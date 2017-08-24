 Украина поддерживает инициативу Молдовы выдворить российских военных из Приднестровья,- Фриз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп от фракции "Блока Петра Порошенко", председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз написала в Фейсбуке.
"Украина поддержит инициативу Республики Молдова лишить российскую так называемую миротворческую миссию в ПМР оснований для пребывания на молдавской территории. В очередной раз подчеркиваю: мы должны задействовать все международные механизмы для того, чтобы военный оккупационный контингент РФ был полностью выведен из Молдовы", - написала Фриз.
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Несмотря на санкции, Россия 17 лет поставляла в КНДР различные виды вооружений, - Фриз(42)
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Вместо наявных при переписи 2010 года 97 000 000 человек,, живущих в современной РФ людей, среди оставшихся, не уничтоженных Московией-Россией за 460 лет оккупации 237 национальностей, проживающих от Казани до Кавказа и от Дальнего Востока до Камчатки российские Чичиковы придумали 142 000 000 человек "для вяличия рассеи" при переписи, вместо 97 000 000 человек всех национальностей в РФ проживающих.
От того и Гоголя россияне считают "своим русским писателем" а не украинским поляком, что он всех россиян сделал брехунами Павлами Ивановичами Чичиковыми и всем российским правителям в течении 210 лет это сравнение очень нравится.
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Просто порівняйте:
1. Не скинули «владу бариг».
2. Скинули «владу бариг».
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что вы на физике делали?
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А в Молдове произошло то, что ожидает Украину в будущем: жулики, декларирующие себя великими про-европейцами, ничего полезного не сделали и были опрокинуты на выборах.
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понятно, что против ветра плюнуть хочется, но результат заранее ясен.
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с каких это пор кацапсины в Приднестровье стали "миротворцами ООН" ?
ты перегрелась на солнце, болезная. )
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Хватит сюсюкать с ордой.
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