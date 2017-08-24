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Все про:взрыв (4275) Кабмин (10499) Киев (17972)

 Следователи квалифицировали взрыв на Грушевского в Киеве как "покушение на убийство", - полиция

взрыв

По факту взрыва на улице Грушевского в Киеве открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Следователи начали уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению", - отмечается в сообщении.

В настоящее время установлено, что в больничные учреждени с телесными повреждениями доставили трех человек. Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь. "Информация об их состоянии уточняется", - сообщили в полиции.

На месте взрыва работают правоохранители, которые осматривают территорию, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент взрыва.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в четверг после 14-00 на ул.Грушевского в Киеве взорвался неизвестный предмет.

Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине.

По информации СБУ, среди основных версий рассматривается хулиганство.
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Турчинов о взрыве возле Кабмина: Не исключаем, что это спланированный теракт
По версии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, с помощью взрыва возле здания Кабинета Министров "террористы" пытались испортить День Независимости. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодня 16.25 | комментариев: 3

Турчинов: Идут поиски террористов
Фото: turchynov.com
Взрыв, который произошел сегодня в Киеве недалеко от здания Кабинета Министров Украины, может быть заранее спланированной террористической акцией. Об этом заявил журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает "Громадське".
"Мы не исключаем, что это спланированный теракт, который попытались сделать, чтобы в День Независимости не все могли радоваться празднику", - сказал он.
По информации секретаря СНБО, на месте происшествия работают сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.
"Они понимают весь состав преступления и сейчас идут поиски тех террористов, которые это делали", - сказал Турчинов.
Он также сообщил, что взрыв был один. В то же время свидетель по имени Ярослав рассказал, что перед большим взрывом был еще один, "похожий на петарду".http://gordonua.com/news/localnews/turchinov-o-vzryve-vozle-kabmina-ne-isklyuchaem-chto-eto-splanirovannyy-terakt-204052.html
Верно, это теракт. Под Кабмином убивать с помощью взрыва не станут.
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Очевидцы говорят что бросали взрывное устройство в проезжавшую машину посольства Азербайджана - но промахнулись и попали в прохожих...
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Выходит, что не только мусульмане делают теракты?
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Не только. Но почему то соотношение терактов сделанных мусульманами против людей других взглядов и наоборот стремится к 99 к 1. Тоесть я не помню случаев чтобы христианин зарезал или задавил грузовиком людей в арабской стране, а вот мусульмане в европе это делают систематически.
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Вы и не можете помнить не бывая там. Кроме того бомбежки в Сирии россией с лихвой перекрыли по жертвам все. Но вы это не помните, как и бомбежки Ичкерии.
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Блин.., говорили же ментам - ставьте камеры...и обязательно поймаем пару местных московитов пи---расов!!! Так нет...- все после событий.., как всегда..

Следователи квалифицировали взрыв на Грушевского в Киеве как "покушение на убийство", - полиция - Цензор.НЕТ 9454 Evhen‏ @evhen_n 4 ч.4 часа назад
У Києві, на День Незалежності облили фарбою пам'ятник воїнам АТО. https://www.facebook.com/nikolay.grekov.92/videos/1892644317667730/ …

Следователи квалифицировали взрыв на Грушевского в Киеве как "покушение на убийство", - полиция - Цензор.НЕТ 4573
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для того и ставили такой памятник,шоб пердаки ярче разгорались
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Гыг с Вами - вот из за того, что краской безнаказанно облили... - у кого должен сейчас больше пердак разгореться? Ты вообще думай, что пишешь...
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не разгорелся бы-не облили бы...не притворяйся непонятливым
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Ali Hasan - мусульмане в основном по терактам и убийствам ..., а это хулиганка дорогой Али... Вы прекрасно это знаете.... - у ваты духа не хватает на что то стоящее... (примите это как комплимент вашим единоверцам), раз не с того ни с сего вы их сюда приплели...
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Взрыв на Грушевского "хулиганка"! Хорош врать , это классический теракт.
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Ну с памятником хулиганка, хотя тоже преступление. Не нужно клеить ярлыки разным преступлениям, а просто понимать что все это преступление разной степени тяжести.
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Этого и следовало ожидать. Не понимаю, почему его так далеко от центра поставили, там ни камер нет, ничего, просто в скверике. Кто хочешь подходи и обливай, хоть краской, хоть еще чем-то. Памятник просто суперский, козломордые его в покое никогда не оставят.
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На камкри можуть і свої пійматись.
Он недавно такий один з фсбу запалився він ще в справі Гонгадзе колись мелькав!
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Наверно команда сверху поступила , не называть теракт терактом.
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Постоянно пытаются отмазать УПЦ МП от терактов и взяли за моду обвинять лишь фанатиков радикальных течений Ислама.
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В Украине никто не обвиняет мусульман в терактах, потому что хоть это нас не настигло, хватает московских терористов.
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Это не так, видимо вы в первый раз на Цензоре. Здесь мнение, что теракты исключительно дело рук мусульман и они все виноваты в этом. Для победы над террористами они предлагают депортировать всех мусульман Украины, ЕС...родившихся там и имеющих гражданство + запретить Ислам. Но про терроризм РПЦ и его филиала УПЦ МП скромно умалчивают.
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Нa "цензоре" бывают разные персонажи как и везде. На заборах и не такое пишут Не концентрируйтесь на негативных проявлениях. Добра больше чем зла...
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На самом деле теракты начали применять большевики. Потом левые террористы после войны и связанные с ними ХАМАС. Коммунисты сообразили что религиозных фанатиков эффективнее применять,а главное безопаснее и дешевле. Раньше этiм управлял СССР а теперь россия. ФСБ взрывало дома в россии... ИГИЛ креатура ФСБ. Хотя обычные исполнители ИГИЛ и прочих фанатиков отправляясь на тот свет и подумать не могут что они работают на россию. Не будет России, терактов будет меньше на порядки.
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Кримінальний Кодекс України:
Стаття 258. Терористичний акт
1. Терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою...
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Заказчик многих терактов один и он в Кремле.
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))))сразу вспомнил старый совковый фильм про Падишаха и его дочку к которой на килимку по ночам прилетал еб...рь)))))
И визири падишаха втирали ей что ОНА СПАЛА и все это ей приснилось)))))))
- СКАЗАТЬ ПРО СОН...ЭТО НЕ СОН...СОН НЕ СОН...ПРО СОН...
- Так что я спала?
- ДА!!!!
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Так я до сих пор не понял)))
Хулиганка?
Терракт?
Покушение?
По ходу всем нашим горе спецам полицаям нужно на следующий год ВСЕМ СОСТАВОМ принимать участие в ПРАЙДЕ)))))))))
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Это теракт. Или не называйте терактами подобные взрывы в других местах, а вообще дело не в названии. Это преступление в любом случае и подобные преступления имеют не религиозную, а политическую и бизнесовую окраску.
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весь центр напичкан...СБУ....Полицаями...НГУ....всяким там спецназом и прочей муйней))))

Это - демонстарция немочи наших силовиков....
Козлорогие заявлают этим террактом что они могут ВСЕ и ВЕЗДЕ
Или я не прав?
Памьятник героям АТО сегодня в Киеве облили красной краской....
И хоть бы кого то поймали!!! Ведь знали что такое будет
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Вы правы. Но теперь видимо будут разборки.
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Если бы взорвали, хотя бы машину, какого нибудь чинуши из Кабмина или кнопкодава то разборки может и были бы, а так всё "раскроют" и спишут на психа одиночку.
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на офшорника карамельного только звонок сделали с предупреждением и уже расследуют суки грицаковские теракт, а тут люди пострадали и всего лишь покушение на убийство, А Х Р Е Н Е Т Ь !
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Неучи и бездари. И это блюстители нашей безопасности. В Сев. Корее ответственных блюстителей с помощниками расстреляли бы в ближайшем переулке. При Сталине расстреляли бы в застенкам, после пыток. А здесь разгул счастья.
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а почему не теракт? что страшно возбудиться по теракту?
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Столько силовиков работали, а почему-то снова не усмотрели.
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После такого терракта можно получить неплохие денежные вливания. Не зря нас предупреждали об этом.
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а почему СБУ молчит ?.у них же хулиганство
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСледователи квалифицировали взрыв на Грушевского в Киеве как "покушение на убийство", - полиция
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