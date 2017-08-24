 Полиция задержала мужчину, причастного к убийству иностранца на Печерске

Как передает Цензор.НЕТ, полиция Киева задержала причастного к убийству человека в центре столицы.
Сообщение о стрельбе в Печерском районе правоохранители получили около полуночи.
"На месте следственно-оперативная группа обнаружила труп мужчины с многочисленными огнестрельными ранениями. Были сразу отработаны место происшествия, были установлены свидетели и видео с камер наблюдения, что позволило установить автомобиль, на котором скрылись преступники, и ввести по городу план "перехват", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.
И уже через несколько часов был найден автомобиль, в котором задержали мужчину.
"При осмотре автомобиля обнаружили пятна крови, гильзы и повреждения от пуль. В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи. Его задержали по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, собираются доказательства, устанавливаются все обстоятельства происшествия, устанавливаются возможные свидетели и мотивы убийства, а также другие лица, которые имели отношение к этому событию ", - отметил Андрей Крищенко.
Следователи начали два уголовных производства: по факту умышленного убийства - ст. 115 и по факту завладения транспортным средством (злоумышленник бежал на автомобиле потерпевшего) - ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
5738 15
Для меня как Генпрокурора и бывшего зэка - это шок, - Луценко о событиях в Одесском СИЗО. ВИДЕО(74)
Луценко сегодня встретится с Гройсманом: Буду добиваться полного обновления силовых структур пенитенциарной системы(55)
Чемпион мира из РФ Драчев убит во время драки в Хабаровске. ВИДЕО(197)
Снят с должности начальник СИЗО в Одессе, где заключенный расчленил сотрудницу изолятора(69)
Рейтинг Киева, или как у нас все стабильно плохо(0)
Есть признаки того, что готовятся выпустить из СИЗО подозреваемого в организации похищения Вербицкого, - Игорь Луценко. ВИДЕО(16)
Заключенный убил и расчленил сотрудницу Одесского СИЗО(164)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить