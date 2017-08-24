 От взрыва в центре Киева пострадали родственники Героя Украины, десантника-снайпера Чибинеева, - "телеканал 112"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент телеканала " 112 Украина ".
Пострадавшие находятся в отделе политравм Киевской клинической больницы №17.
"Мы госпитализировали из трех пострадавших двоих, мужчину и женщину", - заявила дежурный врач.
Состояние пострадавших стабильное. Врачи по просьбе пострадавших не говорят о характере, тяжести травм и о том, перевели ли их из реанимации в обычную палату.
По словам корреспондента, врач не на камеру добавила, что теща Чибинеева получила осколочные ранения.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в четверг после 14-00 на ул.Грушевского в Киеве взорвался неизвестный предмет.
Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине.
По информации СБУ, среди основных версий рассматривается хулиганство.
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дежурный врач - мудак - много говорит, вместо того чтобы лечить.
все сми, которые на подхвате, распространяют эту информацию мудаки - первоисточник мудак по-умолчанию.
правоохранители, которые занимаются данным делом - мудаки - потому, что не оградили пострадавших от сми.п.с. в нормальных странах всех перечисленных затаскали бы по судам как минимум.
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Зы. Как там ху%ло говорил: Мы станем за вашими женами и детьми и посмотрим как вы будете стрелять...
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