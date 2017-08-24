 Суд обязал следователя рассмотреть ходатайство адвоката о допросе секретного свидетеля по делу Клименко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение Печерского суда от 17 августа.

Адвокат сообщил, что показаниями именно этого свидетеля прокуратура обосновывает подозрение его клиенту, чье имя в решении суда скрыто. Этот человек дал показания о деятельности экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, также других должностных лиц налоговой службы, предоставил информацию об их дружественных и родственных отношениях. В то же время свидетель не говорит, когда и на каких должностях он работал в органах налоговой службы, когда происходили события, о которых он рассказывает, как он о них узнал и принимал ли в них участие. Поэтому адвокат настаивает на допросе свидетеля с его участием.

В июне этого года адвокат Дульский обратился в прокуратуру с ходатайством о допросе свидетеля, но получил отказ. В прокуратуре сообщили, что к свидетелю, чьи анкетные данные изменены, применены меры безопасности, чтобы не допустить посягательства на его жизнь и здоровье. Этот человек уже был допрошен 6 сентября 2016 года.

Но в судья Печерского суда Виталий Писанец решил, что следователь не проанализировал обстоятельства, которые приведены в ходатайстве адвоката, и вынес преждевременное решение. Судья считает, что таким образом следователь лишил защиту возможности пользоваться своими правами, которые предусмотрены Криминальным Процессуальным кодексом, и предоставлять доказательства. Суд обязал следователя повторно рассмотреть ходатайство адвоката.

Напомним, бывшие руководители областных управлений Министерства доходов и сборов - налоговых администраций Украины подозреваются в том, что, выполняя указания Януковича и экс-министра А. Клименко, организовали и обеспечили незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий", которые на протяжении 2011-2014 годов стали инструментами незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики в пользу руководителя и членов преступной организации, то есть в совершении криминальных правонарушений по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины (участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением).



24 мая в ходе широкомасштабной спецоперации были задержаны бывшие руководители местных органов Государственной налоговой службы Украины и Миндоходов, которых подозревают в причастности к организации работы так называемых налоговых площадок. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 97 млрд грн.