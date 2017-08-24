 "Правительство Канады подтверждает свою полную поддержку суверенитета Украины", - Трюдо поздравил украинцев с Днем Независимости

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
"Сегодня правительство Канады подтверждает свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилий Украины по формированию демократии, верховенства права и устойчивого экономического развития", - подчеркнул Трюдо.
Он прибавил, что стремится продолжать взаимовыгодное сотрудничество с Украиной, в частности в сфере торговли. "Канада с нетерпением ожидает продолжения тесного сотрудничества с Украиной в сферах общего интереса, в том числе в имплементации Соглашения о свободной торговле, вступившего в силу 1 августа", - отметил премьер-министр.
Трюдо также подчеркнул о "безграничном вкладе украинско-канадской общины в развитие разнообразной и инклюзивной Канады". "От имени всех канадцев мы с супругой желаем всем, кто отмечает этот праздник, радостного Дня Независимости", - отметил премьер-министр.
Он также прибавил на украинском языке: "Слава Украине!".
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Ну и что сделал этот Трюдо из вышеперечисленного. Конкретно он лично, а не диаспора или отдельные канадские политики ?
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