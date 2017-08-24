 Трое украинских воинов ранены с начала суток. Враг применил минометы под Новоалександровкой, Катериновкой и Чермалыком, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "Наибольшая активность противника была зафиксирована на Луганском направлении. Здесь боевики из 82-миллиметровых минометов били по нашим позициям в окрестностях Новоалександровки и Катериновки. На подступах к Крымскому преступники дважды открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, работали снайперские пары.
На Донецком направлении российские наемники утром обстреляли Авдеевский промзону. А потом, в течение нескольких часов, били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по нашим опорных пунктах вблизи шахты Бутовка. Украинские военные в ответ накрыли противника плотным огнем. В результате этого противостояния 3 наших бойцов получили ранения.
На Приморском направлении, около 8 утра бандиты выпустили 10 мин калибра 120 миллиметров в районе Чермалыка.
Но несмотря на боевую обстановку, в каждом прифронтовом городе и поселке, части или на взводному опорном пункте по-своему отметили День Независимости Украины. Для воинов, сегодня под обстрелами защищали линию разграничения, это праздник особенный"
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Якнайшвидшого одужання пораненим бійцям.
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