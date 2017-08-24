 "Пострадавшие от взрыва - члены одной семьи: муж, жена и взрослый ребенок. Приехали на праздник из другого региона", - Князев

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо ТВ, об этом на брифинге заявил глава Национальной полиции Сергей Князев.
"Шла семья, которая приехала в Киев, просто гуляла. Всем гражданам была оказана медицинская помощь", - подчеркнул начальник Нацполиции.
Он рассказал, что пострадавшая семья - мужчина, женщина и их взрослый ребенок, прибывшие на празднование из другого региона. Уже через несколько секунд после взрыва им оказали медпомощь представители Нацгвардии, которые находились поблизости.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в четверг после 14-00 на ул.Грушевского в Киеве взорвался неизвестный предмет.
Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине.
По информации СБУ, среди основных версий рассматривается хулиганство.
3657 29
В Запорожье раскрыто убийство 16-летней девушки, тело которой было забетонировано, - Князев. ФОТО(105)
"Выдворить всю эту нечисть с территории нашего государства", - для дестабилизации криминальной обстановки, в Украину из России проникло 29 "воров в законе". ВИДЕО(90)
Сейчас необходимо подавить криминал, и уголовная разведка поможет решить этот вопрос, - Князев(58)
Князев о зарплатах полицейских: "Какая страна, такая и зарплата"(72)
В РФ забыли, кого крестил князь Владимир(0)
До конца года в полицию планируют набрать 5,5 тыс. патрульных, - Князев(17)
Князев наградил полицейскую Омельченко, спасшую 200 раненых в ходе АТО. ФОТО(47)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но, сука, попался на пути кусочек руССкого мира, бля.
Источник:https://censor.net.ua/n452905
Ответить
Ответить
Ответить
выздаравеет и смогут дать пояснение, уверен что СБУ наидёт выновных в взрыве.
Ответить
Ответить
ТО ТО!!!)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
здрав будь Воин.
Ответить