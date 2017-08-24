 Присутствие российской военной техники и создает конфликт на Донбассе, - Волкер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Волкер заявил в интервью Дождю.
Спецпредставитель США, комментируя свою встречу с Сурковым, отметил: "Я могу сказать, что у меня тоже осталось положительное впечатление от нашей встречи. Это был серьезный и откровенный разговор. У нас были некоторые разногласия. Все было честно и открыто. Мы пришли к единому мнению о том, что статус-кво не принесет ничего хорошего никому. Это плохо и для России, и для Украины, и для жителей Донбасса. Нам нужно найти выход из этой ситуации. Это превращается в трагедию для людей. Было убито 10 000 человек, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, молодые русские солдаты погибли на войне на Украине. Это абсолютно недопустимо. Мы договорились о том, что найдём выход из этой ситуации. Мы также пришли к единому мнению о том, что здесь большое значение имеет аспект безопасности, а также политический аспект. На данный момент Минский процесс не решает эту проблему. Безусловно, он необходим и это очень важно. В конце концов, мы сможем этим воспользоваться".
Он продолжил: "Но сейчас нам нужно повысить уровень безопасности и обеспечить Украине такие условия, чтобы она могла защитить свою территорию. Сейчас она не может этого сделать. Нужно четко понимать, что на Донбассе есть российские войска, в Донецкой и Луганской областях. Там есть военная техника и оборудование. Проблема в том, что присутствие там военной техники создает конфликт. Согласно официальным докладам ОБСЕ, большинство нарушений режима прекращения огня идет именно от российской стороны. Не все, но большая часть. Интерес России дестабилизирует обстановку. Нам необходимо создать условия для реального прекращения огня. Я знаю, что Нормандская четверка сейчас также обсуждает этот вопрос и предлагает снова установить режим прекращения огня. Это будет отличный первый шаг к решению конфликта".
"В конце концов, Россия признает, что согласно минским договоренностям, эти территории должны быть возвращены Украине, они снова должны стать частью Украины и не быть оккупированной территорией. Для того, чтобы это произошло, нужно вывести оттуда российские войска и обеспечить людям безопасность, чтобы они чувствовать себя уверенно. Если сейчас они чувствуют себя уязвимыми, это именно то, над чем мы должны работать. Как мы можем обеспечить безопасность и, таким образом, иметь политический процесс, который позволит нам добиться особого статуса и даст возможность провести выборы", - резюмировал Волкер.
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Невже вони всі "под патронатом лёвочкина..." ?
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...А вообще, применять в мыслях и оценках "кухонной политологии" к Украине модель управления страной одним человеком, как в эрэфии, - край недопонимания...
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В Кремлі чудово знають , що на Банковій і пострілу зробити бояться без згоди на це "таргових партнерів" ...((
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Зараз заплачу, ......!
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Не то, что у хвожиздов.
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"Слушай, у тебя там старушка и беременная женщина. Отпускай их и вместе будем думать дальше, как разрулить ситуацию. Кроме того, мужики пожилые, инфаркт может быть. Пусти бригаду скорой помощи, пусть доктора их осмотрят. Мы с ними пиво и консервы передадим."...
И только усыпив бдительнтсть бандита и обезопасив заложников, его ликвидируют.
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Напишу трохи пізніше - може ще , в когось , будуть версії ..
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Вся Україна святкує , а ти в Лугандоні чим займаєшся ?
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24 августа 18:38 https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/24/730915-smi-vstreche-putina
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народ - спим спокойно - наши жизни в НАДЁЖНЫХ руках медведчука и вальцмана!
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Банковая не велит?
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это что еще за фуета
Эти "молодые русские солдаты" пришли в Украину убивать украинцев, среди которых, кстати, очень много молодых........
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Конкретно, и без всякой озабоченности.
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Вот так будут выглядеть последние 10,5 минут россии.
2 коментарів1 поширень
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Волкер, не иди по пути дєбила Керри. Не будь полезным идиотом.
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