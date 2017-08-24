 "Мы не принимаем и никогда не примем аннексию Крыма и подрывание Россией установленных границ", - Мэттис

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом сказал министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе брифинга после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.
"Мы не принимаем и никогда не примем аннексию Крыма Российской Федерацией и также подрывание со стороны России международных установленных границ. Собственно Россия согласилась с соглашением о прекращении огня Минскими соглашениями и согласилась вывести все свои войска, обеспечивать далее кооперации по безопасности Европы в рамках Минских соглашений", - сказал Мэттис.
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и какой "ваш брат"? шариков что-ли? так он и есть порождение совка, "кто был ничем, тот стал всем", социализм как раз ему был очень по нутру - взять все, и поделить
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там заводы не государственные.
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в его марксистско-ленинском определении?
так то не социализм, а большевизм с миллионами трупов и реками крови
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Может и ЧМ перенесут в Лондон?
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хорошо сказал ,на вопрос необходимости летального оружия,как на это отреагирует Рассия,
ответил
что Украина воюет на своей территории
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НАТА в КИЕВЕ!!!!
Сегодняшнее фото))))
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Сообщил, что 22 миллиона хуйлопитеков испытывают нужду в еде, голодают. Сообщил, что 55% хуйлопитеков живут на сумму меньше 15 тыс деревянных, то-есть выживают. Сообщил, что США строят в Европе 21 (двадцать один!) терминал по приёму сжиженного газа, а Хуйлостан "выдавливают".Сообщил, что Восток и Азия пылюют на хуйлостанский газ, потому что в Китае, Туркменистане, Азербайджане вовсю идут к добыче сланцевого газа, запасы которого на сотни лет. Сообщил, что Хуйлостан недополучит от 20 до 30% урожая зерна. Сообщил, что по всему Хуйлостану остановлено строительство 12 тысяч (двенадцати тысяч!) крупных объектов. Много чего приятного он сообщил, но самое главное - причиной он считает "американскую агрессию против России". И этим он доставил второй раз.
И всё это означает: хуйлопитеки не остановятся, пока не похоронят хуйлостан.
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Людских культур не просыхала плесень -
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - рассея - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины -
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды.
М. Волошин, Дом поэта.
Из его же письма в 1918 г.
«Крым слишком мало россия, и в сущности почти ничего, кроме зла, от русского завоевания не видел за истекшие полтора века…»
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https://www.youtube.com/watch?v=rYZW36vGgg8
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