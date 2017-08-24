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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3446) Порошенко (13626) Мэттис Джеймс (40)

 Мэттис о летальном вооружении: "Когда вернусь, буду информировать руководство США о конкретных вещах"

мэттис

Порошенко и Мэттис прокомментировали переговоры.

Министр обороны США Джеймс Мэттис намерен рекомендовать конкретные вещи относительно предоставления Украине летального вооружения по результатам того, что он увидел во время своего текущего визита. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Если говорить об оборонно-летальном вооружении, - мы рассматриваем этот вопрос. Я сейчас вернусь к себе и учитывая то, что я увидел и о чем узнал, я буду информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать для осуществления", - сказал Мэттис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Мы очень надеемся на ответственную позицию РФ относительно прекращения огня на Донбассе

В свою очередь Петр Порошенко также прокомментировал ход переговоров.

"Мы обсуждали все стороны нашего сотрудничества с США, включая и предоставление Украине расширения наших оборонительных возможностей, сотрудничества в том числе и в военно-технической сфере. Мы действительно еще во время моего визита договорились о том, что у нас будет активный диалог по обеспечению оборонительных возможностей Украины. Это касается не столько и не только поставок летального вооружения, а и обеспечения и увеличения оборонительных возможностей, включая и средства электронной борьбы, средства, которые увеличивают эффективность действий наших ВСУ", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что обсуждение военной помощи США Украине до принятия окончательного решения требует тишины.

"Я сегодня не хотел бы комментировать эти вопросы, но могу сказать, что обсуждением я как президент Украины доволен", - добавил глава государства.
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короч. ніфіга не дадуть.
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давно в Украине уже..
осталось тока официоз на весь мир объявить.
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нам сказали "в нас не вийшло" і змотались
а ми сіли покурили і поржали
ну і шо із того всього
ми дістали?
(с)
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КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис пообещал расширить сотрудничество с Украиной в области обороны.
Об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко.
"У нас есть намерение усилить наше сотрудничество. Недавно мы утвердили поставку техники на $175 млн, включая специальное оборудование, которое усилит обороноспособность Украины", - сказал он.
"Если говорить о летальном вооружении, мы рассматриваем этот вопрос, - отметил Мэттис. - Я сейчас вернусь к себе и, исходя из того, что я увидел, буду информировать руководство страны о конкретных вещах, которые буду рекомендовать к осуществлению американской стороне", - сказал он
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блин "Пес" нахера приезжал в Украину?
бездельник чертов...
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побалакати. зробити вигляд турботи
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Недавно мы утвердили поставку техники на $175 млн, включая специальное оборудование, которое усилит обороноспособность Украины"
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Шо, барабарыскы не привез? От печаль для таких как ты!
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да теперь Министру придется в Конгрессе США перед большим жюри-специальным комитетом и сенатской комиссией по бюджету и оброне (это же не Украина) давать пояснения....а нах столько лямов баксов потратили на смотрины парадв в Киеве оловьяных золдатиков ... зачем для чего какая нулевая продуктивность????
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На Трампа надеяться себя не уважать...но есть Конгресс и Сенат.....
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Ларчик открывается очень просто:если страны Гаранты целостности территории Украины так нерадиво исполняют свои обязанности,Украине нужно отказаться от безъядерного статуса,для начала,потом начать поставлять технологии Ирану в обмен на энергоресурсы.Свернуть все эти договоры с МВФ,обьявив дефолт,заморозить цены и уничтожить Оллигархат,дав т.о.развиваться среднему классу по типу Германии.
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интересно, а сёма аверченка смог бы дворниками в жеке руководить?
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об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать для осуществления",Источник: https://censor.net.ua/n452884
ДЖЕЙМС, а можно - вот эти вещи?

Мэттис о летальном вооружении: "Когда вернусь, буду информировать руководство США о конкретных вещах" - Цензор.НЕТ 8234
Мэттис о летальном вооружении: "Когда вернусь, буду информировать руководство США о конкретных вещах" - Цензор.НЕТ 4795


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Можно! Любой каприз за ваши бабки! Нужно только эти бабки с офшоров вытянуть........американцы могут даже номера счетов подсказать.
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Кстати, А-10 все-равно списывать собрались, могут за пол цены сбросить.
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Может быть когда нибудь........при НОВОЙ власти!
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Круто было бы. Бородавочник так хорошо палит танки ...
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Для этого и предназначался. Только не с нашими чильныками все это делать. Они китайское фуфло, собранное на богдане, лучше втюхают.........
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А 10 еще обслуживать надо. Золотыми самолёты обойдутся учитывая что вся комплектуха из США. Нам ПВО надо осовременивать и противотанковые средства в достаточном количестве. Мордвины с авиацией и танками 2 года в Сирии не могут тачанки с джихадистами победить, так что шансы в случае настоящей войны у нас имеются.
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В проекте бюджета ВВС США на 2015 год предусмотрена интеграция ядерных бомб B61-12 на истребители F-16 и Tornado ВВС пяти стран НАТО, сообщает fas.org 13 марта. Оборудование самолетов под носители ядерного оружия начнется в 2015 году и завершится в 2017-2018 годах.Пять неядерных стран НАТО получат американские ядерные бомбы
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Даже если бы договорились о поставках никто бы не сказал это СМИ. Остаётся ждать и надеяться.
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Передача летального вооружения определяется не необходимостью в зоне АТО, а политическими состовляющими - необратимостью выбранного пути, проведением реформ, борьбой с коррупцией.
Украинская администрация в этом вопросе, согласитесь - недоробатывает
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Сами справимся. Сильнее станем. Такова наша доля.
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Даже Обама не дал оружие,кстати никто не в курсах что он был когда то на Донбассе,еще в бытность своего сенаторства,может это и сказалось на его решении.А вот Трамп вероятнее всего в раздумиях,тут как карта ляжет..
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UA Данило Галицький 1c1ee858
Конкретная вещь-Петя в Ростов
=======
Страдал Данила от запоя,
Данила три недели пил,
Со страшным криком: «Что такое?!»
Чертей он по углам ловил
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и всё-таки..КТО препятствует передаче летального???? Обама ..теперь Трамп...а воз и ныне трам)))))какие такие невиданой силы рычаги использует хуйло для противодействия своей агрессии??? ведь не бабло же, в конце концов?? не купил же он всю политическую верхушку США!!! просим ...просим...а нам всё "морковку" перед носом ишачка)))
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До конца этого финансового года нужно использовать 150 миллионов долларов уже выделенных Украине Штатами на военные программы. Пентагон активно проталкивает этот вопрос, а Администрация Трампа упирается. Аргументация: на фронте и так пока спокойно, поэтому не нужно провоцировать Рашу. Кто кого перебодает? Будем посмотреть. Я ставлю на военных. Они в Штатах не пальцем деланные.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМэттис о летальном вооружении: "Когда вернусь, буду информировать руководство США о конкретных вещах"
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