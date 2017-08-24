 Полторак наградил 6 военнослужащих Нацгвардии США, которые эвакуировали людей из горящего дома во Львове

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Американские военнослужащие Келлар Джексон, Нельсон Диз, Аарон Мур, Мэтью Одом, Кевин Полк и Винсент Хамерикхаус награждены нагрудным знаком "Знак почета" за личное мужество и отвагу, самоотверженные действия проявленные во время чрезвычайной ситуации, образцовое выполнение воинского долга и обнаруженный при этом высокий профессионализм", - сказано в сообщении .
В июле этого года американские военнослужащие, которые участвуют в тренировочной миссии в составе "Объединенной многонациональной тренировочной группы - Украина" (JMTG-U) в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, находились на экскурсии во Львове.
В центре города недалеко от Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой они увидели густой дым над одним из домов, бросились к горящему зданию и к приезду спасателей эвакуировали жителей.
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