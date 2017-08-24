 Полиция возбудила дело по факту разрушения бюста маршала Жукова в Одессе

Правоохранители начали уголовное производство по факту разрушения бюста маршала Георгия Жукова в Одессе по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного Кодекса Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Одессы.
Инцидент произошел вчера, 23 августа, на перекрестке проспекта Небесной Сотни (бывш. Маршала Жукова) и ул. Академика Глушко.
Сообщается, что неизвестные повалили с полутораметрового гранитного постамента бюст маршала Жукова, загрузили его в автомобиль "Мерседес" черного цвета и уехали в неизвестном направлении.
Позже фрагменты памятника были обнаружены в центре Одессы на Деволановском спуске.
"Сейчас они доставлены в Таировское отделение полиции и приобщены к материалам уголовного производства. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления", - сказано в сообщении.
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вбивство Чорновіла,МузичкаЮ,"Лісника",Кузьми ?
вбивства тисячі Українців на Майдані ?
може вбивцю дамінського повернули в Україну?
може проти офшорів возбуділась??
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Так даже проще убрать памятник этому скоту...нет протестов и шума рыдающих совков...
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Бюст не разрушен ,а повешен.значит дело "шитое белыми нитками",в деле нет состава преступления!
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Этот бюст был самовольно установлен одесскими коммунистами без каких либо согласований с городскими властями.
Первый раз Жукова похитили в ноябре 2014 года. Каммунистам-сталинистам пришлось изготовить нового истукана, который тоже без официального согласования с властями был водружен на пьедестал осенью 2015-го.
Итак, гипсовая копия несуществующего памятника, установленного несуществующей зхапрещенной в Украине компартией бывшего СССР.
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42год взятие бабушки нагибайло в плен нацистами.
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Жуков был тварь - а не человек. В 1943 году по его личному приказу со всех окрестностей Киевской обл согнали 300 тыщ человек, кто ранее не был мобилизован и мог стоять на ногах, дали им палки и кирпичи в руки, и заградотряды НКВД погнали их "типа форсировать Днепр".
Прямо на немецкие пушки и пулемёты в укреплённых дотах и дзотах. До другого берега доплыли менее 30 тыщ чел. 9 из 10 - навечно остальсь на дне Днепра. Таким обазом Жуков хотел обмануть немцев, скрыть направление главного удара СА. Ничего подобного при защите Москвы или Сталинграда русня не делала.
"Чем больше хохлов утопим - тем меньше потом в Сибирь высылать"- слова лично Жукова про украинцев. Настоящий фашист и дела его - фашистские. Погуглите как Жукова на фронте называли рядовые солдаты? "Мясник"!!! Он тупо мясом живых людей закидывал немцев.
Про эти события не так давно в той же России сняли фильм - погуглите и посмотрите. Так же и про его высказывания в Инете не тяжело найти фразы из мемуаров его сослуживцев.
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Но это не распространяется на россиских военных:
- сколько погибло русни в Первую Мировую и кто из туда звал?
- сколько погибло русни в русскоя-японских войнах?
- сколько погибло граждан СССР при нападении на Финляндию?
- "атакующая" Германия- потери около 9 млн людей, а у "ОБОРОНЯЮЩЕГОСЯ" СССР - потери больше 20 млн людей??? И это при том - что СССР точно знали дату нападения немцев минимум за 2 недели - хоть с Дальнего Востока успели бы технику перебросить?
На начало войны у СССР было БОЛЬШЕ танков и самолётов чем у Германии, в строю уже были сотни ЛУЧШИХ В МИРЕ по состянию на 1941 год истребителей МиГ-3 и танков КВ-1, Т-34, КАК это всё использовали командование СССР? Да они ДЕБИЛЫ ТУПОРЫЛЫЕ по сравнению с немцами.
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Жуков: «Зачем мы, друзья, здесь головы морочим. Нах… обмундировывать и вооружать этих хохлов? Все они предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь после войны ссылать». В ответ Рокоссовский сказал, что «это - геноцид», и дал указание сообщить о подобных планах в Генштаб.
Надо стереть всю память об этом мяснике на Украине.
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