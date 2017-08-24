 Число пострадавших от взрыва на Грушевского увеличилось до трех человек, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству Интефракс-Украина сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Киеве.
"Получена информация из больницы о трех пострадавших: двух женщинах и одном мужчине", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в четверг после 14-00 на ул.Грушевского в Киеве взорвался неизвестный предмет.
Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине.
По информации СБУ, среди основных версий рассматривается хулиганство.
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Нема ещё той независимости и тех побед, шобы гордо маршировать по Хрещатику! НЕМА!!!
Зато шоколадная морда вкинула в танцы и фейерверки туеву хучу денег! - вместо того, шобы лишней ( далеко не лишней!) пайкой бойцов (которые настоящие воины, а не паркетные мусора!) обеспечить, одёжу им новую купить, бо быстро она там изнашивается, да и есть куда деньги щас потратить.
Но решили их "пропарадить"... Пока живёт "роттердам+"... - деньги ещё у их будут, с нас с вами.
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