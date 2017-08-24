 Во время военного парада не было нарушений общественного порядка, никто не задержан, - Крищенко

Во время проведения военного парада нарушений общественного порядка не зафиксировано, никто не был задержан, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".
"Задержанных нет, все проходит спокойно, не было нарушений общественного порядка, на пунктах проверок людей не было обнаружено предметов. Единственное, что было, - это сообщение о заминировании "Майдана Независимости" но сразу отработали, установили лицо. У него определенные проблемы со здоровьем", - сказал он.
По его словам, на параде присутствовали до 2 тыс. человек, на данный момент количество людей увеличилось. Так же он отметил, что сейчас проходит марш Непокоренных, в котором принимают участие около 500 человек.
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З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ!!!.
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Но новый формат парада, что не было техники и то что были подразделения других стран, выражая поддержку нашей стране, мне понравился. Праздник удался!
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