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 Трое украинских воинов ранены с начала суток. Враг применил минометы под Новоалександровкой, Катериновкой и Чермалыком, - штаб АТО

штаб ато

К сожалению, День Независимости Украины в районе проведения АТО не прошел тихо. С полуночи российско-оккупационные группировки 11 раз нарушили перемирие.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Наибольшая активность противника была зафиксирована на Луганском направлении. Здесь боевики из 82-миллиметровых минометов били по нашим позициям в окрестностях Новоалександровки и Катериновки. На подступах к Крымскому преступники дважды открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, работали снайперские пары.

На Донецком направлении российские наемники утром обстреляли Авдеевский промзону. А потом, в течение нескольких часов, били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по нашим опорных пунктах вблизи шахты Бутовка. Украинские военные в ответ накрыли противника плотным огнем. В результате этого противостояния 3 наших бойцов получили ранения.

На Приморском направлении, около 8 утра бандиты выпустили 10 мин калибра 120 миллиметров в районе Чермалыка.

Но несмотря на боевую обстановку, в каждом прифронтовом городе и поселке, части или на взводному опорном пункте по-своему отметили День Независимости Украины. Для воинов, сегодня под обстрелами защищали линию разграничения, это праздник особенный"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ совершили 18 обстрелов позиций ВСУ за сутки, один воин ранен, один - получил травмы. - штаб
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Тримайтесь, хлопці!За вами Україна!
Якнайшвидшого одужання пораненим бійцям.
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Можно было надеяться, что Гитлер будет вести себя на территории СССР "ответственно"... Глядишь, и обошлось бы ... Не было бы концлагерей и "холокоста"...
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да пускай су..и бесятся, все равно Украина победит и СКОРО. Берегите себя
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"Украинские военные в ответ накрыли противника плотным огнем" - это теперь обязательна я мантра шоколадных пораженцев. В любой новости с АТО.
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Жлобье с Кучмариком в Минске сидит и херней мается. Их блядей после надо всех повесить подонков.
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Одужуйте, рідненькі. Хай Господь та наші Лікарі повернуть скоріше Вам здоров"ячко та сили.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое украинских воинов ранены с начала суток. Враг применил минометы под Новоалександровкой, Катериновкой и Чермалыком, - штаб АТО
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