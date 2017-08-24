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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3446) Порошенко (13626) США (13282) Мэттис Джеймс (40)

 Начались переговоры Порошенко и Мэттиса

порошенко мэттис

Около 12:50 участники встречи расскажут о ее результатах.

Начались переговоры главы украинского государства Петра Порошенко и министра обороны США Джеймса Мэттиса, как передает Цензор.НЕТ. трансляцию церемонии встречи на крыльце Администрации президента Украины вел телеканал " 112 Украина ".

Отметим, это первый за последние десять лет визит в Украину министра обороны США, о нем договорились, когда президент Украины посещал Соединенные Штаты в июне этого года.

Ожидается, в 12:50 Порошенко и Мэттис дадут брифинг по результатам переговоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко присвоил звание Героя Украины лейтенанту Тарасюку с вручением ордена и капитану Лоскоту посмертно
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Если даже офшорник попросит кучу оружия с Говерлу размером, американцы ему хуртульно ответят: мистер президент, по вашим словам вернуть Крым и Долбасс можно только мирным путём. Зачьем вам оружие? Продавать торговым партнерам из рассии?
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офшерному крутять фоберже. добре.
зробімо цю осінь для нього останньою.
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Переговоры это хорошо! Но кто бы не приезжал из зарубежных должностных лиц в Украину начинают с темы - Коррупция!!! сколько можно крысить в воюющей стране, деньги в офшоры выводить? Новая техника это хорошо , только КРАЗ простаивает, а Богдан с на полную катушку работает , собирает из запчастей МАЗ белорусского и расейского происхождения. Кораблестроение, Николаев простаивает, хотя надо строить Корветы, а ЛенКузня строит Гюрзу, которую моряки, комисси забраковала в 2013 году по всем направлениям, сказали нафиг не надо....и много ещё такого непонятного под смотрящим Романом Романовым, служащим Порошенко...
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Читай, страдай‏ @Spasipamagi 2 ч.2 часа назад

А зараз Майданом крокують підрозділи міжнародної втоми від України.

Начались переговоры Порошенко и Мэттиса - Цензор.НЕТ 5589
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зайшов на ютуб. рузьке швайнесобакен вже засрали своїми гімнопостами. зборище двоногих тварин, швидше бїхнє хуйло інет їм відрізало
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНачались переговоры Порошенко и Мэттиса
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