 Следователи квалифицировали взрыв на Грушевского в Киеве как "покушение на убийство", - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Следователи начали уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению", - отмечается в сообщении.
В настоящее время установлено, что в больничные учреждени с телесными повреждениями доставили трех человек. Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь. "Информация об их состоянии уточняется", - сообщили в полиции.
На месте взрыва работают правоохранители, которые осматривают территорию, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент взрыва.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в четверг после 14-00 на ул.Грушевского в Киеве взорвался неизвестный предмет.
Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине.
По информации СБУ, среди основных версий рассматривается хулиганство.
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Взрыв гранаты в частном доме на Черниговщине. Мужчина погиб, женщина - ранена(8)
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Под стенами Кабмина Украины произошел взрыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(199)
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По версии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, с помощью взрыва возле здания Кабинета Министров "террористы" пытались испортить День Независимости. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодня 16.25 | комментариев: 3
Турчинов: Идут поиски террористов
Фото: turchynov.com
Взрыв, который произошел сегодня в Киеве недалеко от здания Кабинета Министров Украины, может быть заранее спланированной террористической акцией. Об этом заявил журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает "Громадське".
"Мы не исключаем, что это спланированный теракт, который попытались сделать, чтобы в День Независимости не все могли радоваться празднику", - сказал он.
По информации секретаря СНБО, на месте происшествия работают сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.
"Они понимают весь состав преступления и сейчас идут поиски тех террористов, которые это делали", - сказал Турчинов.
Он также сообщил, что взрыв был один. В то же время свидетель по имени Ярослав рассказал, что перед большим взрывом был еще один, "похожий на петарду".http://gordonua.com/news/localnews/turchinov-o-vzryve-vozle-kabmina-ne-isklyuchaem-chto-eto-splanirovannyy-terakt-204052.html
Верно, это теракт. Под Кабмином убивать с помощью взрыва не станут.
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Evhen @evhen_n 4 ч.4 часа назад
У Києві, на День Незалежності облили фарбою пам'ятник воїнам АТО. https://www.facebook.com/nikolay.grekov.92/videos/1892644317667730/ …
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Он недавно такий один з фсбу запалився він ще в справі Гонгадзе колись мелькав!
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Стаття 258. Терористичний акт
1. Терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою...
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И визири падишаха втирали ей что ОНА СПАЛА и все это ей приснилось)))))))
- СКАЗАТЬ ПРО СОН...ЭТО НЕ СОН...СОН НЕ СОН...ПРО СОН...
- Так что я спала?
- ДА!!!!
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Хулиганка?
Терракт?
Покушение?
По ходу всем нашим горе спецам полицаям нужно на следующий год ВСЕМ СОСТАВОМ принимать участие в ПРАЙДЕ)))))))))
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Это - демонстарция немочи наших силовиков....
Козлорогие заявлают этим террактом что они могут ВСЕ и ВЕЗДЕ
Или я не прав?
Памьятник героям АТО сегодня в Киеве облили красной краской....
И хоть бы кого то поймали!!! Ведь знали что такое будет
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