 США твердо поддерживают Украину и ценят дружбу с Киевом, - Тиллерсон

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, сделанном от имени американского правительства и распространенном сегодня Государственным департаментом.
"Наилучшие пожелания всем украинцам с национальным праздником от имени правительства Соединенных Штатов Америки. Как я уже сказал в Киеве в прошлом месяце, мы глубоко ценим дружбу, которую мы развили более чем за 25 лет дипломатических отношений. Мы высоко ценим ваше упорство перед лицом больших вызовов, включая возглавляемый Россией конфликт на Донбассе, российскую оккупацию и аннексию Крыма. Несмотря на трудности, которые вы пережили, народ Украины проявил решительность, чтобы создать экономические возможности, чтобы бороться с коррупцией и укреплять демократические институты", - говорится в заявлении.
По словам Тиллерсона, США гордятся тем, что являются партнерами Украины.
"Мы по-прежнему непоколебимы в своей поддержке вашего суверенитета, территориальной целостности и демократии. Пусть следующий год принесет мир, процветание и прогресс народу Украины", - заявил государственный секретарь США.
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