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 Украина поддерживает инициативу Молдовы выдворить российских военных из Приднестровья,- Фриз

фриз

Украина поддержит инициативу лишить российских "миротворцев" оснований находиться на молдавской территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп от фракции "Блока Петра Порошенко", председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз написала в Фейсбуке.

"Украина поддержит инициативу Республики Молдова лишить российскую так называемую миротворческую миссию в ПМР оснований для пребывания на молдавской территории. В очередной раз подчеркиваю: мы должны задействовать все международные механизмы для того, чтобы военный оккупационный контингент РФ был полностью выведен из Молдовы", - написала Фриз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Молдовы просят ООН обсудить вопрос о выводе военных РФ из Приднестровья

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Давно пора. Россия хвастается своей переписью населения 2010 года на 1/8 части суши посчитаных при перепеси населения Павлами Ивановичами Чичиковыми мёртвыми душами,

Вместо наявных при переписи 2010 года 97 000 000 человек,, живущих в современной РФ людей, среди оставшихся, не уничтоженных Московией-Россией за 460 лет оккупации 237 национальностей, проживающих от Казани до Кавказа и от Дальнего Востока до Камчатки российские Чичиковы придумали 142 000 000 человек "для вяличия рассеи" при переписи, вместо 97 000 000 человек всех национальностей в РФ проживающих.

От того и Гоголя россияне считают "своим русским писателем" а не украинским поляком, что он всех россиян сделал брехунами Павлами Ивановичами Чичиковыми и всем российским правителям в течении 210 лет это сравнение очень нравится.
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Πραβдοργδ™ 🐾‏ @ChopperWatte 3 ч.3 часа назад

Просто порівняйте:
1. Не скинули «владу бариг».
2. Скинули «владу бариг».

Украина поддерживает инициативу Молдовы выдворить российских военных из Приднестровья,- Фриз - Цензор.НЕТ 7188
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в отличие от хуйла порох был миллиардером до того,как стал президентом...а теперь только мультимиллионер .вот и все дауж...
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а ты поинтересуйся сколько лет он на госслужбе
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миллиардер и мультимиллионер тоже самое. во втором варианте американская система си.
что вы на физике делали?
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Шо, ответить по сути не способно, истота?
А в Молдове произошло то, что ожидает Украину в будущем: жулики, декларирующие себя великими про-европейцами, ничего полезного не сделали и были опрокинуты на выборах.
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в 2008 борщ варила и всё пропустила! в пмр почти все имеют гражданство россии как и в южной осетии. тоже самое произойдёт. да и в миротворцев оон нельзя стрелять. надо через оон мандат отобрать, но без реформы оон это невозможно.
понятно, что против ветра плюнуть хочется, но результат заранее ясен.
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в миротворцев оон нельзя стрелять.



с каких это пор кацапсины в Приднестровье стали "миротворцами ООН" ?
ты перегрелась на солнце, болезная. )
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Рубить рабочих муравьев - это занятие в итоге бесполезное. Нет, время выиграть можно, но только из этих соображений. Главное - кремлевская матка и тогда все отпадут сами по себе. И помидория, и карабах, и дамбас. Везде установится мир и спокойствие.
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ПОРА ГНАТЬ ОТОВСЮДУ.
Хватит сюсюкать с ордой.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина поддерживает инициативу Молдовы выдворить российских военных из Приднестровья,- Фриз
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