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 Во время концерта в Умани упало сценическое оборудование - пострадало шестеро детей, - Нацполиция

нацполиция

В Умани (Черкасская обл.) во время концерта по случаю Дня Независимости Украины на детей упало сценическое оборудование, шестеро детей пострадали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Черкасской области.

"Во время праздничного концерта по случаю Дня Независимости на центральной площади города Умань на детей, находившихся у сцены, упало сценическое оборудование. В результате падения пострадали шестеро детей от 11 до 14 лет. Детей доставили в больницу", - говорится в сообщении

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) УК Украины.

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о, хорошее слово " валиться"
у меня родилось к тебе предложение -ЗАВАЛИ @бало
класс?
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Это всё из-за того, что ты хлебаешь лаптем щи, жрёшь с лопаты и творищь произведения искусства из говна.
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Смешно, не знал, что кокошники умеют так же юморить как и по помойкам лазить. )
Раздавить тебе персик?
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Кобра , не обращай внимания. Это тролли кацапские. У них задача дразнить народ, мелочными уколами в надежде что назреет недовольство. Элемент информационной войны..Пошли их НХ и забудь.
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блин...может на сегодня уже хватит "впечатлений" от жизни ко Дню Независимости Украины?!
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Вас кто-то насильно удерживает в интернете на новостных сайтах?

Вы моргните два раза, если это так.
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...Украинский упавший кран "Захарий" нашел свое пристанище в СтамбулеВо время концерта в Умани упало сценическое оборудование - пострадало шестеро детей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4224
Украинский упавший кран "Захарий" нашел свое пристанище в СтамбулеЗнаменитый кран "Захарий", который упал в Киеве упал в Днепр в 2011 году, успешно работает в Стамбуле. Об этом написал пользователь соцсетей Петр Охотин в Facebook, который заметил кран в одном из портов в столице Турции."Помните кран "Захарий"? Вчера я его увидел по дороге из Принцевых островов (Стамбул, Турция)", - написал он.Во время концерта в Умани упало сценическое оборудование - пострадало шестеро детей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3750Фото: facebook.com/petro.okhotinРанее СМИ сообщали, что самый большой в Украине кран весом в 3000 тонн и грузоподъемностью в 680 тонн в апреле 2016 года отправился в Турцию, возможно навсегда.Читайте также: Врач больницы Мечникова требует наказать адвокатов в деле о перестрелке в центре ДнепраВ 2011 году он упал в Киеве в реку Днепр. Причиной аварии тогда были признаны неправильные действия капитана крана: при работе по приведению крана в транспортное состояние был отсоединен левый понтон, который обеспечивал его устойчивость. В начале апреля 2012 года было принято решение отправить кран вниз по Днепру на завод "Океан" для ремонта и через несколько месяцев кран должен был вернуться в Киев. Увы, но столичная мэрия даже перестала вспоминать о перспективах достройки моста на Троещину и кран "Захарий" оказался ненужным в Киеве.Ранее сообщалось, мост через Днепр, который киевские власти в 2003 году пообещали возвести за десять лет, прекратил строиться после падения плавучего крана "Захарий".

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От это ты "капитана Очевидность" отрыл.

Даже вики знает, что он с мая в Турции.
После аварии[править | править вики-текст]Во время концерта в Умани упало сценическое оборудование - пострадало шестеро детей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7577Захарий в СтамбулеДо окончания зимы 2012 года была отрезана деформированная стрела (на металлолом), кран поставлен в вертикальное положение 29 января 2012 года.В начале апреля 2013 года опубликовано решение отправить кран вниз по Днепру на завод «Океан». Через несколько месяцев кран должен был вернуться в Киев[10][13].К сентябрю 2014 года ремонт крана был закончен. Он был транспортирован в Николаевский морской торговый порт. Судовладелец крана заявил, что возвращение его в Киев не планируется.[14]В мае 2017 кран находился в Стамбуле.
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Кацапопитеки хоть этому порадуются, твари. Сегодня их на цензоре, как мух налетело, гадят.
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а если страдают дети, для свинособак, это особенная радость, скрЭпная!...)
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І як тут не згадати садонемічну Ірину Подоляк, яка тільки пораділа б
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо время концерта в Умани упало сценическое оборудование - пострадало шестеро детей, - Нацполиция
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