 Мэттис о летальном вооружении: "Когда вернусь, буду информировать руководство США о конкретных вещах"

Министр обороны США Джеймс Мэттис намерен рекомендовать конкретные вещи относительно предоставления Украине летального вооружения по результатам того, что он увидел во время своего текущего визита. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Если говорить об оборонно-летальном вооружении, - мы рассматриваем этот вопрос. Я сейчас вернусь к себе и учитывая то, что я увидел и о чем узнал, я буду информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать для осуществления", - сказал Мэттис.
В свою очередь Петр Порошенко также прокомментировал ход переговоров.
"Мы обсуждали все стороны нашего сотрудничества с США, включая и предоставление Украине расширения наших оборонительных возможностей, сотрудничества в том числе и в военно-технической сфере. Мы действительно еще во время моего визита договорились о том, что у нас будет активный диалог по обеспечению оборонительных возможностей Украины. Это касается не столько и не только поставок летального вооружения, а и обеспечения и увеличения оборонительных возможностей, включая и средства электронной борьбы, средства, которые увеличивают эффективность действий наших ВСУ", - сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что обсуждение военной помощи США Украине до принятия окончательного решения требует тишины.
"Я сегодня не хотел бы комментировать эти вопросы, но могу сказать, что обсуждением я как президент Украины доволен", - добавил глава государства.
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осталось тока официоз на весь мир объявить.
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а ми сіли покурили і поржали
ну і шо із того всього
ми дістали?
(с)
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Об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко.
"У нас есть намерение усилить наше сотрудничество. Недавно мы утвердили поставку техники на $175 млн, включая специальное оборудование, которое усилит обороноспособность Украины", - сказал он.
"Если говорить о летальном вооружении, мы рассматриваем этот вопрос, - отметил Мэттис. - Я сейчас вернусь к себе и, исходя из того, что я увидел, буду информировать руководство страны о конкретных вещах, которые буду рекомендовать к осуществлению американской стороне", - сказал он
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бездельник чертов...
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ДЖЕЙМС, а можно - вот эти вещи?
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Украинская администрация в этом вопросе, согласитесь - недоробатывает
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Конкретная вещь-Петя в Ростов
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Страдал Данила от запоя,
Данила три недели пил,
Со страшным криком: «Что такое?!»
Чертей он по углам ловил
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