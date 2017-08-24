 "Основная версия - хулиганство", - СБУ о взрыве под Кабмином

СБУ вместе с полицией работает на месте взрыва на ул. Грушевского в Киеве, основная версия - хулиганство, передает Цензор.НЕТ. Об заявила спикер СБУ Елена Гитлянская, передает "Интерфакс-Украина".
Оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины работает на месте взрыва неизвестного устройства на ул. Грушевского в центре Киева.
"Наша оперативно-следственная группа совместно с полицией работает на месте взрыва на Грушевского. Основная версия - хулиганство", - заявила Гитлянская.
7058 127
СБУ выдворила из Украины российскую журналистку Нерсесьян, - Гитлянская(135)
Кибератаки могли быть организованы с территории России или оккупированного Донбасса, - Гитлянская(68)
СБУ начала расследование обстоятельств взрыва на территории посольства США, - Гитлянская. ВИДЕО(25)
Стрелявший в волонтера гражданин Чабан не имеет и не имел никакого отношения к СБУ, - Гитлянская(44)
СБУ на 5 лет запретила въезд в Украину американскому актеру Стивену Сигалу, - Гитлянская. ДОКУМЕНТ(189)
СБУ запретила въезд в Украину российской телеведущей Варнаве, - Гитлянская(315)
В Багдаде все спокойно...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
..
.....
Ответить
Кому верить СНБО или СБУ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
путінХуйло - педофіл... це справжнє..))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
привыкли, свинособачье, что им все сходит с рук, напостустоявшим...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить