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 Политика Украины
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 Порошенко наградил орденом Свободы Байдена, Олланда и Гаука

порошенко указ подпись подписание

Президент Петр Порошенко отметил государственными наградами Украины ряд граждан иностранных государств за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украинского государства, популяризацию его исторического наследия и современных достижений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, текст указа главы государства обнародован на его официальном интернет-представительстве.

В частности, орденом Свободы награжден вице-президент США в 2009-2017 годах Джозеф Байден, Федеральный президент Германии в 2012-2017 годах Йоахим Вильгельм Гаук и президент Франции в 2012-2017 годах Франсуа Олланд.

Орденом князя Ярослава Мудрого II степени награжден бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени Порошенко наградил президента немецкого бундестага Норберта Ламмерта.

Орден княгини Ольги III степени получила немецкий депутат от "зеленых" Марилуизе Бек.

Орденом "За заслуги" III степени глава государства наградил 11 иностранных деятелей, медалью "За труд и победу" - двух представителей Азербайджана.

Кроме того, ряду лиц присвоено звание заслуженных артиста, деятеля искусств, журналиста и работника культуры.


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Первый дебил дерьмо на вентилятор бросил! Кто следующий???
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иди получи шоколадку в ближайшем какао-бобовом магазине))
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ну и че ты ждешь???
какао-бобовый адепт пакращення уже вчера...на Панаме))))
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ДА!!!)))
Патриотизм - это борьба с внешними и ВНУТРЕННИМИ ВРАГАМИ!!!
А судя по тому шо творит какао-бобовый ЧЕПУШИЛО с кумой Леркой...ОН ЯВНЫЙ ВРАГ!!!
КАЗНОКРАД и МОРДАТЫЙ ПИ...С!!!
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Вчера вечером появилась позорная новость о том, что сын президента Украины Алексей Порошенко первым из украинских политиков выиграл конкурс и прошел стажировку в сфере государственного управления и планирования, а также формулирования стратегий развития на примере работы правительственных структур Сингапура.

Об этом сообщила пресс-служба партии Солидарность.

Отмечается, что в ходе встреч Алексей Порошенко высказывал сингапурским коллегам благодарность за принципиальную позицию в отношении территориальной целостности Украины. Он также высоко оценил предоставленную украинским госслужащим возможность изучать передовой опыт Сингапура в сфере эффективного государственного управления и противодействия коррупции.

И прочее бла-бла-бла…

«Для тех, кто не верит, что главная черта Пётра Алексеевича - это жадность: есть прекрасная новость», - так прокомментировал данное известие известный журналист-расследователь Александр Дубинский.

Напомню, в октябре прошлого года СМИ выяснили и рассказали, что сын Порошенко летом 2014 года «служил» в АТО под охраной 20 спецназовцев…

Интерес к этому вопросу возник после того, как студент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко задал президенту вопрос: «Петр Алексеевич, а когда вы своих детей в АТО отправите?»

Напомню также один из пунктов «СПИСКА ПОРОШЕНКО»:

«9. Порошенко нагло провел в Раду своего 29-летнего сына по «прикомленному» им лично ранее округу в Виннице. Тем самым повторил «достижение» Януковича, который тоже провел в Раду своего сына-лоботряса».
https://goo.gl/zA6Ci9

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так а я о чем же???))))))))))))))))))
А какао-бобовый МГМ тут на вентилятор кидает))))))
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стукачество это ваша фишка)))
шифка какао-бобовых адептов...и свидетелей слепых панамских оффшоров))))
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А фрау Меркель почему же обидел? И кто такой Гаук?
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Так почему Офшоренко не наградил Меркель? И за что наградили Олландо? Что он такого сделал для Украины?
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Да потому, что тебя в детстве папа два раза подбросил, а один раз поймал!
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Джона Маккейна наградить надо. Это Человек-Камень, большой Друг Украины.
Маккейн в молодости. Сравниваем...
Порошенко наградил орденом Свободы Байдена, Олланда и Гаука - Цензор.НЕТ 4111
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко наградил орденом Свободы Байдена, Олланда и Гаука
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