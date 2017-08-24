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Все про:Динамо (715) Лига Европы (110) Александрия (5)

 "Динамо", победив португальский "Маритиму", вышло в групповой турнир Лиги Европы. "Александрия" уступила "БАТЭ" и покинула турнир

Украинские клубы по разному выступили в матчах за выход в групповой турнир Лиги Европы.

Динамо - Маритиму 3:1 (первый матч -0:0)

Голы: Гармаш, 33, Морозюк, 35, Гонсалес, 62 - Шен, 67

Динамо: Коваль - Морозюк, Вида, Кадар, Кендзера - Сидорчук, Буяльский (Мораес, 85)- Ярмоленко, Гармаш (Шепелев, 77), Дерлис - Мбокани (Кравец, 90+1)

Маритиму: Шарлес - Бебето, Пабло Сантос, Зайнайдин Жуниор (Ибсон, 46), Луиш Мартинш - Гамбоа, Шен (Люндберг, 70), Бесса (Клебер, 46) - Виланкулос, Рикарду Валенте, Эвертон

Предупреждения: Кендзера, Гонсалес, Кадар, Гармаш, Буяльский - Шарлес, Бесса

Александрия - БАТЭ 1:2 (первый матч - 1:1)

Голы: Грицук, 34 (с пенальти) - Иванич, 69, 73

Александрия: Панькив - Чеботаев, Гитченко (Пономарь, 64), Бондаренко, Бацула - Старенький (Чорний, 77), Каленчук, Банада - Грицук, Ситало (Кулиш, 86), Цуриков

БАТЭ: Щербицкий - Риос (М. Володько, 78), Булят, Милунович, Поляков - А. Володько (Сигневич, 65), Драгун, Иванич - Гордейчук, Родионов (Яблонский, 89), Стасевич

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Источник: Цензор.НЕТ
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Португальцы какие-то приболевшие были или как?
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Я не смотрел. После Янг Бойза, не мог успокоится...
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Александрии не хватило класса на последние минуты
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Цензор.НЕТНовостиСпорт"Динамо", победив португальский "Маритиму", вышло в групповой турнир Лиги Европы. "Александрия" уступила "БАТЭ" и покинула турнир
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