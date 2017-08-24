 Полиция возбудила дело по факту разрушения бюста маршала Жукова в Одессе

Правоохранители начали уголовное производство по факту разрушения бюста маршала Георгия Жукова в Одессе по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного Кодекса Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Одессы.

Инцидент произошел вчера, 23 августа, на перекрестке проспекта Небесной Сотни (бывш. Маршала Жукова) и ул. Академика Глушко.

Сообщается, что неизвестные повалили с полутораметрового гранитного постамента бюст маршала Жукова, загрузили его в автомобиль "Мерседес" черного цвета и уехали в неизвестном направлении.

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Позже фрагменты памятника были обнаружены в центре Одессы на Деволановском спуске.

"Сейчас они доставлены в Таировское отделение полиции и приобщены к материалам уголовного производства. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления", - сказано в сообщении.