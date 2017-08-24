 Украинского политзаключенного в РФ Костенко отказываются лечить в тюремной больнице и не отправляют его письма, - российские правозащитники

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала российская правозащитница Яна Гончарова.
Она отметила: "Александр Костенко. Последние несколько месяцев при помощи членов Кировской ОНК узнаю как дела у Саши Костенко. Что-то писать не выходит, потому что совсем нет новостей.
Рука все также болит и не работает - консилиум тюремных врачей уверен, что срочной операции не требуется, все потом, по освобождению. В начале лета стала болеть спина и отдавать в область сердца, Саша с трудом поднимался по территории колонии (колония расположена на склоне реки). Те же врачи не посчитали нужным отправлять его в больницу из за этих мелочей.
Передали ему некоторые витамины, вроде стало немного лучше.
Из хорошего - взысканий давно не было и отношения с другими заключенными нейтральные.
Из неприятного - есть проблемы с письмами. Саша говорит в прошлом году было больше, а сейчас приходит по одному в месяц. Сотрудники колонии помогают как могут - деньги за отправку писем исправно снимают со счета, но письма не отправляют, возвращают обратно. Поэтому Саша отчаялся отвечать, только тратить деньги.
На днях к нему снова поедут правозащитники, поэтому я предлагаю всем, кто давно хотел, но не было повода - напишите Саше письмо.
Напишите все, что угодно - как провели лето, на каких концертах были, что вы сейчас видите из окна. Ему будет приятно и он получит эти письма быстро, минуя долгие километры и почтовых черепах.
Присылайте мне в личку - я все передам. У вас на это есть три дня. Если кто-то захочет послать письмо сам: 613049, Кировская обл., г.Кирово-Чепецк, ул.Овражная, д.16, ИК-5, Костенко Александру Федоровичу, 1986 г.р. Пишите политзаключенным!"
Напомним, 5 февраля 2015 года Костенко был похищен у дверей собственного подъезда в Симферополе. Его заставили написать явку с повинной с признанием, что он, находясь в Киеве на Майдане, 18 февраля 2014 года якобы бросил в сотрудника "Беркута" камень.
По этому обвинению Костенко был осужден на 4 года 2 месяца. Апелляционная инстанция учла наличие малолетнего ребенка и сократила срок до 3 лет 11 месяцев, а после кассации срок сокращен до 3 лет 6 месяцев. 14 апреля Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области России отказал Костенко в условно-досрочном освобождении.
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