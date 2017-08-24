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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13626) Россия (71976) Донбасс (15843) Мэттис Джеймс (40)

 Порошенко: Мы очень надеемся на ответственную позицию РФ относительно прекращения огня на Донбассе

порошенко

Украина очень надеется на ответственную позицию Российской Федерации относительно прекращения огня на Донбассе в связи с началом так называемого "школьного перемирия".

Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в ходе брифинга после встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Мы очень надеемся на ответственную позицию РФ относительно прекращения огня на Донбассе", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начались переговоры Порошенко и Мэттиса

Он подчеркнул, что подробно проинформировал министра обороны США о безопасносной ситуации в регионе.

"Вы знаете, что я позавчера вернулся из Донбасса. У нас была встреча с представителями ОБСЕ в Счастье и у нас была очень важная телефонная беседа в Нормандском формате, была поддержана позиция Украины, чтобы завтра с 25-го августа объявить прекращение огня и по этому поводу в Нормандском формате было сделано соответствующее заявление", - напомнил президент.
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Такой большой взрослый дядя а в сказки верит .
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Я закончу войну в течении двух неделю. из предвіборной речи петра Порошенко 2014 год. Ждем и Наблюдаем дальше....
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это ты щас хуйлу так подыгрываешь? или то Порох отдал приказ на вторжение в Украину? на обстрел наших частей из-за паребрика?
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"Дипломатія - це мистецтво говорити "Гарний песик" доки не знайдеш каменюку" (с)


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опа, похоже скоро матиос с луценко объявят о предотвращении еще одного покушения на любимого лидера. а бдительный des_104 получит шоколадную медальку за своевременный сигнал куда следует
Порошенко: Мы очень надеемся на ответственную позицию РФ относительно прекращения огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 8751
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Від тебе кацапщиной так і несе, запоребриковий
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Ня Ялтинской конференции в феврале 1945-го, наверное, тоже надеялись "на ответственную позицию" Германии
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Украина очень надеется на ответственную позицию Российской Федерации относительно прекращения огня на Донбассе в связи с началом так называемого "школьного перемирия", - сам в свои слова верит? Источник: https://censor.net.ua/n452882
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"Хлебное", "школьное"....дальше "рождественское"... нет, я - за! но ведь они его не соблюдают - соблюдает только ВСУ!!!
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это почему ихтамнеты такие злые были? потому-что раньше у нас Мэттиса не было. а теперь они сразу добреть начнут.
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А ты прикинь - если США таки поставит в Украину что-то стоящее? совсем от доброты крыши посрывает!
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про порошенка? я теж думаю що знає. тому зброю і не дають так довго
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та не сци, свинособака педеративна, прийде час і засадять тобі ту зброю по самі гланди, будеш тікати дзюравий до свого рамзанки диркіна
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седня у порохоботни похоже аврал объявлен. не до праздников опричничкам
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у 1941 році главнокомандуючий сравсії такі самі речі казав гітлеру ?
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по Рибнікову: рузьке швайнесобакен срочно провести парад на краснай площадьи фчесть парада на краснай площадьи патамушта давно небьіла парада на краснай площадьи и ваапче пукан падгарает нипадецки.
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А когда освобождать Донбасс будем.Эта ку.ня типа уборочного перемирия ,теперь школьного может показаться вразрез сказаному Президентом что дескать скоро освободим оккупированные территории.Так война будет длится еще 20 лет.А оно нам надо:?
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А вы просчитали все последствия освобождения Донбасса?
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петя дибил, или вернее костит под дебила... ведь прекрасно понимает, что рашистские оккупанты никогда не прекратят огонь... Их цель - полное уничтожение Украины и превращение её в колонию рашки. И все это знает... И тем не менее, петя всё равно тупо морозит мантру про прекращение огня... Выглядит идиотом.
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де-факто мы и сейчас колония параши..достаточно взглянуть кто тут владеет активами..
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не. я правда в удивлении. даже в шоке, можно сказать.
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информация, пока ещё, имеется в открытом доступе..
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Дебіл не Пєтя, а ти і той п"яниця що тебе зробив. Президента, особливо, сьогодні чують ті, від кого залежить давати нам ту летальну зброю, чи не давати. Але, якщо вони почують тебе падлюку, можуть і не дати. На це розраховуєш, кацапська гидота?
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як приємно що вся сІмя піклується про Україну....- от, і сТаршенький вже вивчає як боротися з корупцією...
п.с соцсети могут только негодовать...

Сын Порошенко прошел стажировку в Сингапуре за счет государства: соцсети негодуют

Старший сын Петра Порошенко Алексей выиграл грант и прошел стажировку в сфере государственного управления и планирования в Сингапуре.

Алексей Порошенко первым из украинских политиков получил возможность изучить опыт работы правительственных структур Сингапура. Об этом сообщила пресс-служба партии «Солидарность».
«В ходе встреч Алексей Порошенко высказывал сингапурским коллегам благодарность за принципиальную позицию в отношении территориальной целостности Украины. Он также высоко оценил предоставленную украинским госслужащим возможность изучать передовой опыт Сингапура в сфере эффективного государственного управления и противодействия коррупции», - сказано в сообщении.
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Это все равно, что перед сном договариваться с комаром, чтобы не кусал, и надеяться на его "ответственную позицию".
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До полной передачи когтроля над границей Украине . Ни о каком прекращении перестрелки речи не будет. Раша должна вывести воиска, Украина должна зачистить остатки бандформирований в Донбасса .
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когда касабня будет забирать своих запоребриков,,гнилая шваль потянется следом...пітаясь свалить ,боясь справедливіх казней..от своих проукраинский соседей,ведь местніе все все обо всех знают..и порешать будут, не дожидаясь судов...
хйулу отработаній гумус, тем более, нафЄр не нужОн...вот тогда и начнеться веселуха!
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Что-то утомило меня количество выступлений Петра Лексеича...не собирается ли Брежнева затмить? Количеством и "качеством"..
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кем я только уже не был. фошыздом был, бендеровцем был, теперь вот троллем ещё буду.
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Да ты петесоска -- был и будешь! Бегаешь по всем веткам и барыгу облизываешь........самому не противно?
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снова трындёж. хоть один мой пост с восхвалением кого бы то ни было предоставь.
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Я тебе ничего не должен! Облизывай дальше, судьба у тебя такая..........
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а, не. припоминаю, Пастора хвалил. было дело. но то за дело. нарасеянцев он знатно троллить умеет.
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Вобщем Война,чи там как у них АТА по расписанию!Это они у бизнесменов научились,ведь у власти то они.
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на собственном опыте убедились. это ж надо додуматься качественные продукты бульдозерами давить!
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ну эт о еще не предел маразма и дибилизма
это цветочки , ягодки в переди еще, уже скоро луналикий станет Ким чин ыном местного разлива
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ну шо ж. могу только посоветовать адекватным россиянам сваливать оттуда, да побыстрее. а остальные 86% не жалко.
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адекватні расєянє. А чи такі існують взагалі?
Порошенко: Мы очень надеемся на ответственную позицию РФ относительно прекращения огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 407
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покинь надежды всяк туда смотрящий - в сторону хуйлостана!
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ах да, там же фабрика шоколадная, так что офшорнику нужно надеяться на доходы из хуйлостана!
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крутий офішорнік з 3 тис доларів на фошорному рахунку. Сєргєй Квартіровічь (він же Бородата Женьщіна) обзавідуєцця
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: Мы очень надеемся на ответственную позицию РФ относительно прекращения огня на Донбассе
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