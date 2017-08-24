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 Общество, За рубежом
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Все про:КНДР (299) Россия (71977) туризм (1075) Ким Чен Ын (63)

 В России открывается первое туристическое агентство для путешествий в Северную Корею

кндр

В России открывается первое туристическое агентство для путешествий в КНДР, получившее лицензию в Пхеньяне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такую услугу россиянам предлагает компания NKOREAN. По сообщениям российских СМИ, это туристическое агентство одобрено правительством КНДР и заявляет о гарантиях безопасности для законопослушных туристов на территории Северной Кореи. Компания, специализирующаяся на путешествиях в Северную Корею, будет работать при поддержке посольства КНДР в РФ.

В посольстве КНДР в России заявили, что намерены активно развивать туристические связи с РФ. В частности, будет упрощена процедура выдачи виз россиянам и сроки ожидания сократятся с 2-3 недель до 3-5 дней.

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А почему бы двум братским народам вообще не отменить визы по отношению друг к другу?
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На Нижне-Бурейской ГЭС вечером 24 августа вырвало шлюз, начала прибывать вода, сообщает "Амур.инфо" со ссылкой на несколько источников.Началось затопление сел Николаевка, Малиновка и поселка Новобурейский. На плотине ГЭС нет света.👏👏👏😂😂😂😂
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На крупнейшей ГЭС России вырвало шлюз. Идет затопление.
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у них тоже будет свой маленький бизвиз, на зависть укропам !!!
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Нужно и оцень-оцень палезно для парашников!
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решили показать кацапам, что они еще хорошо живут))
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На корм чучхэрастам, а то трава да трава, а мясса хоцца, вот и мардовские людоеды на шашлик пайдут.
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Даёшь безвиз с С.Кореей!
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты (с).
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ России открывается первое туристическое агентство для путешествий в Северную Корею
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