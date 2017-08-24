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 Киевские новости
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Все про:Киев (17968) Метрополитен (475)

 В Киеве открыли станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик"

киев транспорт метро

Также в столице сняты усиленные меры безопасности.

В Киеве открыли станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" после завершения военного парада ко Дню независимости, а также сняты усиленные меры безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В центре Киева, где утром состоялся парад войск с участием руководства государства, сняты усиленные меры безопасности, киевляне и гости столицы могут беспрепятственно гулять по Крещатику", - говорится в сообщении.

Отмечено, что также возобновили работу две станции метро, которые были закрыты на период военного парада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военный парад в честь Дня Независимости на Крещатике. ВИДЕО
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Это старые станции - их просто прикрыли на время парада!
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с яйценюком впереди на буланом коне .
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Ты откуда вообще дитё необразованное? этим станциям по 50 лет .СССР ещё построил .
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Петя уже вышел на люди после беседы с американцем?Может ему стало погано?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киеве открыли станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик"
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