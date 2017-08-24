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 Во время военного парада не было нарушений общественного порядка, никто не задержан, - Крищенко

крищенко

На параде присутствовали до 2 тыс. человек.

Во время проведения военного парада нарушений общественного порядка не зафиксировано, никто не был задержан, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Задержанных нет, все проходит спокойно, не было нарушений общественного порядка, на пунктах проверок людей не было обнаружено предметов. Единственное, что было, - это сообщение о заминировании "Майдана Независимости" но сразу отработали, установили лицо. У него определенные проблемы со здоровьем", - сказал он.

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По его словам, на параде присутствовали до 2 тыс. человек, на данный момент количество людей увеличилось. Так же он отметил, что сейчас проходит марш Непокоренных, в котором принимают участие около 500 человек.
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Не вышли нелюди, а людей там много. У нас показывали по новостям.
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нормальная погода. не жарко и не холодно . дождя нету .
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Ветер очень сильньій и бьіло около 14 градусов.
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Всего не скажут, но вероятно провокации готовили.
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Не перегибай. Как то не природно. Как 2 головы у курицы, да еще и на гербе.
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Это говорит об одном:наши спецслужбы хоть и на троечку но справляются с "контрой" и лазутчиками ФСБ.Но все же тщательнее надо как говорил Жванецкий,их тут много и на праздник естественно ушли на "дно".
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Украина не Расея, даже туповатый Кучма это давно сообразил.
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Кучма вовсе не туповатый. Это он основал олигархический строй, что управляет сегодня Украиной!
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Хоть я и был против парада, считая это тупой традицией СССР.
Но новый формат парада, что не было техники и то что были подразделения других стран, выражая поддержку нашей стране, мне понравился. Праздник удался!
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Дело в том, что это не обычный парад и он нужен был. Здесь показана поддержка Украине.
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А где же предсказываемые Грицаком провокации?
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А вы расстроились? Памятник ребятам из АТО в Киеве с утра уже облили краской. Может хоть это вас порадует.
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Кацапам необходимо знать "правду":половина населения вымерла без кацапского газа,половина померли без голода и подогрева с кормильца дамбацца.А третья половина выехали на зароботки...Остались только иностранные легионы для проведения парада.Так шо -вперёд в хоз-магазин за боярой для ванн и унитазов.Такую бабеду надо отметить,хуле-дедываевале!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо время военного парада не было нарушений общественного порядка, никто не задержан, - Крищенко
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