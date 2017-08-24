 Порошенко провел встречу с министром обороны Польши Мацаревичем. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Петр Порошенко поблагодарил Антони Мацеревича за личное присутствие на параде по случаю 26-й годовщины Независимости Украины и высоко оценил участие подразделения Польского Войска в праздновании, что стало "историческим днем для украинского-польской дружбы".
Глава государства отметил конструктивность и интенсивность диалога между оборонными ведомствами двух государств, в частности эффективное сотрудничество в рамках украинского-польско-литовской бригады ЛитПолУкрбрига. Это является практическим наполнением стратегического характера партнерства между странами.
Петр Порошенко и Антони Мацеревич обсудили вопросы дальнейшего усиления военно-технического сотрудничества между Украиной и Польшей, реализацию решений Варшавского саммита НАТО, а также вопросы активизации участия Украины в совместных многонациональных тренировках. Было договорено, что подразделения Вооруженных Сил Украины впервые в своей истории примут участие в военных учениях стран Вышеградской четверки.
"Европа без Украины не будет полноценной ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном плане, - подчеркнул Антони Мацеревич, - Польша была, есть и будет вместе с Украиной, потому что Ваша страна защищает Европу".
Глава польского оборонного ведомства подтвердил, что Польша и в дальнейшем неуклонно поддерживать усилия по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.
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вопросы дальнейшего усилениякак сорвать попитку проникновению Саакашвилли в Украину, которое намечено на 10 сентярбя
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Или как всегда?... на лугандонскую биомассу всё спишут, мол - "не подчиняются, хоть в рот их еби!"?...
Мне кажется, шо это было последнее предупреждение и проверка на вшивость для кацапов. Если порушат - им пи..ДЕЦ!
Скорей бы...
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