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 Происшествия, Общество
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Все про:взрыв (4275) Князев (137)

 "Пострадавшие от взрыва - члены одной семьи: муж, жена и взрослый ребенок. Приехали на праздник из другого региона", - Князев

От взрыва в Правительственном квартале Киева пострадали члены одной семьи, приехавшие на празднование Дня Независимости из другого региона.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо ТВ, об этом на брифинге заявил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Шла семья, которая приехала в Киев, просто гуляла. Всем гражданам была оказана медицинская помощь", - подчеркнул начальник Нацполиции.

Он рассказал, что пострадавшая семья - мужчина, женщина и их взрослый ребенок, прибывшие на празднование из другого региона. Уже через несколько секунд после взрыва им оказали медпомощь представители Нацгвардии, которые находились поблизости.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в четверг после 14-00 на ул.Грушевского в Киеве взорвался неизвестный предмет.

Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине.

По информации СБУ, среди основных версий рассматривается хулиганство.

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пусть все горе и боль, вернется свинособакам и их полицаям!...
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То есть никакого покушения на жизнь не было, а был классический теракт.
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100% до вечера Рюкзак Собакян нам нарисует версию с НЛО!!!)))))))))))
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Это труднее будет, ведь здесь было явное запугивание и желание показать, что могут взорвать бомбу воле правительственного здания. Если это не теракт, то и подобное не стоит называть терактом.
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"Шла семья, которая приехала в Киев, просто гуляла..."

Но, сука, попался на пути кусочек руССкого мира, бля.
Источник:https://censor.net.ua/n452905
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Как передают ряд ЗМИ, сегодня во время празднования Дня независимости на который были приглашены военные со стран НАТО, произошел очередной взрыв пукана Хуила. По словам свидетелей, пукан был такой силы, что пострадало два человека на ул. Грушевского в центре независимого государства, кроме того, силу пукана ощутили на себе дип. представители Азербайджана, которые возвращались после парада. На данный момент СБУ не знает как квалифицировать то, что произошло, ведь в УК Украины до сих пор не внесены изменения, которые четко бы описывали подобную ситуацию и предусматривали санкции виновникам.
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хм, странная ситуация, нет я не уверен, что взрывчатка именно была у пострадавших.

выздаравеет и смогут дать пояснение, уверен что СБУ наидёт выновных в взрыве.
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Прошу прощения - а что такое "Взрослый ребенок"?????
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Имхо журналисты Цензора для Бутусова как дети, учить некогда а пистить жалко
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Нет. Взрослый сын. Ребенок не может быть взрослым.)) Безграмотный начальник Нацполиции.
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Изначально сообщили о пожилой женщине и 30-летнем мужчине, наверное это ее сын.
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Парашники догрались - в світі стається якийсь шіт і люди думають не "хто винен", а "нащо Х*йло це зробив". Презумпція вину-ватості для ватників, мод "он". Лук писав про це, але в сто раз промовистіше.
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Стандартный теракт путинской пятой колонны . Организован и проплачен жопоблоковской швалью - Мураевым, Новинским, Рабиновичем, Вилкулом, Бойко, Добкиным и прочими им подобными опарышами...
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Пострадавшие от взрыва на ул. Грушевского в центре Киева - это родственники Героя Украины десантника-снайпера Валерия Чибинеева, его жена, теща и друг семьи. Об этом сообщает корреспондент телеканала "112 Украина".
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в Украине начал работу новый телеканал ПРЯМИЙ,в добрый Путь.
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Валера - возьми их столько сколько сможешь, а главное не подствляися.....
здрав будь Воин.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Пострадавшие от взрыва - члены одной семьи: муж, жена и взрослый ребенок. Приехали на праздник из другого региона", - Князев
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