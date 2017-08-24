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 Политика Украины
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Все про:Пентагон (448) США (13285)

 "США намерены укреплять отношения с Украиной", - Мэттис

мэттис

Глава Пентагона отметил, что прибыл в Украину, чтобы лучше понять ситуацию, которой подвергаются ваши бойцы на передовой.

Соединенные Штаты Америки намерены укреплять отношения с Украиной. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе брифинга 24 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " 112 Украина ".

"Думаю, что никакие отношения не остаются прежними, - они укрепляются или ослабляются. Я хочу заверить, что мы намерены укреплять отношения между нашими странами. Я прибыл сюда для того, чтобы лучше понять ситуацию, которой подвергаются ваши бойцы на передовой. Это дает мне возможность активнее выступать в поддержку того, что доложил ваш президент и министр обороны", - сказал Мэттис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы не принимаем и никогда не примем аннексию Крыма и подрывание Россией установленных границ", - Мэттис

Ранее он сказал, что после возвращения из Украины будет рекомендовать руководству США "конкретные вещи" относительно предоставления летального оружия.

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Лучше бы по руководил страной на время,пока душевно-больная рашка,не будет одета в смирительную рубашку...
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Мэттис, чёрт тебя побери, какое укрепление связей, какая помощь? Тут уже месяц сидят тролли в засаде, ждут тебя с пендалями и чёрной меткой, в идеале с повестками в ФБР всему правительству с Порошенко и Гройсманом во главе. А ты что привёз, утверждённое решение на поставку техники на $175 млн. Зрадник проклятый, рошеном обожрался, холуй соевый
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Приятно было видеть сегодня на параде флаги союзников,членов НАТО,и понимать,что у нас другой путь,без Мордора.
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Найгарніші на параді були Амереканські морські котики і найманці Blackwater (Добровольці)!

)))))))))))))))
Бугага))))Касабы)))А ну подымите тут своими пердаками...
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Из российских СМИ. Лента.ру
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24 августа 2017 год
Северная Корея упростила получение визы для россиян.

Северная Корея снизила сроки рассмотрения документов на визу для россиян до трех-пяти дней.
Об этом заявил советник посольства КНДР в России Ким Сен Хун.
По словам северокорейского дипломата, ранее период обработки заявок, разрешающих въезд россиянам в КНДР, составлял около полумесяца.

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С чем мы, безвизовые украинци вас кацапов и поздравляем. Вы встали с колен в позу раком
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уже хочу видеть счатсливого кацапа с визой кндр в зубах
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И шо ты думаешь, не поедут с такой халявой с 15-ти до 5-ти дней виза КНДР ? Поедут как миленькие, Россия это не Москва с Ленинградом, попруться за халявным женьшенем шо аж русские бярёзки на околицах зашумят.

Еще и в инете по приезду, если повезет в живых остаться, будут пИсать, как они классно отдохнули за границей в КНДР, если на границе из не не расстреляют, как пособников империализма, и какие "хахлы" дураки, шо обменяли такое счастье на безвиз в ЕС и еще полтора десятков стран, на 5-ти дневную проверку визы в КНДР.
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мне глубоко насра... левать на кацапов - куда они едут и шо делают...
тока два пожелания:
- не хочу тварей видеть в Украине.
- не хочу тварей видеть в США.
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заберіть північну в рашку до себе,ви ж так схожі, а крим та донбас положіть де взяли
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Укреплять укрепления и озабочивать озабоченость
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это скорее про твоего кремлевского фюрера... не сдохла еще эта мразь ?
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Кацапы, классный у вас презик, НАТА почти убежала .
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Касабы не хотели НАТЫ в КрыСму....а по факту уже почти получили в Черниговской и Харьковской областях)))))))))
О така о Много Ходов Очка!!!
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На январь 1999 года в НАТО 16 членов - сейчас 29, на параде в Москве в 1995 году -

Из гостей - 52 (!) глав государств, в т.ч. главы США (Клинтон) и Великобритании (Мейджор), главных стран-союзников по антигитлеровской коалиции - парад 2017 один Гандон . Гений педофила рулит .
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Архистратег хренов.. И сдохнет от удара табакеркой. От своих же.
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ну не верю я что "Пес" приезжал чисто посмотреть на парад в Киеве.

но тсс....
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Страшный сон для Кремля: лидер Китая решительно заявил о готовности усилить дипломатические отношения с Украиной 24 августа 2017, 12:10
https://www.dialog.ua/news/128740_1503565799
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Глава Пентагона должен сказать там в Вашингтоне, что Украина надежный партнер-союзник. Есть люди, есть бойцы, только хорошего оружия не хватает!
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Глава Пентагона отметил, что прибыл в Украину, чтобы лучше понять ситуацию, которой подвергаются ваши бойцы на передовой - третий год идет война, а Пентагон ситуации не знает, вот умора....
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Умора будет, когда лугандонские танки начнут гореть от Джевелинов.. Вместе с бурятскими экипажами.
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Из фактов истории последних двух мировых войн. На чьей стороне США и Великобритания , на той стороне и победа в войне.
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Надо бы уже в Википедию внести поправки и везде отмечать что на Земле живут два вида гуманоидов.Это человек и кацап.Неспособность развиваться интеллектуально,свиняча челюсть,приступы агрессии-это только небольшой перечень отклонений.Углублятся в ихние инцесты которые одобряются всей семьёй...вдруг на цензор дитё какое забредёт,короче-оНе вяликия другой породы!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"США намерены укреплять отношения с Украиной", - Мэттис
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