боинге MH-17...*


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в 1983 году сбитый дохлыми совками южнокорейский Боинг над Сахалином сбила тоже Украина,сначала с Бука,потом его добил лётчик Волошин...
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Испанский диспетчер, второй сезон, эпизод намбер ван.
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Что, опять украинский летчик???? Да за такой срок можно было бы фантастический роман написать. А они все про Волошина
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Старый фотошоп был слишком грубо сделан - вернули на переделку.
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Последнее предложение из последнего абзаца статьи!!!

Как понимать ЭТИ передачи?
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меж тем всё просто.самолет сбили около 17:00 по Москве 17 июля 2017 года..Заходим в Ютьюб и смотрим новости на РАБсиянских каналах РАБссия-1,ЛайфНбюз и прочих кремлёвских Хмырей.а там радость ведущих новостей ..,обдроченцами ДАУНбасса сбит очередной транспортник Хунты...
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Россия передала следователям дополнительные данные о сбитом Боинге MH-17


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А что означает- " новые данные с радаров"??? А что случилось со старыми данными? Износились ???
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Россия передала следователям дополнительные данные о сбитом Боинге MH-17 - Цензор.НЕТ 5481Daniel Rodriguez1 год. ·
Школьники российской столицы не смогут отметить День знаний 1 сентября традиционными торжественными линейками: власти Москвы переносят их на 4 сентября, чтобы не мешать мусульманам резать баранов на улицах в честь Курбан-байрама.
Одних баранов задержали в очереди ради других баранов.
Но роли баранов могут скоро неиллюзорно и кардинально поменяться.Россия передала следователям дополнительные данные о сбитом Боинге MH-17 - Цензор.НЕТ 9339В школах России отменяют 1 сентября, чтобы не мешать праздновать Курбан-байрамШкольники российской столицы не смогут отметить День знаний 1 сентября традиционными торжественными линейками: власти Москвы переносят их на…BY24.ORG
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Плотно кацапский унтерменши на бутылках сидят
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Три года компьютерщики "сляпывали"??? Но после столькой ЛЖИ - раиским ЛЖИВЫМ данным уже НИКТО НЕ ВЕРИТ.... Тем более если бы у них что то было, они бы еще 3 года назад бы их передали
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Украина подала иск на Россию и ссыкун Путин моментально издал указ о выходе РФ из Римского Статута. Пока один иск от Украины. А скоро МН17.
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Будут вбрасывать бесполезный мусор раз в год лишь бы затянуть расследование.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия передала следователям дополнительные данные о сбитом Боинге MH-17
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