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 Украинского политзаключенного в РФ Костенко отказываются лечить в тюремной больнице и не отправляют его письма, - российские правозащитники

костенко

Украинскому политзаключенному в России Александру Костенко не оказывают медицинской помощи в тюремной больнице и всячески ограничивают его переписку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала российская правозащитница Яна Гончарова.

Она отметила: "Александр Костенко. Последние несколько месяцев при помощи членов Кировской ОНК узнаю как дела у Саши Костенко. Что-то писать не выходит, потому что совсем нет новостей.

Рука все также болит и не работает - консилиум тюремных врачей уверен, что срочной операции не требуется, все потом, по освобождению. В начале лета стала болеть спина и отдавать в область сердца, Саша с трудом поднимался по территории колонии (колония расположена на склоне реки). Те же врачи не посчитали нужным отправлять его в больницу из за этих мелочей.
Передали ему некоторые витамины, вроде стало немного лучше.

Из хорошего - взысканий давно не было и отношения с другими заключенными нейтральные.

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Из неприятного - есть проблемы с письмами. Саша говорит в прошлом году было больше, а сейчас приходит по одному в месяц. Сотрудники колонии помогают как могут - деньги за отправку писем исправно снимают со счета, но письма не отправляют, возвращают обратно. Поэтому Саша отчаялся отвечать, только тратить деньги.

На днях к нему снова поедут правозащитники, поэтому я предлагаю всем, кто давно хотел, но не было повода - напишите Саше письмо.

Напишите все, что угодно - как провели лето, на каких концертах были, что вы сейчас видите из окна. Ему будет приятно и он получит эти письма быстро, минуя долгие километры и почтовых черепах.

Присылайте мне в личку - я все передам. У вас на это есть три дня. Если кто-то захочет послать письмо сам: 613049, Кировская обл., г.Кирово-Чепецк, ул.Овражная, д.16, ИК-5, Костенко Александру Федоровичу, 1986 г.р. Пишите политзаключенным!"

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Напомним, 5 февраля 2015 года Костенко был похищен у дверей собственного подъезда в Симферополе. Его заставили написать явку с повинной с признанием, что он, находясь в Киеве на Майдане, 18 февраля 2014 года якобы бросил в сотрудника "Беркута" камень.

По этому обвинению Костенко был осужден на 4 года 2 месяца. Апелляционная инстанция учла наличие малолетнего ребенка и сократила срок до 3 лет 11 месяцев, а после кассации срок сокращен до 3 лет 6 месяцев. 14 апреля Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области России отказал Костенко в условно-досрочном освобождении.

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как жаль людей.... когда же это Зло, под названием пидоРашка исчезнет в лица Земли?!...
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Cчас его Петя поменяет на костромских десантников. А нет, не поменяет. Отдал уже всех давно.
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ОТ СПРАВЕДЛИВІ, КАТІВНІ РФ ЗАРАЗ З НАРОДОМ УКРАЇНИ .А УЯВІТЬ 33 -43 РОКИ, ЩО ВОНИ РОБИЛИ З НАРОДОМ УКРАЇНИ, ЦЕ КАЦАПИ ДЕРЖАВА ПІДЛА ,АФЕРИСТИ , І КАТИ, а потім вони пушисті і руки криваві помили. УКРАЇЦІ ДОРОГІ НАЗАВЖДИ ЗАПАМЯТАЙТЕ НА ВЕЛИКЕ ПОКОЛІННІ ,ЩО РОСІЯ НІКОЛИ ,НІКОЛИ НЕ БУДЕ МИРНОЮ ДЕРЖАВОЮ ДЛЯ УКРАЇНИ І ЇМ ВІРИТИ НІКОЛИ НЕМОЖНА..ЦЕ ЯК ОЧЕНАШ ТРЕБА ЗАПАМЯТАТИ. РОСІЯ ВСЕ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ КАТУВАЛА МИ В НЕВОЛІ БУЛИ................ВЕСЬ ЧАС.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинского политзаключенного в РФ Костенко отказываются лечить в тюремной больнице и не отправляют его письма, - российские правозащитники
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