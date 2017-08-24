В Киеве открыли станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" после завершения военного парада ко Дню независимости, а также сняты усиленные меры безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В центре Киева, где утром состоялся парад войск с участием руководства государства, сняты усиленные меры безопасности, киевляне и гости столицы могут беспрепятственно гулять по Крещатику", - говорится в сообщении.
Отмечено, что также возобновили работу две станции метро, которые были закрыты на период военного парада.
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