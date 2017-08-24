 Во время концерта в Умани упало сценическое оборудование - пострадало шестеро детей, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Черкасской области.
"Во время праздничного концерта по случаю Дня Независимости на центральной площади города Умань на детей, находившихся у сцены, упало сценическое оборудование. В результате падения пострадали шестеро детей от 11 до 14 лет. Детей доставили в больницу", - говорится в сообщении
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) УК Украины.
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у меня родилось к тебе предложение -ЗАВАЛИ @бало
класс?
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Раздавить тебе персик?
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https://ria.ru/world/20170824/1501016256.html
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Вы моргните два раза, если это так.
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Украинский упавший кран "Захарий" нашел свое пристанище в СтамбулеЗнаменитый кран "Захарий", который упал в Киеве упал в Днепр в 2011 году, успешно работает в Стамбуле. Об этом написал пользователь соцсетей Петр Охотин в Facebook, который заметил кран в одном из портов в столице Турции."Помните кран "Захарий"? Вчера я его увидел по дороге из Принцевых островов (Стамбул, Турция)", - написал он.Фото: facebook.com/petro.okhotinРанее СМИ сообщали, что самый большой в Украине кран весом в 3000 тонн и грузоподъемностью в 680 тонн в апреле 2016 года отправился в Турцию, возможно навсегда.Читайте также: Врач больницы Мечникова требует наказать адвокатов в деле о перестрелке в центре ДнепраВ 2011 году он упал в Киеве в реку Днепр. Причиной аварии тогда были признаны неправильные действия капитана крана: при работе по приведению крана в транспортное состояние был отсоединен левый понтон, который обеспечивал его устойчивость. В начале апреля 2012 года было принято решение отправить кран вниз по Днепру на завод "Океан" для ремонта и через несколько месяцев кран должен был вернуться в Киев. Увы, но столичная мэрия даже перестала вспоминать о перспективах достройки моста на Троещину и кран "Захарий" оказался ненужным в Киеве.Ранее сообщалось, мост через Днепр, который киевские власти в 2003 году пообещали возвести за десять лет, прекратил строиться после падения плавучего крана "Захарий".
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Даже вики знает, что он с мая в Турции.
После аварии[править | править вики-текст]Захарий в СтамбулеДо окончания зимы 2012 года была отрезана деформированная стрела (на металлолом), кран поставлен в вертикальное положение 29 января 2012 года.В начале апреля 2013 года опубликовано решение отправить кран вниз по Днепру на завод «Океан». Через несколько месяцев кран должен был вернуться в Киев[10][13].К сентябрю 2014 года ремонт крана был закончен. Он был транспортирован в Николаевский морской торговый порт. Судовладелец крана заявил, что возвращение его в Киев не планируется.[14]В мае 2017 кран находился в Стамбуле.
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