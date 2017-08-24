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Все про:Киев (17970) Нацполиция (8493) убийство (5147)

 Полиция задержала мужчину, причастного к убийству иностранца на Печерске

убийство

Благодаря проведенным оперативным мероприятиям правоохранители через несколько часов доставили злоумышленника к управлению полиции. Сейчас он общается со следователями.

Как передает Цензор.НЕТ, полиция Киева задержала причастного к убийству человека в центре столицы.

Сообщение о стрельбе в Печерском районе правоохранители получили около полуночи.

"На месте следственно-оперативная группа обнаружила труп мужчины с многочисленными огнестрельными ранениями. Были сразу отработаны место происшествия, были установлены свидетели и видео с камер наблюдения, что позволило установить автомобиль, на котором скрылись преступники, и ввести по городу план "перехват", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

И уже через несколько часов был найден автомобиль, в котором задержали мужчину.

"При осмотре автомобиля обнаружили пятна крови, гильзы и повреждения от пуль. В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи. Его задержали по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, собираются доказательства, устанавливаются все обстоятельства происшествия, устанавливаются возможные свидетели и мотивы убийства, а также другие лица, которые имели отношение к этому событию ", - отметил Андрей Крищенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время военного парада не было нарушений общественного порядка, никто не задержан, - Крищенко

Следователи начали два уголовных производства: по факту умышленного убийства - ст. 115 и по факту завладения транспортным средством (злоумышленник бежал на автомобиле потерпевшего) - ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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Чето Вата сегодня какая то пассивная.Отмечают безвиз с КНДРом?
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Касабы давно уже пассивные. На второй день после перемирия с чеченами стали.
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Так у иностранца есть гражданство?Какой страны житель ...или уже не житель?...
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уже писали же, что гражданство Израиля , родом из Узбекистана
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Интересно другое , в машине гильзы , это понятно, и следы крови. Выходит убили в машине и вытолкали, значит знакомый .
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