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 Политика Украины
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 "Правительство Канады подтверждает свою полную поддержку суверенитета Украины", - Трюдо поздравил украинцев с Днем Независимости

трюдо

Канада поздравляет Украину с 26-й годовщиной Независимости и обещает продолжать оказывать ей всестороннюю поддержку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

"Сегодня правительство Канады подтверждает свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилий Украины по формированию демократии, верховенства права и устойчивого экономического развития", - подчеркнул Трюдо.

Он прибавил, что стремится продолжать взаимовыгодное сотрудничество с Украиной, в частности в сфере торговли. "Канада с нетерпением ожидает продолжения тесного сотрудничества с Украиной в сферах общего интереса, в том числе в имплементации Соглашения о свободной торговле, вступившего в силу 1 августа", - отметил премьер-министр.

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Трюдо также подчеркнул о "безграничном вкладе украинско-канадской общины в развитие разнообразной и инклюзивной Канады". "От имени всех канадцев мы с супругой желаем всем, кто отмечает этот праздник, радостного Дня Независимости", - отметил премьер-министр.

Он также прибавил на украинском языке: "Слава Украине!".

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В северной америке это Канада, в восточной Европе это Литва, в западной Великобритания! Это наши союзники!!!! Все остальное гуно.
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а теперь давайте хором - Спасибо, но дайте оружие...!! Литва настоящий союзник..., остальные в основном поговорить..
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Верно. Особенно любит позвездеть про любовь и дружбу этот Трюдо. Ну хоть территориальную целостность поддерживает на словах и на том спасибо.
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Этот ,,деятель" похерил безВиз . Вот всё что нужно о нём знать. Ну а всё остальное ,,от -люба друга сказочника пана Ющенка -бла-бла-бла -тополя .....мир -дружба -жвачка -сало -красивые дефки-добра горилочка , моя жінка сьогодні теж трошкі британська україночка...." Короче подведу простой итог , и пусть мне возражает упоротая вышивата . От западных друзей Украина требует немного .Простых конкретных действий , а не пафосной и возвышенной болтовни. - Поставок вооружений . Крупных инвестиций в нашу экономику , которые хоть немного подвинули бы кацапов на нашем рынке. Безвизовых взаимоотношений т.к это залог взаимопроникновения культур, стиля жизни , технологий и менталитета . ....
Ну и что сделал этот Трюдо из вышеперечисленного. Конкретно он лично, а не диаспора или отдельные канадские политики ?
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Согласен, Трюдо - негодяй , ничего не делает для нас с Вами. А вот лично Вы, Зуша-юа, для процветания и защиты Украины что - нибудь делаете? Или уже сделали? Или собираетесь сделать?
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Я нигде и не писал что он негодяй , я подозреваю что он обычный популист . Или вы не согласны с тем что он зарубил безВиз? Ну так была неоднократно информация в СМИ . Известна его точка зрения по вопросу предоствления оружия и предоставлению безВиза .
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Спасибо Канада за поддержку, искренние поздравления украинцам Канады - с Днем Независимости Украины!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Правительство Канады подтверждает свою полную поддержку суверенитета Украины", - Трюдо поздравил украинцев с Днем Независимости
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