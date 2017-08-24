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Все про:взрыв (4275) Кабмин (10499) Киев (17972)

 От взрыва в центре Киева пострадали родственники Героя Украины, десантника-снайпера Чибинеева, - "телеканал 112"

чибинеев

Пострадавшие от взрыва на ул. Грушевского в центре Киева - это родственники Героя Украины десантника-снайпера Валерия Чибинеева, его жена, теща и друг семьи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент телеканала " 112 Украина ".

Пострадавшие находятся в отделе политравм Киевской клинической больницы №17.

"Мы госпитализировали из трех пострадавших двоих, мужчину и женщину", - заявила дежурный врач.

Состояние пострадавших стабильное. Врачи по просьбе пострадавших не говорят о характере, тяжести травм и о том, перевели ли их из реанимации в обычную палату.

По словам корреспондента, врач не на камеру добавила, что теща Чибинеева получила осколочные ранения.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в четверг после 14-00 на ул.Грушевского в Киеве взорвался неизвестный предмет.

Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине.

По информации СБУ, среди основных версий рассматривается хулиганство.

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напишу как думаю:
дежурный врач - мудак - много говорит, вместо того чтобы лечить.
все сми, которые на подхвате, распространяют эту информацию мудаки - первоисточник мудак по-умолчанию.
правоохранители, которые занимаются данным делом - мудаки - потому, что не оградили пострадавших от сми.п.с. в нормальных странах всех перечисленных затаскали бы по судам как минимум.
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Про демократію піклуйтесь в своїй країні.
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Тем более что Порошенко в Украине свободу слова уже похоронил.
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СБУ была занята поисками того, кто сообщил о покушении на Педро. Охрана Рошена понад усе. Символично само место теракта. Грушевского.
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Теракт от мышебратьев, или кто-то верит в случайность взрыва семьи Героя в День Независимости в самом центре Киева?
Зы. Как там ху%ло говорил: Мы станем за вашими женами и детьми и посмотрим как вы будете стрелять...
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Год назад, кто то из блогеров предостерегал,что Валерию Чибинееву нужно быть осторожным,а тут как вышло на родственников покушение,а у нашего СБУ -версия хулиганство...До сих пор Валеры жена, живёт на съемных квартирах,даже детей не могут завести из-за отсутствия жилья(об этом писали в 2016году)
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Мало сепаров по городу шляются? Им же все можно
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А для чого виставлять фото хлопчини та ще писати на весь світ,що він снайпер?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОт взрыва в центре Киева пострадали родственники Героя Украины, десантника-снайпера Чибинеева, - "телеканал 112"
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