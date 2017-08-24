 "Мы не принимаем и никогда не примем аннексию Крыма и подрывание Россией установленных границ", - Мэттис

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом сказал министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе брифинга после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

"Мы не принимаем и никогда не примем аннексию Крыма Российской Федерацией и также подрывание со стороны России международных установленных границ. Собственно Россия согласилась с соглашением о прекращении огня Минскими соглашениями и согласилась вывести все свои войска, обеспечивать далее кооперации по безопасности Европы в рамках Минских соглашений", - сказал Мэттис.