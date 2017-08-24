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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Львов (3664) Минобороны (5300) награда (1231) пожар (3503) США (13285)

 Полторак наградил 6 военнослужащих Нацгвардии США, которые эвакуировали людей из горящего дома во Львове

награда

В четверг, 24 августа, министр обороны Украины Степан Полторак наградил шестерых военнослужащих из состава 45-й Бригадной боевой группы Национальной гвардии США (штат Оклахома), которые эвакуировали людей из горящего дома во Львове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Американские военнослужащие Келлар Джексон, Нельсон Диз, Аарон Мур, Мэтью Одом, Кевин Полк и Винсент Хамерикхаус награждены нагрудным знаком "Знак почета" за личное мужество и отвагу, самоотверженные действия проявленные во время чрезвычайной ситуации, образцовое выполнение воинского долга и обнаруженный при этом высокий профессионализм", - сказано в сообщении .

Полторак наградил 6 военнослужащих Нацгвардии США, которые эвакуировали людей из горящего дома во Львове 01


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В июле этого года американские военнослужащие, которые участвуют в тренировочной миссии в составе "Объединенной многонациональной тренировочной группы - Украина" (JMTG-U) в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, находились на экскурсии во Львове.

В центре города недалеко от Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой они увидели густой дым над одним из домов, бросились к горящему зданию и к приезду спасателей эвакуировали жителей.
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И кто кому "брат"? А что наградили - молодцы! И именно сегодня!
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вот любят они награждения эти праздники .скоро как брежнев будут ходить обвешанные медалями и наградными автоматами .
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Петрович - дуй за поребрик. Например, в Ростов - и помоги погорельцам.
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Не завидуй, а пойди и спаси хоть одного ребёнка.. Кстати, о побрякушках, Глянь на шойгу или захарченок-моторыл.. Вот где махровая брежневщина.
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Молодцы, что наградили. Все по человечески.
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Ну что сказать. Это просто нижевартось и пресмыкание! Награди раненого бойца с АТО падла.
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нижевартость это шо такое? как то с нижневартовском связано?
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"нижевартость" - це "збій програми" у "ольгінця. Мабуть, тільки що писав українською мовою, потім "гугл-перекладач" переключив, а мізки - ні...
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хороша новина, приємно, що солдат нагородили, не залишили без уваги їх вчинок
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Ребята молодцы несомненно и такая небоевая награда у амеров предусмотрена именно за проявление личного мужества в мирное время, но в экстренных ситуациях. Но, не в обиду всем Львовянам, кто то из ребят в интерьвью репортерам потом говорил, что был искренне удивлен реакцией прохожих - кто то стоял и с интересом наблюдал, снимая на телефон, кто то равнодушно проходил мимо пожара. Вот вам и американское бездушие, аля все за деньги...
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мда... стыдно за присутствовавших львовян.
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Помню как спокойно ходил в Киеве офисный планктон на работу на соседних улицах, когда на Майдане гремели взрывы и оставалось все меньше людей.
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Прозвище - «Дивизия Громовая Птица» (англ. Thunderbird Division). Девиз: Semper Anticus (Всегда вперед). Все сходится с дивизом. Не лажанули. Обратите внимание на символ птицы на рукаве.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолторак наградил 6 военнослужащих Нацгвардии США, которые эвакуировали людей из горящего дома во Львове
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