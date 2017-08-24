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 Число пострадавших от взрыва на Грушевского увеличилось до трех человек, - Нацполиция

взрыв

Число пострадавших от взрыва на улице Грушевского в центре Киева увеличилось до трех человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству Интефракс-Украина сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Киеве.

"Получена информация из больницы о трех пострадавших: двух женщинах и одном мужчине", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в четверг после 14-00 на ул.Грушевского в Киеве взорвался неизвестный предмет.

Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине.

По информации СБУ, среди основных версий рассматривается хулиганство.
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вроде говорят что большой взрывпакет, от гранаты боюсь что последствия хуже будут
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Вангую........через полчаса будет новость о задержании человека в валенках - с медведем и удостоверением полковника ФСБ
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НАСЧЁТ ФЛАГА)))) В Киеве тоже бы сняли укр флаг с проводов
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такая муйня только в крыму прокатывает - пила, пластмассовый пистолет и визитка Яроша
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Поки не поліз цапорогий кислобздійський "мір", в Україні ніхто про теракти не чув... покидькі мокшанські...
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Напомню= первый громкий теракт с гранатами был ещё при кучме на витренко бросали .потом с лазаренко
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Та да. Конотопская ведьма себе рейтинг пыталась поднять теми "гранатами". Какой то, нах,терракт был?
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Полный непроффесионализм .по параду пробежали и водку пить по ресторанам .
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Что-то админов ЦН на этой новости заклинило! Или у них пересменка, или уже пьяные.
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Зато попраздновали! Собрали толпу и дали повод кацапам и прочим сепарам нас взорвать/застрелить/ зарезать.
Нема ещё той независимости и тех побед, шобы гордо маршировать по Хрещатику! НЕМА!!!
Зато шоколадная морда вкинула в танцы и фейерверки туеву хучу денег! - вместо того, шобы лишней ( далеко не лишней!) пайкой бойцов (которые настоящие воины, а не паркетные мусора!) обеспечить, одёжу им новую купить, бо быстро она там изнашивается, да и есть куда деньги щас потратить.
Но решили их "пропарадить"... Пока живёт "роттердам+"... - деньги ещё у их будут, с нас с вами.
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Как передают ряд ЗМИ, сегодня во время празднования Дня независимости на который были приглашены военные со стран НАТО, произошел очередной взрыв пукана Хуила. По словам свидетелей, пукан был такой силы, что пострадало два человека на ул. Грушевского в центре независимого государства, кроме того, силу пукана ощутили на себе дип. представители Азербайджана, которые возвращались после парада. На данный момент СБУ не знает как квалифицировать то, что произошло, ведь в УК Украины до сих пор не внесены изменения, которые четко бы описывали подобную ситуацию и предусматривали санкции виновникам.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧисло пострадавших от взрыва на Грушевского увеличилось до трех человек, - Нацполиция
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