EN|RU|UK
Темы дня: ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов
 Политика Украины
  6927  83
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (6772) Волкер Курт (57)

 Присутствие российской военной техники и создает конфликт на Донбассе, - Волкер

волкер

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что для возвращения Украины территорий оккупированного Донбасса нужно вывести оттуда российские войска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Волкер заявил в интервью Дождю.

Спецпредставитель США, комментируя свою встречу с Сурковым, отметил: "Я могу сказать, что у меня тоже осталось положительное впечатление от нашей встречи. Это был серьезный и откровенный разговор. У нас были некоторые разногласия. Все было честно и открыто. Мы пришли к единому мнению о том, что статус-кво не принесет ничего хорошего никому. Это плохо и для России, и для Украины, и для жителей Донбасса. Нам нужно найти выход из этой ситуации. Это превращается в трагедию для людей. Было убито 10 000 человек, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, молодые русские солдаты погибли на войне на Украине. Это абсолютно недопустимо. Мы договорились о том, что найдём выход из этой ситуации. Мы также пришли к единому мнению о том, что здесь большое значение имеет аспект безопасности, а также политический аспект. На данный момент Минский процесс не решает эту проблему. Безусловно, он необходим и это очень важно. В конце концов, мы сможем этим воспользоваться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы очень довольны и фактом назначения такого опытного аналитика, дипломата", - Порошенко о Волкере

Он продолжил: "Но сейчас нам нужно повысить уровень безопасности и обеспечить Украине такие условия, чтобы она могла защитить свою территорию. Сейчас она не может этого сделать. Нужно четко понимать, что на Донбассе есть российские войска, в Донецкой и Луганской областях. Там есть военная техника и оборудование. Проблема в том, что присутствие там военной техники создает конфликт. Согласно официальным докладам ОБСЕ, большинство нарушений режима прекращения огня идет именно от российской стороны. Не все, но большая часть. Интерес России дестабилизирует обстановку. Нам необходимо создать условия для реального прекращения огня. Я знаю, что Нормандская четверка сейчас также обсуждает этот вопрос и предлагает снова установить режим прекращения огня. Это будет отличный первый шаг к решению конфликта".

Также читайте: Первый шаг к восстановлению территориальной целостности Украины - продолжительное прекращение огня на Донбассе, - Волкер

"В конце концов, Россия признает, что согласно минским договоренностям, эти территории должны быть возвращены Украине, они снова должны стать частью Украины и не быть оккупированной территорией. Для того, чтобы это произошло, нужно вывести оттуда российские войска и обеспечить людям безопасность, чтобы они чувствовать себя уверенно. Если сейчас они чувствуют себя уязвимыми, это именно то, над чем мы должны работать. Как мы можем обеспечить безопасность и, таким образом, иметь политический процесс, который позволит нам добиться особого статуса и даст возможность провести выборы", - резюмировал Волкер.

Также читайте: Климкин о переговорах Волкера с Сурковым: "Они положительные"
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
росія окупувала частину України,так і кажіть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чому Україна й досі цього не визнає офіційно , але хоче , аби це визнали інші ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вопросы не к Украине, а к Верховной Раде, где рабиновичи-бойки-левинские да ещё прочая тварь под патронатом лёвочкина отказывается признать очевидное...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Офіційно існуюча парламентська більшість БПП + НФ ...
Невже вони всі "под патронатом лёвочкина..." ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему же, есть у лёвочкина ещё и чудак с вилами
...А вообще, применять в мыслях и оценках "кухонной политологии" к Украине модель управления страной одним человеком, как в эрэфии, - край недопонимания...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пардон, забыл спросить - а Бювет в каком стойле, тоже оппозиция?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чому так звані ветерани Цензора ніколи не ставлять лайки на позитивних новинах?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
частина Кримської області вже давно була окупована і флот іноземний давно там стоїть питання потрібно ставити про повний вивід військ включно з флотом з території країни а не якась деокупація
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зі сторони України має бути проведений всеукраїньський референдум щодо Криму та Донбасу під наглядом світових спостерігачів якщо більшість скаже непотрібні значить непотрібні дивиюсь що досих пір непроведено такий референдум
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дякуючи референдуму ми отримали незалежність
 показать весь комментарий
Ответить
 
так дайте оружие клоуны будапештского меморандума...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кстати да. Было бы ЯО. бомбардировщики, ракеты и те все горы оружия что нам достались с совка, то хер кацапы бы посмели сунутся. Поверили гарантам будапештского меморандума, а они сцуко озабоченость уже 4-й год с соплями жуют
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
На що закладаємось , що посміли б ...?!
В Кремлі чудово знають , що на Банковій і пострілу зробити бояться без згоди на це "таргових партнерів" ...((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а что, слабо свое ЯО сделать, на совковом все воюем. Ах, забыл, это ж народ не потянет такие расходы, и так стонет ныне, красть придется меньше, а красть жутко охота......, не до вооружения видать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, вот "Виамин", мы и встретились... Центрифуги для обогащения урана у Вас в кладовке стоят? Или Вы молочным сепаратором уран выделять будете? Государства побогаче и помощнее Украины на это десятилетия тратят, а у Вас всё просто - махнул волшебной палочкой, и боеголовка готова...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Крім урана ще є плутоній, там центрифуги не потрібні. Є ще варіант просто "брудної бомби", високоактивних ядерних відходів в Україні достатньо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Блин, Северная Корея намного меньше Украины и ЯО владеет, а тут Козак о центрифугах беспокоится. Красть меньше надо - и центрифуги будут. А то если каждой вышке Бойка навар иметь себе в карман, то вечно украинцы с сумой будут ходить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не будьте наивными с будапештской бумагой, они нормально денег тогда отслюнявили, нашим керманычам
 показать весь комментарий
Ответить
 
задрал ты своим оружием - воин диванный...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
WiM - а ты с какого окопа пишешь? Вот в АТО я знаю мечтают о нормальной техники и оружии..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А навіщо мріяти - його і в Україні повно ... Тільки воно далеко від фронту і туди навряд чи потрапить ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Є все , що треба ... І в достатній кількості .
 показать весь комментарий
Ответить
 
первично чтобы оружие не понадобилось - это и пытаются сделать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
.... молодые русские солдаты погибли на войне на Украине......

Зараз заплачу, ......!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЧОго хвилюватись? В наступному році дадауть 61 рубль і так по наростаючій. Життя покращується.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда идёт разговор с террористом, взявшим заложников, то тоже разговаривают спокойно.
"Слушай, у тебя там старушка и беременная женщина. Отпускай их и вместе будем думать дальше, как разрулить ситуацию. Кроме того, мужики пожилые, инфаркт может быть. Пусти бригаду скорой помощи, пусть доктора их осмотрят. Мы с ними пиво и консервы передадим."...
И только усыпив бдительнтсть бандита и обезопасив заложников, его ликвидируют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
цапы,а цапы - я вот тут сижу и пишу,возникла мысль - вы как кошей бессмертный - а жизнь ваша,ну цивилизованная где? да в ненавистной вами пиндосии - если не прийдет обновление на ваш ворованное ПО хотя бы квартал - шо будет? введут вас в каменный век и после этого вводить вам сможет любой школьник с урока информатики))) вот и все ваше величие
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
США почало прямим текстом говорити,тщо напад кацапстану на Україну. значить, як казав Папанов: начнут действовать без шума и пыли по новоутвержденному плану
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага, еще 2 башни в США снесут террористы - и появится новоутвержденный план. Три года война идет, а они все телятся с помощью. Нет, впрочем дают деньги в долг, в ярмо загоняя Украину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На тех четырёх уродов внимание не обращаю,а шо именно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Інтрига ...))
Напишу трохи пізніше - може ще , в когось , будуть версії ..Присутствие российской военной техники и создает конфликт на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 1523
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
.....сумно тобі , так ? ..))

Вся Україна святкує , а ти в Лугандоні чим займаєшся ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
СМИ узнали о секретной встрече Путина с МедведчукомМедведчука считают спецпорученцем между президентами России и Украины

24 августа 18:38 https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/24/730915-smi-vstreche-putina

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошая газета. И название такое запоминающееся...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
газета конечно плохая - не спорю - но ФАКТ есть факт - Медведчук - официально назначен вальцманом чтобы "отстаивать интересы Украины" на переговорах.....

народ - спим спокойно - наши жизни в НАДЁЖНЫХ руках медведчука и вальцмана!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ээээ ну он уже миллиардер, я думаю. не знаю по-барабану ли ему, но денежки он считает - а мы ...... а мы .... развесив уши слушаем СМИ
 показать весь комментарий
Ответить
 
Президент России Владимир Путин во время последней поездки в Крым 18-20 августа провел закрытые переговоры с лидером пророссийского движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком, пишет РБК со ссылкой на свои источники. По данным издания, встреча прошла вечером 18 августа, речь на ней шла об украинской политике, минских соглашениях
 показать весь комментарий
Ответить
 
кстати да, чего цензор тормозит?
Банковая не велит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
молодые русские солдаты погибли на войне на Украине....(c)
----------------------------------------------
это что еще за фуета
Эти "молодые русские солдаты" пришли в Украину убивать украинцев, среди которых, кстати, очень много молодых........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И в чем проблема, они останутся вечно молодыми завоевателями чужих земель...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Волкер чего-то переживает за маладых усрусских ихтамнетов... Та плюнь и разотри.
Присутствие российской военной техники и создает конфликт на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 3003
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Три друга. В танках советского производства с автоматом самозаряжения снарядов нет заряжающего та что сечас в танках екипаж -три человека
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
физика определяется временем, но не 3D пространством (забудьте про правоскрепную виртуализацию). )) вангуем, эйнтштайновскмим "мысленным эксперементом", с тактовой частотой процессора, по максимуму = "с" ? ) делаем ставки на рашку? о то ж !!!!!))))))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Похоже у амеров все готово для прихлопывания ботоксной моли. В канун недовыборов кремлевского недоноска 2018 американцы расскажут и покажут всему миру, где денежки кащея спрятаны, а спрятаны они у них же, и отберут у плешивого карлика кошелек с нажитым непосильным воровством. Вот, где смерть кащеева. Крепко берут дедушку за ботоксные яйца. Тактика медленного удушения, сначала смешно, а потом обморок и кранты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Абсолютно верно, Волкер не пузыри из носа приезжал Суркову показывать. Встреча залупутина с мертвейчуком говорит о многом (если она была конечно) Залупутин ищет контакт, он понимает, не дурак, что это цуцванг (каждый последующих ход хуже предыдущего), потерять лицо перед 86% зомбированных - порвут и член на пятаки порубят, но, сука, натура крысячего короля с амбициями не дает шанса сделать шаг к отступлению. Помните карибский кризис? Пока идет актерская пауза на нервах, вот для этого прослойка мертвейчук и нужен, идет торг. А что за торг - смотрите в оба
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Але кацапи все одно не повірять "вражим голосам" і знов оберуть Х""ла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
підкинути сепаратистам курку і посадити за кражу на 3
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як би влада по справжньому хотіла - їх би вже всіх пересаджали ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Нужно четко понимать, что на Донбассе есть российские войска "
Конкретно, и без всякой озабоченности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо четко понимать, что вода кипит при 100 градусов Цельсия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Daniel Rodriguez1 год. · Новые разработки Northrop Grumman.
Вот так будут выглядеть последние 10,5 минут россии.
Присутствие российской военной техники и создает конфликт на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 3351 2 коментарів1 поширень
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Согласно официальным докладам ОБСЕ, большинство нарушений режима прекращения огня идет именно от российской стороны. Не все, но большая часть" - да неужели, Волкер,неужели...."предлагает снова установить режим прекращения огня. Это будет отличный первый шаг к решению конфликта".- это каким боком? в Крыму не стреляют, и чо? Донбасс вернется, если в бурятов не стрелять? Осетия вернется, Приднестровье и Абхазия?
Волкер, не иди по пути дєбила Керри. Не будь полезным идиотом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А що ви хочете від США , якщо Україна визнавши РФ стороною по врегулюванню конфлікту (норманський формат) фактично визнала , що зовнішньої агресії нема , а є внутрішній конфлікт ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
э.... ты не понял - по мнению Запада "решение конфликта" - это НЕ возвращение оккупированных земель. Например: вернули ли Приднестровье Молдове? Абхазию и Юж Осетию Грузии???? - и с чего Вы решили, что с Украиной буд по-другому?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот это поворот - "... Если сейчас они чувствуют себя уязвимыми, это именно то, над чем мы должны работать. Как мы можем обеспечить безопасность и, таким образом, иметь политический процесс, который позволит нам добиться особого статуса и даст возможность провести выборы", - резюмировал Волкер. Источник: https://censor.net.ua/n452913
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судя по словам Волкера, Сурок не отрицал прямого участия россии в боевых действиях..Трамп, дожимай плешивого!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там фишка в другом - дать особый статус в составе Украины!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трампу бы свои яйца после путешествия в Ленинград в бурной юности не растерять. Там система работает в виде госдепа, пентагона, и десяток комиссий. Эти ребята не популисты, они реалисты, и если гладят, то своих по голове веером, чужих катком. На том Америка и стоит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Брехня дураши в амерів не проходить - дураша змушена визнавати очевидні речі, а не брехати як своїм зомбованим дебілам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацаПсинские шакалы доживают свой век.Осталось недолго.Ноябрь совсем скоро...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрисутствие российской военной техники и создает конфликт на Донбассе, - Волкер
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти