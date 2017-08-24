 "США намерены укреплять отношения с Украиной", - Мэттис

Соединенные Штаты Америки намерены укреплять отношения с Украиной. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе брифинга 24 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " 112 Украина ".

"Думаю, что никакие отношения не остаются прежними, - они укрепляются или ослабляются. Я хочу заверить, что мы намерены укреплять отношения между нашими странами. Я прибыл сюда для того, чтобы лучше понять ситуацию, которой подвергаются ваши бойцы на передовой. Это дает мне возможность активнее выступать в поддержку того, что доложил ваш президент и министр обороны", - сказал Мэттис.

Ранее он сказал, что после возвращения из Украины будет рекомендовать руководству США "конкретные вещи" относительно предоставления летального оружия.