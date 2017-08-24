 "Мы очень довольны и фактом назначения такого опытного аналитика, дипломата", - Порошенко о Волкере

Работа спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера высокоэффективна, в частсуркности во время встречи с советником президента РФ Владиславом Сурковым. Такую оценку дал президент Украины Петр Порошенко в ходе брифинга по результатам встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " 112 Украина ".

"В отношении господина Волкера, я еще раз могу только поприветствовать деятельность посла Волкера. Я хочу сказать, что мы очень довольны и фактом назначения такого опытного аналитика, дипломата. Уверен в том, что сотрудничество, которое сегодня есть на уровне нашего министерства иностранных дел, представителей моей администрации, может свидетельствовать о высокой эффективности работы господина Волкера, в том числе и во время встречи с Сурковым", - сказал Порошенко.