 Королева Великобритании Елизавета II поздравила украинцев с Днем Независимости

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр посольства Великобритании в Украине на странице в Twitter.
"Мне приятно послать Вам поздравления в честь празднования Дня Независимости с наилучшими пожеланиями к народу Украины и пожелать счастья на следующий год", - говорится в сообщении королевы.
Также посольство сообщило, что британские власти и в дальнейшем будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и помогать в ее борьбе против российской агрессии.
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Прикинь , валянкоголовые считают х*йла - ВЕЛИКИМ АЛЬФА - САМЦОМ
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Венесуела. Мадуро надіється на рашу і Ватікан.
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Ща ватосы заведут песню про рептилоидов и наглосаксов))))))))))
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ОСЛЕПНЕТЕ!!!!
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ПРОКЛЯНУ!!!
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Герой України капітан Євген Лоскот в 2014-му зупинив колону окупантів.Оточений, підірвав себе гранатою. Сьогодні син отримує нагороду батька
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Её пышный титул полностью звучит так: «Елизавета Вторая, милостью Божией Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, и прочих владений и территорий королева, глава Содружества, защитница веры».
Думается, однако, далеко не все знают, что Елизавета Вторая возглавляет и британские вооруженные силы, является их верховным главнокомандующим.
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за себе - дякую, Ваше Величество!
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Вас так ніколи не вітають.
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Thank you.
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Сегодня день, когда все ватоголовые будут, как попугаи, твердить: "что это за праздник? Какой ещё независимости? От кого?". Плюйте им в лицо! Україно, зі святом, моя любонько!
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Каким должен быть политик.
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а на крысме сегодня :
1. В районе Алушты вчера вечером дрожали стёкла. Судя по географии слышимости звука, что-то конкретно нехилое взорвалось или взорвали. Оккупанты так нашпиговали Крым всякой дрянью, что теперь рвануть может где-угодно и когда угодно. В новостях ни о каких происшествиях не сообщали https://twitter.com/CrimeaUA1/status/900451062896881664 (скрин).
2. Экс-депутат Крыма Ольга Ковитиди пригрозила крымским татарам уголовными статьями за заявление о "самоопределении" https://ru.krymr.com/a/news/28694381.html
3. Понаехавший оккупант Дмитрий Гладской, которого путин назначил "заместителем губернатора" Севастополя, устроил грандиозный скандал в больнице №5. Сначала оккупант потребовал наплевать на других детей и осмотреть его дочку вне очереди, потом потребовал вызвать врача-УЗИста в его выходной, а затем начал хамить и угрожать увольнением врачам. Местные пропагандоны акцентировали внимание на том, что врачей и так не хватает, зарплаты мизерные, а понаехавшие "варяги" ведут себя, как бояре http://iskra-sev.ru/node/21994
4. На российском "научно-познавательном" канале "Техно-24" вчера рассказывали, что россия создаёт ракеты для полёта и высадки на Луне. А потом диктор гордо добавил: "И на Марсе будут яблони цвести". Мораль истории такова: какой бы самый безобидный российский канал вы не смотрели, никогда не употребляйте в этот момент пищу - я, например, чуть вилкой от смеха не подавился. Все российские каналы пропитаны фейковым величием и совковым дебилизмом. И как тут не вспомнить, что оккупанты уже месяц не могут установить связь со своими спутниками после выхода на орбиту. Может, спутники уже на Марсе следят за яблонями? http://www.mk.ru/science/2017/08/23/tri-rossiyskikh-sputnika-poteryalis-posle-vykhoda-na-orbitu.html
5. КНДР открыла в россии первое туристическое агентство. Ну, наконец-то, два братских (рабских) народа смогут встречаться https://inforesist.org/kndr-otkryila-v-rossii-ofitsialnoe-turagentstvo/
6. Когда закрываются цивилизованные двери, всегда открываются другие - отсталость, коммунизм и нищета вместе с Северной Кореей.
7. В россии создали спецмашину для разгона голодных митингов. На кабине установлен огромный стальной щит, чтобы сметать всех на своём пути. Зачем создавать в стране нормальную жизнь, когда есть такая машина!? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/900679038552993793 (фото).
8. С Днём Независимости, Украина! К сожалению, в Крыму сегодня снова задержания с целью запугивания. Оккупанты задержали активисток Украинского культурного центра Галину Балобан и Алёну Попову, мотивируя тем, что на девушек "есть ориентировка, согласно которой они занимаются незаконной деятельностью" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/900612776825163776 (скрин).
9. Вероятно, крымчанки были задержаны за то, что возложили цветы к памятнику Шевченко и прицепили шарики в сине-жёлтых цветах https://twitter.com/crimeapanda/status/900642345644949504 (фото).
10. Быть украинцем в Крыму - это "преступление". Оккупанты сняли отпечатки пальцев у задержанных Галины Балобан и Алёны Поповой https://twitter.com/nv_krym/status/900645806855815168 (фото). А через некоторое время крымчанок отпустили https://twitter.com/CrimeaUA1/status/900649228271276032 (фото) и https://www.youtube.com/watch?v=ULZA7jOD3aU (видео).
11. В Фейсбуке заблокировано и удалено фото украинских патриотов в цветах национального флага, распространённое вчера активистами с набережной Севастополя. Автор фото обнаружила, что пост исчез с её страницы утром 24 августа: "Можете удалить фото из Фейсбука, но Украину из наших сердец - никогда!", - написала крымчанка. Орки боятся всего украинского https://twitter.com/CrimeaUA1/status/900634546412171264 (фото-скрин).
12. В Симферополе с утра у памятника Шевченко дежурят полицаи. Так ведут себя настоящие оккупанты на захваченных территориях.
13. На севастопольском форуме предатели предлагают РАССТРЕЛИВАТЬ самых активных проукраинских крымчан, которые не боятся открыто выражать свою позицию. Менее активным предлагают давать по 10 лет лагерей без права переписки https://twitter.com/Kosstik8/status/900635598419103744 (скрин).
14. Сегодня день, когда все ватоголовые будут, как попугаи, твердить: "что это за праздник? Какой ещё независимости? От кого?". Плюйте им в лицо! Україно, зі святом, моя любонько!
15. Мы верим. Мы дождёмся. С праздником тебя, Родина!
16. Люба моя Ненька! Вітаю зі святом! Я тебе ніколи не зраджу, бо Батьківщина, як і мама, одна єдина! Слава тобі, моя рідненька! Я вірю, ми будемо разом!
17. В Коктебеле неизвестные написали: "Крым - Украина! Слава Украине", и прицепили наш флаг на высоковольтных проводах https://twitter.com/CrimeaUA1/status/900642810268983298 (фото). Позже появилось видео, как оккупанты пытались снять флаг https://twitter.com/CrimeaUA1/status/900666963072102400 (фото и видео).
18. Зі святом, моя Україна! Ми переможемо!
19. Неизвестные расписали украинской символикой и лозунгами против оккупантов въезд в Керчь. Надписи были нанесены в разных местах по всей улице Чкалова. Видимо, данные действия приурочены патриотами ко Дню Независимости Украины. Сердце оккупантов упало в штаны, после чего отряды коммунальщиков были срочно отправлены на устранение надписей - к 10 утра надписи уже были закрашены. Чтоб вы, твари, так оперативно рекламу наркотиков со стен стирали https://twitter.com/KrimRt/status/900622164197597184 (фото).
20. З Днем Незалежності, українці! Сьогодні в Криму похмуро. З неба, не зупиняючись, падають каменюки впродовж 1257 днів. Крим - це Украіна!
21. З Днем Народження, моя найкраща країна!!! Ти завжди перемагала, i на цей раз переможеш! Ми тебе чекаємо і любимо! СЛАВА УКРАЇНІ!
22. Посмотрел парад на Крещатике - остался доволен. И грустно, и радостно, и гордость за нашу страну! https://www.youtube.com/watch?v=JI_FKCrKRo8 (полное видео парада).
23. На параде в Киеве сегодня прошли "уставшие от Украины" военные из США, Канады, Великобритании, Грузии, Эстонии, Польши, Латвии, Литвы, Молдовы, Турции и Румынии. Так устали, так устали… https://twitter.com/poltorak/status/900713685458579457 (фото представителей стран-партнёров) и https://twitter.com/InfoResist/status/900709854620286979 (видео страшного сна путина и ватников с парада).
24. Крымчане тоже присутствовали сегодня на параде в Киеве. Такие парады обязательно пройдут во всех ныне оккупированных городах после освобождения от россии https://twitter.com/CrimeaUA1/status/900673040840871937 (фото).
P.S. Ко Дню Независимости Украины крымчане, НАХОДЯЩИЕСЯ В ОККУПАЦИИ, прочитали стих Василия Симоненко "Де зараз ви, кати мого народу?". Я присоединяюсь к поздравлениям крымчан и желаю нам всем только победы!!!
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Подсказка - это славетне украинське мисто Одеса))))))))))
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Что происходит?
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Так что неизвестно, кто правил тогда РАБссией больше,британцы или немцы
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Я сегодня тоже на работе в национальных цветах Украины была........., а вот "браслетик" на руке - красно-черный😊
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