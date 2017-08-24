 Порошенко: Мы очень надеемся на ответственную позицию РФ относительно прекращения огня на Донбассе

Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в ходе брифинга после встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Мы очень надеемся на ответственную позицию РФ относительно прекращения огня на Донбассе", - сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что подробно проинформировал министра обороны США о безопасносной ситуации в регионе.
"Вы знаете, что я позавчера вернулся из Донбасса. У нас была встреча с представителями ОБСЕ в Счастье и у нас была очень важная телефонная беседа в Нормандском формате, была поддержана позиция Украины, чтобы завтра с 25-го августа объявить прекращение огня и по этому поводу в Нормандском формате было сделано соответствующее заявление", - напомнил президент.
847 60
Начались переговоры Порошенко и Мэттиса(93)
"На 26-м году независимости мы вышли из глубокого шока и боли", - Порошенко(159)
Порошенко с семьей принял участие в молитве за Украину. ФОТО(187)
Делегация США во главе с министром обороны Мэттисом прибыла в Киев. ФОТОрепортаж(133)
Трамп спустил на Россию "бешеного пса"(0)
До 2014 года украинскую армию уничтожали под руководством России, - Порошенко(180)
Порошенко: Минские договоренности дали нам остродефицитное время для развития военного строительства(146)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
п.с соцсети могут только негодовать...
Сын Порошенко прошел стажировку в Сингапуре за счет государства: соцсети негодуют
Старший сын Петра Порошенко Алексей выиграл грант и прошел стажировку в сфере государственного управления и планирования в Сингапуре.
Алексей Порошенко первым из украинских политиков получил возможность изучить опыт работы правительственных структур Сингапура. Об этом сообщила пресс-служба партии «Солидарность».
«В ходе встреч Алексей Порошенко высказывал сингапурским коллегам благодарность за принципиальную позицию в отношении территориальной целостности Украины. Он также высоко оценил предоставленную украинским госслужащим возможность изучать передовой опыт Сингапура в сфере эффективного государственного управления и противодействия коррупции», - сказано в сообщении.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
хйулу отработаній гумус, тем более, нафЄр не нужОн...вот тогда и начнеться веселуха!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
это цветочки , ягодки в переди еще, уже скоро луналикий станет Ким чин ыном местного разлива
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить