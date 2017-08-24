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Все про:взрыв (4271) Кабмин (10497) СБУ (14786) Гитлянская (104)

 "Основная версия - хулиганство", - СБУ о взрыве под Кабмином

взрыв

Происшествие квалифицировано как хулиганство.

СБУ вместе с полицией работает на месте взрыва на ул. Грушевского в Киеве, основная версия - хулиганство, передает Цензор.НЕТ. Об заявила спикер СБУ Елена Гитлянская, передает "Интерфакс-Украина".

Оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины работает на месте взрыва неизвестного устройства на ул. Грушевского в центре Киева.

"Наша оперативно-следственная группа совместно с полицией работает на месте взрыва на Грушевского. Основная версия - хулиганство", - заявила Гитлянская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Двое раненых. Женщина сделала шаг и упала без сознания. У мужчины более легкое ранение", - очевидец взрыва на Грушевского. ВИДЕО

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Это не хулиганство, а идеологическое кацапство
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Хулиганство... Как мило... Россияне в недоумении от таких формулировок.
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Значит подрывать людей - это по мнению филиала фсб- хулиганство? :D рошен и хуйло рулят.
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У "власти" нынешней ничего страного не бывает - это как вротердам+ на 17 миллиардов - такого кидка людей небыло даже после розвала совка (за такой крошечный калкндарный строк).
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"Основная версия - хулиганство СБУ" - знаки препинания надо правильно ставить.
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А глава СНБО Турчинов только что заявил, что это терракт.
Кому верить СНБО или СБУ?
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Служба безопасности и мусорка у нас просто получают не плохое жалование за свою бездеятельность. Так не работать как наши силовики можно передавать опыт в те страны где хорошие показания по борьбе с преступностью. В какой стране мира мог бы прозвучать взрыв в годовщину дня независимости?
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Порвать портрет Петра Алексеевича - это уголовное преступление с наказанием в виде реального срока. А вот взрыв у здания Кабмина с ранением двух человек - это хулиганство. Если отловят - оштрафуют, заставят заплатить за лечение пострадавших и отпустят
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Уже сообщили о трёх раненных... и это была граната а не взрывпакет.
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ущемленные никак не успокоятся, или местные или понаехавшие с прекрасной и процветающей дыры....
привыкли, свинособачье, что им все сходит с рук, напостустоявшим...
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Как шоколадные бунты в магазинах Рошен, так это операция вражеской державы. Как ранение в голову двух граждан в Дент Независимости, так это простое хулиганство.
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ну если это не теракт, то тогда пишите в сводках АТО, сегодня российско-террористические войска осуществили 80 хулиганских эпизодов с выстрелами из неизвестного вида оружия неизвестными снарядами, на месте работает следственно оперативная группа, ах да извините неполучится, следственно оперативную группу врядли на передок затянешь
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Основная версия - хулиганство", - СБУ о взрыве под Кабмином
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