 "США намерены укреплять отношения с Украиной", - Мэттис

Соединенные Штаты Америки намерены укреплять отношения с Украиной. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе брифинга 24 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " 112 Украина ".
"Думаю, что никакие отношения не остаются прежними, - они укрепляются или ослабляются. Я хочу заверить, что мы намерены укреплять отношения между нашими странами. Я прибыл сюда для того, чтобы лучше понять ситуацию, которой подвергаются ваши бойцы на передовой. Это дает мне возможность активнее выступать в поддержку того, что доложил ваш президент и министр обороны", - сказал Мэттис.
Ранее он сказал, что после возвращения из Украины будет рекомендовать руководству США "конкретные вещи" относительно предоставления летального оружия.
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Бугага))))Касабы)))А ну подымите тут своими пердаками...
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24 августа 2017 год
Северная Корея упростила получение визы для россиян.
Северная Корея снизила сроки рассмотрения документов на визу для россиян до трех-пяти дней.
Об этом заявил советник посольства КНДР в России Ким Сен Хун.
По словам северокорейского дипломата, ранее период обработки заявок, разрешающих въезд россиянам в КНДР, составлял около полумесяца.
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С чем мы, безвизовые украинци вас кацапов и поздравляем. Вы встали с колен в позу раком
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Еще и в инете по приезду, если повезет в живых остаться, будут пИсать, как они классно отдохнули за границей в КНДР, если на границе из не не расстреляют, как пособников империализма, и какие "хахлы" дураки, шо обменяли такое счастье на безвиз в ЕС и еще полтора десятков стран, на 5-ти дневную проверку визы в КНДР.
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тока два пожелания:
- не хочу тварей видеть в Украине.
- не хочу тварей видеть в США.
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ась??
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О така о Много Ходов Очка!!!
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Из гостей - 52 (!) глав государств, в т.ч. главы США (Клинтон) и Великобритании (Мейджор), главных стран-союзников по антигитлеровской коалиции - парад 2017 один Гандон . Гений педофила рулит .
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но тсс....
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https://www.dialog.ua/news/128740_1503565799
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