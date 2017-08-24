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 Политика Украины, Общество
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Все про:визит (2258) Крым (20541) Пентагон (447) Донбасс (15843) Мэттис Джеймс (40)

 "Мы не принимаем и никогда не примем аннексию Крыма и подрывание Россией установленных границ", - Мэттис

Соединенные Штаты никогда не принимали и не примут аннексию Крыма Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом сказал министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе брифинга после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

"Мы не принимаем и никогда не примем аннексию Крыма Российской Федерацией и также подрывание со стороны России международных установленных границ. Собственно Россия согласилась с соглашением о прекращении огня Минскими соглашениями и согласилась вывести все свои войска, обеспечивать далее кооперации по безопасности Европы в рамках Минских соглашений", - сказал Мэттис.

Смотрите также: Делегация США во главе с министром обороны Мэттисом прибыла в Киев. ФОТОрепортаж
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Что, сеятель дезинформации - "ВОНА - ахент Кремля" спать не даёт?
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Вряд ли она с тобой в одном окопе, холоп путинской дезинформации.
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Почему под прокси сидишь тимошенко-путинский глупец?
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"Мы не принимаем и никогда не примем аннексию Крыма Российской Федерацией и также подрывание со стороны России международных установленных границ. Собственно Россия согласилась с соглашением о прекращении огня Минскими соглашениями и согласилась вывести все свои войска, обеспечивать далее кооперации по безопасности Европы в рамках Минских соглашений", - то есть Мєттис четко сказал, что россия сторона минских соглашений, где есть ее обязательства.
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Это звучит как "пока есть Россия - она будет под санкциями". Похоже, недолго уже осталось Русьне мучиться и нам от нее страдать, Инша Аллах.
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Хорошо бы подкрепить это какими нибудь "Джавелинами".
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мечтатели, в буржуазном мире всегда будут войны, кстати нынешняя Россия также буржуазная страна.
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хорошо все-такие что при коммунистах войн никаких не было и нет
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Всего то около 40 войн бьіло при ссср, так мало не считается
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с волками жить, по волчи выть, Запад хотел уничтожить СССР, тот сопротивлялся, что удивительного?
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по моему как раз наоборот, совок хотел уничтожить запад
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зараз заспіває новий нарасєянський тренд, що 2 світова почалася через непоступливість Польщі, і не 1.09, а 03.09 коли Великобританія оголосила війну нацистській Німеччині. А савєцкій саюз був "не при дєлах" - не был, не был, не был, не был, даже близко не стоял"
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вай, а в начале марта 1939 где была Британия, ждала, что Гитлер пойдет на СССР. Сталин предлагал укласть договор с Англией, но те му-му травили. Дождалась - Гитлер вкатил по самый небалуй Франции.
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Поэтому у дурных британцев потери во второй мировой 450 000 , а умного Сталина всего 40 млн, ну и кто лучше относился к своему народу .
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Были бы и у нас меньше потер, когда б не они, а СССР в 1944 второй фронт открывали. А так британцы там что-то в Африке возились с немцами, показуху гнали, хотя разгром Германия получила со стороны востока. Запад привык чужими руками жар загребать.
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вам , батенька, стекломой нужно хоть ягелем, но закусывать
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"коба сказал: "сворачивай шарманку", але все одно Аглія травила му-му. Англічанка завжди гадить тільки скрєпним камуністам. Свою історія від "краткого курса вкп(б)" знову ж таки розказуйте дєдушкам-маразматікам з колорадськими лампасами
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Ага, нагадила, в результаті Гітлер в Париж війшов, і міг би в Лондоні побувати....якби на Схід не пішов.
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хотя Ленин и выдвинул принцип мирного существования антагонистических государств, но это была утопия: не может горячее существовать в холодном, или наоборот.
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конечно не может ебанутый совок существовать рядом с другими нормальными государствами, рано или поздно развалится, когда не сможет больше захватывать новые территории и грабить население
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Ну, посмотрим лет через 30 что будет в мире, может доживу....Уже СССР нету, а спокойствия что-то тоже нету в мире, и не во всем причина в России заключается.
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назовите точки "неспокойствия" где бы не было ни совка/РФ, ни кндр, ни стран, которых снабжал совок и продолжает снабжать?
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Ответечу, когда мне скажешь то же самое о США: в Ирак влезли, в Авгане были, в Вьетнами воевали.... Идет борьба за место под солнцем, не будет СШИ и России, будут иные страны.... такова природа этого мира.
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"Вадим Тилицын: В 1919 году Ленин, отвечая на вопросы корреспондентов американских левых газет, сказал, что самый счастливый день в его жизни - это не 25 октября 1917 года, когда большевики взяли власть, а ноябрь 1918, в тот день, когда пришло известие о начале революции в Германии. На мой взгляд, факт, говорящий о многом. Большевики не мыслили, особенно в 1917 -1918 году победу Советской власти в России без победы в Западной Европе, в первую очередь в Германии. Ленин сам неоднократно говорил, что без победы Мировой революции, без помощи такого дисциплинированного рабочего класса, который существует в Германии в первую очередь, в Англии, во Франции, революция в России будет уничтожена.
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так оно и случилось в конечном счете - революция через 100 лет потерпела поражения, хотя причина несколько в другом: привык наш брат жить за счет товарища, вот социализм ему и не понутру....ссередине при помощи Запада распался СССР.
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"революция" не протянула и 70-ти какие там 100?
и какой "ваш брат"? шариков что-ли? так он и есть порождение совка, "кто был ничем, тот стал всем", социализм как раз ему был очень по нутру - взять все, и поделить
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насколько я знаю шариков - результат операции над собакой, которой пересадили мозги дебила, какое уж тут порождения совка, позвольте сказать....А то, что операция за фильмом происходила во время революции, то что ж тут поделаешь, дебилов и среди белогвардейской знати было предостаточно: если бы были поумнее, то не щемили бы народ, революции бы не было.
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вообще-то это художественный образ, никто никому ничего не пересаживал мало того, образ собирательный, таким вот шариковым вручали наганы, потом портфели, единственная страна в мире, в которой дебилом было быть почетно и денежно
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Действительно, ведь это девиз запада " мировая революция " и " весь мир до основания " мечта капиталистов .
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А что в каганате Карлика фабрики и заводы уже в собственность государства назад вернули? Что-то я не слышал про социализм в каганате Карлика
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в каганаті кралика на чолі стоїть каган Карлік, а вся власність належить наближеним Карліка - уркаганам (маленьким каганам). такий от ісконно-скрєпний соціалізм в набутилочніків
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те, що ти говориш, соціалізмом і не пахне, скоріше на монархію схоже.
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таваріщ, палітолог? глєбкє павловскому ким приходитесь. Про соціалізм з чєлавєчєскім ліцом - триндіть на ресурсах сіманєнкі і конотопської відьми
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а про социализм в Швеции слышал?

там заводы не государственные.
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А что, в Швеции социализм? -Уровень обеспеченности граждан высок, но не социализм в его определении. Капиталистическая страна, но только руководители при памяти, понимают что сытый народ на майданы не выйдет. В Европе все это понимают, только нашим отцам в Украине это невдомек.
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...но не социализм в его определении...


в его марксистско-ленинском определении?

так то не социализм, а большевизм с миллионами трупов и реками крови
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В каганаті карлика все належить КГБ(ФСБ)шному общаку
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Поэтому всегда нужно держать армию на поготове, а наши олигархи за 27 лет ее фактически только уничтожали.
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А Янукович и его клика как-бы и не причём по-твоему?
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олигархи деньги зарабатывали. подхуйловники во власти армию дерибанили. а у тебя мухи и котлеты перемешались.
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Уверен , что о Мэтис сказал правду об анексии Крыма и верю ему даже больше , чем Порошенко , ибо последний примет анексию за хороший откат без сомнений ))))))))
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..Мы не принимаем и НИКОГДА не примем........ кремлядей перекосило.Это намек,что вся эта хрень на очень долго?...они с Крыма не уйдут.
Может и ЧМ перенесут в Лондон?
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добровольно нет,а вот через пидсрачник,вполне))))
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Мэттис- серьёзный чел, без намёков , типа Обамы,
хорошо сказал ,на вопрос необходимости летального оружия,как на это отреагирует Рассия,
ответил
что Украина воюет на своей территории
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Рашка согласилась вывести все свои войска, тоесть она наконец то согласилась что они там есть.
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Ну вата должна была повторять как мантру " нас там нет", но это не относится к международному сообществу, а вате не надо знать что с их пенсий и налогов вычтут всю компенсацию нанесенного ущерба. Почему рашисты удивляются своим низким пенсиям? Воевать меньше надо.
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ВАТАНЫ а ну начинайте БОМБИТЬ ПУКАНАМИ))))
НАТА в КИЕВЕ!!!!
Сегодняшнее фото))))
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Я за мир во всем мире. Тот кто призывает захватывать, воевать и порабощать- таких надо воспитывать.
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Кацапы хотели "кровоточащую рану"на домбасе?Вы её получите,только от своих рузгаязыных ското...дамбасян.Вот когда вломятся все впопучленцы в кацапию-будет вам рана...
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Еще в сирии воина не закончена, хуйло их туда подыхать зашлет. Надо сказать что за время воины в сирии и на Донбассе , хуйло избавился от "элитных" подразделений Кадырова.
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Твои слова да Богу в уши. Очень хочется верить, что все будет по чести и совести. Побыстрей бы - сил нет терпеть.
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Можно смотреть вечно на 3 вещи - горящее пламя, бегущую воду и вставание параши с колен
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По хуйлостанТВ выступал Зю. Доставил.
Сообщил, что 22 миллиона хуйлопитеков испытывают нужду в еде, голодают. Сообщил, что 55% хуйлопитеков живут на сумму меньше 15 тыс деревянных, то-есть выживают. Сообщил, что США строят в Европе 21 (двадцать один!) терминал по приёму сжиженного газа, а Хуйлостан "выдавливают".Сообщил, что Восток и Азия пылюют на хуйлостанский газ, потому что в Китае, Туркменистане, Азербайджане вовсю идут к добыче сланцевого газа, запасы которого на сотни лет. Сообщил, что Хуйлостан недополучит от 20 до 30% урожая зерна. Сообщил, что по всему Хуйлостану остановлено строительство 12 тысяч (двенадцати тысяч!) крупных объектов. Много чего приятного он сообщил, но самое главное - причиной он считает "американскую агрессию против России". И этим он доставил второй раз.
И всё это означает: хуйлопитеки не остановятся, пока не похоронят хуйлостан.
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Здесь, в этих складках моря и земли,
Людских культур не просыхала плесень -
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - рассея - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины -
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды.
М. Волошин, Дом поэта.
Из его же письма в 1918 г.
«Крым слишком мало россия, и в сущности почти ничего, кроме зла, от русского завоевания не видел за истекшие полтора века…»





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Мне вообще кажится, они приезжают и ходят как на даче. Громкие слова и обратно за океан. И все, никаких дельных движений. Не уважаю этих сэмов, бизнес в душе у них
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы не принимаем и никогда не примем аннексию Крыма и подрывание Россией установленных границ", - Мэттис
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