 В России открывается первое туристическое агентство для путешествий в Северную Корею

Как сообщает Цензор.НЕТ, такую услугу россиянам предлагает компания NKOREAN. По сообщениям российских СМИ, это туристическое агентство одобрено правительством КНДР и заявляет о гарантиях безопасности для законопослушных туристов на территории Северной Кореи. Компания, специализирующаяся на путешествиях в Северную Корею, будет работать при поддержке посольства КНДР в РФ.
В посольстве КНДР в России заявили, что намерены активно развивать туристические связи с РФ. В частности, будет упрощена процедура выдачи виз россиянам и сроки ожидания сократятся с 2-3 недель до 3-5 дней.
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