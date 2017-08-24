 Начались переговоры Порошенко и Мэттиса

Начались переговоры главы украинского государства Петра Порошенко и министра обороны США Джеймса Мэттиса, как передает Цензор.НЕТ. трансляцию церемонии встречи на крыльце Администрации президента Украины вел телеканал " 112 Украина ".
Отметим, это первый за последние десять лет визит в Украину министра обороны США, о нем договорились, когда президент Украины посещал Соединенные Штаты в июне этого года.
Ожидается, в 12:50 Порошенко и Мэттис дадут брифинг по результатам переговоров.
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зробімо цю осінь для нього останньою.
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А зараз Майданом крокують підрозділи міжнародної втоми від України.
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