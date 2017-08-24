 Взрыв гранаты в частном доме на Черниговщине. Мужчина погиб, женщина - ранена

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, пострадавших мужчину и женщину, обоих 1966 года рождения, немедленно госпитализировали, но мужчина умер во время операции.
По словам свидетелей, к владелице хозяйства зашел в гости двоюродный брат ее мужа, который проживал в дачном доме соседнего садового общества. Почему во дворе произошел взрыв, устанавливает следствие.
На месте происшествия взрывотехники обнаружили фрагменты взрывного устройства, по предварительным выводам - гранаты Ф-1, и рычаг от запала. Все вещественные доказательства отправлены на экспертизу.
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