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 Происшествия, Общество
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Все про:взрыв (4275) граната (671) Нацполиция (8494) смерть (5197) Черниговщина (533)

 Взрыв гранаты в частном доме на Черниговщине. Мужчина погиб, женщина - ранена

взрыв

Вечером 23 августа во дворе частного хозяйства в одном из сел Черниговского района взорвалась граната.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, пострадавших мужчину и женщину, обоих 1966 года рождения, немедленно госпитализировали, но мужчина умер во время операции.

По словам свидетелей, к владелице хозяйства зашел в гости двоюродный брат ее мужа, который проживал в дачном доме соседнего садового общества. Почему во дворе произошел взрыв, устанавливает следствие.

На месте происшествия взрывотехники обнаружили фрагменты взрывного устройства, по предварительным выводам - гранаты Ф-1, и рычаг от запала. Все вещественные доказательства отправлены на экспертизу.

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Олег Петрович ed2c8e0a- ни то и не другое... Наверное мужики на подпитку гранату рассматривали, а жинка над закуской хлопотала..., а тут чека и выпала.. Виноваты только дрожащие руки...
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Жодного дня без вибухів , або пострілів - 3 роки "АТО" даються взнаки ... І це лише початок !
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тому що зброя звідти розповзається як таргани. чим довше буде тягнутися АТО -тим більше буде такого лайна
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Деда картошку в городе копал, долго в кастрюле варил, пока в костер не положил.
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Ну если у людей нет мозгов, то чем тут можно помочь.
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Это называется естественный отбор (по теории Дарвина).
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВзрыв гранаты в частном доме на Черниговщине. Мужчина погиб, женщина - ранена
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