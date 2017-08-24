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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13626) Сурков (179) Волкер Курт (56)

 "Мы очень довольны и фактом назначения такого опытного аналитика, дипломата", - Порошенко о Волкере

порошенко

По словам президента, в Украине очень довольны назначением опытного дипломата на пост спецпредставителя США по вопросам Украины.

Работа спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера высокоэффективна, в частсуркности во время встречи с советником президента РФ Владиславом Сурковым. Такую оценку дал президент Украины Петр Порошенко в ходе брифинга по результатам встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " 112 Украина ".

"В отношении господина Волкера, я еще раз могу только поприветствовать деятельность посла Волкера. Я хочу сказать, что мы очень довольны и фактом назначения такого опытного аналитика, дипломата. Уверен в том, что сотрудничество, которое сегодня есть на уровне нашего министерства иностранных дел, представителей моей администрации, может свидетельствовать о высокой эффективности работы господина Волкера, в том числе и во время встречи с Сурковым", - сказал Порошенко.

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Будем надеяться, что Уолкер круто нагнет тебя
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Видать Меттис что-то интересное рассказал )
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Ну шо надо ж реабилитироваться перед Трампом.Уголь у него уже купил..
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Петя прогнулся перед Волкером,но это ему уже не поможет,такие прогибания ещё со времён кучмогона они помнят.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы очень довольны и фактом назначения такого опытного аналитика, дипломата", - Порошенко о Волкере
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