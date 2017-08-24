 "Динамо", победив португальский "Маритиму", вышло в групповой турнир Лиги Европы. "Александрия" уступила "БАТЭ" и покинула турнир

(первый матч -0:0)Голы: Гармаш, 33, Морозюк, 35, Гонсалес, 62 - Шен, 67Динамо: Коваль - Морозюк, Вида, Кадар, Кендзера - Сидорчук, Буяльский (Мораес, 85)- Ярмоленко, Гармаш (Шепелев, 77), Дерлис - Мбокани (Кравец, 90+1)Маритиму: Шарлес - Бебето, Пабло Сантос, Зайнайдин Жуниор (Ибсон, 46), Луиш Мартинш - Гамбоа, Шен (Люндберг, 70), Бесса (Клебер, 46) - Виланкулос, Рикарду Валенте, ЭвертонПредупреждения: Кендзера, Гонсалес, Кадар, Гармаш, Буяльский - Шарлес, Бесса(первый матч - 1:1)Голы: Грицук, 34 (с пенальти) - Иванич, 69, 73Александрия: Панькив - Чеботаев, Гитченко (Пономарь, 64), Бондаренко, Бацула - Старенький (Чорний, 77), Каленчук, Банада - Грицук, Ситало (Кулиш, 86), ЦуриковБАТЭ: Щербицкий - Риос (М. Володько, 78), Булят, Милунович, Поляков - А. Володько (Сигневич, 65), Драгун, Иванич - Гордейчук, Родионов (Яблонский, 89), Стасевич