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 Политика Украины
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 Порошенко провел встречу с министром обороны Польши Мацаревичем. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Министром обороны Польши Антони Мацеревичем.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Петр Порошенко поблагодарил Антони Мацеревича за личное присутствие на параде по случаю 26-й годовщины Независимости Украины и высоко оценил участие подразделения Польского Войска в праздновании, что стало "историческим днем ​​для украинского-польской дружбы".

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Глава государства отметил конструктивность и интенсивность диалога между оборонными ведомствами двух государств, в частности эффективное сотрудничество в рамках украинского-польско-литовской бригады ЛитПолУкрбрига. Это является практическим наполнением стратегического характера партнерства между странами.

Петр Порошенко и Антони Мацеревич обсудили вопросы дальнейшего усиления военно-технического сотрудничества между Украиной и Польшей, реализацию решений Варшавского саммита НАТО, а также вопросы активизации участия Украины в совместных многонациональных тренировках. Было договорено, что подразделения Вооруженных Сил Украины впервые в своей истории примут участие в военных учениях стран Вышеградской четверки.

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"Европа без Украины не будет полноценной ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном плане, - подчеркнул Антони Мацеревич, - Польша была, есть и будет вместе с Украиной, потому что Ваша страна защищает Европу".

Глава польского оборонного ведомства подтвердил, что Польша и в дальнейшем неуклонно поддерживать усилия по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Порошенко провел встречу с министром обороны Польши Мацаревичем 01

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В Фейсбуке заблокировано и удалено фото украинских патриотов в цветах национального флага, распространённое вчера активистами с набережной Севастополя. Автор фото обнаружила, что пост исчез с её страницы утром 24 августа: "Можете удалить фото из Фейсбука, но Украину из наших сердец - никогда!", - написала крымчанка. Орки боятся всего украинского https://twitter.com/CrimeaUA1/status/900634546412171264 (фото-скрин).
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В россии создали спецмашину для разгона голодных митингов. На кабине установлен огромный стальной щит, чтобы сметать всех на своём пути. Зачем создавать в стране нормальную жизнь, когда есть такая машина!? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/900679038552993793 (фото).Порошенко провел встречу с министром обороны Польши Мацаревичем - Цензор.НЕТ 3888
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Порошенко лучше бы перестал плясать под будку Ахметова,Медведчука и Фирташа
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Gabriel Monte - а он и не пляшет сейчас (это до выборов было)... Сейчас они равноправные партнеры... - спасибо 54%
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54% он просто наипал,нет смысла это вспоминать,нужно думать что делать
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Петр Порошенко и Антони Мацеревич обсудили вопросы дальнейшего усиления как сорвать попитку проникновению Саакашвилли в Украину, которое намечено на 10 сентярбя
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прекрасная задача для целого министра обороны
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Мацеревич в этом участвовать не будет, это 100%. Как и вся Польша.
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по этому ему будет предоставлена отдельная палата.
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Мне вот интересно! А будут ли кацапы после "поцiлункiв" с Уолкером соблюдать 748-е договорённости к новому учебному году о прекращении огня?
Или как всегда?... на лугандонскую биомассу всё спишут, мол - "не подчиняются, хоть в рот их еби!"?...
Мне кажется, шо это было последнее предупреждение и проверка на вшивость для кацапов. Если порушат - им пи..ДЕЦ!
Скорей бы...
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На призыв Ивана Петровича Сидорова назвать кандидатов в президенты никто не отозвался .У нас незаменимых нет.А хочешь сделать хорошо-сделай сам . Когда Ивану Петровичу Сидорову будет сделано предложение о выдвижении его кандидатом в президенты, он, возможно, его примет.После нахождения консенсуса между голубями и ястребами в вопросе Как закончить войну. Иван Петрович Сидоров предлагал: закончим войну дипломатией т.е.переговорами.В ответ истерика с обвинениями. Иван Петрович Сидоров предлагал: закончим войну военным способом. В ответ истерика с обвинениями. Ленинское Ни войны, ни мира ( АТО) стоит ежегодно 22 млрд долл при валютном резерве 18 млрд.Нашедшему консенсунс Иван Петрович Сидоров обещает пост премьер-министра.
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ни о чем, как и с Мэтисом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко провел встречу с министром обороны Польши Мацаревичем. ФОТО
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