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Все про:Одесса (5859) памятник (2211) Нацполиция (8488)

 Полиция возбудила дело по факту разрушения бюста маршала Жукова в Одессе

жуководесса

Полиция квалифицировала инцидент как хулиганство.

Правоохранители начали уголовное производство по факту разрушения бюста маршала Георгия Жукова в Одессе по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного Кодекса Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Одессы.

Инцидент произошел вчера, 23 августа, на перекрестке проспекта Небесной Сотни (бывш. Маршала Жукова) и ул. Академика Глушко.

Сообщается, что неизвестные повалили с полутораметрового гранитного постамента бюст маршала Жукова, загрузили его в автомобиль "Мерседес" черного цвета и уехали в неизвестном направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе повалили бюст маршалу Жукову. ФОТО

Позже фрагменты памятника были обнаружены в центре Одессы на Деволановском спуске.

"Сейчас они доставлены в Таировское отделение полиции и приобщены к материалам уголовного производства. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления", - сказано в сообщении.

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Почему москали гордятся победой над немецкими фашистами которым подражают ?
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Т.н. "олег нагибайло", вас бы туда под руководство этого жукова, чтоб под его гениальным руководством повоевать, вот тогда бы запели по-другому.
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Где твои прадедушка и прабабушка были в то время? Скажи мне что ты о них знаешь и кем они были и я скажу кто ты .всё остальное туфта
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Тфаи мабуть вертухаями у мардовии лямку тянули.
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Нужно было перенести в тихое местечко , подождать и тихонько зарыть , как делают с уголовными элиты!
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первое военное преступление жюков совершил в 1921 на Тамбовщине,травил восставших крестьян химически оружием вместе с братаном тухлочевским.Думаете маршала дают просто так?
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совнквд даваЛИ только за особо выдающиеся зверства против Человеков
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И получил кличку Тамбовский волк....волкам тоже тогда газа досталось...
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Не дела возбуждать надо, а премировать ребят. жуков убийца людоед...столько жизней загубил в угоду сталину упырю!
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За протоколом менти відкривають справу і через певний термін закривають. Наприклад через малозначущість збитків.
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кого авак поліція возбудила??
вбивство Чорновіла,МузичкаЮ,"Лісника",Кузьми ?

вбивства тисячі Українців на Майдані ?
може вбивцю дамінського повернули в Україну?
може проти офшорів возбуділась??
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По Закону дело открыли...по Закону его и закроют по прошествии отведенного Законом времени.....
Так даже проще убрать памятник этому скоту...нет протестов и шума рыдающих совков...
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це щоб в одеських комуняк не сталося "возбуждєнія" від декомунізації якогось-там ваньки-жукова, який писав пісьмо "на дєрєвню дєдушкє".
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скоєння вказаного кримінального злочину", - йдеться в повідомленні.Джерело: https://ua.censor.net.ua/n452875 ----------- в укр. мові немає ніякого "йдеться" (= йде себе) - куди хто йде себе??? Немає в нашій мові дієслів зворотної дії в пасивній формі. НЕМАЄ!!! Нащо ви москалятину постійно тулите!!! І де тут кримінал, що скинули пам'ятник негіднику? Дякувати чесним людям треба уклінно!!!
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последнее военное преступление жюков совершил в 1956 году в Венгрии,после подавления Венгерского восстания сам себе присвоил четвертую звязду ХЕРоя
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Слава Аллаху , не было меня во времена беспределов Жукова и Сталина, но теперь я отчетливо понимаю с чем имели дело люди ,глядя на Хуйло , мотороллу , Кадырова -"героев" России . И прекрасно понимаю что будь хуйло наделен большими возможностями он сделал бы еще больший геноцид чем Сталин. Да уж хуйлом не вышел.
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на месте памятника слепить кучу говна и подписать - ГК Жуков . что бы все сразу понимали . что за нелюдь это был !
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Надо создать свою Википедию и там подробно описывать действия этих "героев"
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Среди Одессы кучу говна? Чтобы воняло? Что тебе одесситы плохого сделали, что ты им такого желаешь?
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Полиция возбудила дело по факту разрушения бюста маршала Жукова в Одессе

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Бюст не разрушен ,а повешен.значит дело "шитое белыми нитками",в деле нет состава преступления!
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Какого хрена бюст этого урода делает в моем родном городе, ментам больше нечем занятся ?
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В Николаеве необходимо демонтировать памятник 61 коммунару, а на самом деле алкашам, ворам и всяким жуликам, которых расстреляли по приказу героя первой мировой войны Я. А. Слащева. Если сделать краткий вывод: не были бы приняты генералом Я.А. Слащевым решительные радикальные меры в городе Николаеве, если бы не царивший хаос, намечавшиеся еврейские погромы, активизирующиеся преступные элементы, которые стали бы причиной гибели сотен, а то и тысяч его мирных жителей.

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На кого працював останні роки життя Слащов ?
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Учил дебилов и РККА, например Будённого называл идиотом.
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ну да, Слащов як і Брусілов - типовий рускій афіцер-больше-двух-раз-не-присягает
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Поліцаї краще б всю Київську міску раду разом з її горе-війтом Педаліком Баблобаксом арештували і доправили до суду. Адже ці скоти весь час тримають в Києві вулицю ім. терориста-НКВСника Івана Кудрі, який в кінці вересня 1941 року зірвав 820 будинків в центрі Києва разом з українськими громадянами, концерваторію з дорогущими музичними інструментами, а потім ще й висадив в повітря Упсенський собор Печерської Лаври. На честь цього красного терориста з 6-місячною освітою маємо вулицю в Києві з 1963 року і цю назву ретельно оберігають від зміни сучасні КГБісти, які правлять Києвом і Україною.
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Вспомните кто "управляет" Одессой и вопрос почему бюст жукову не убрали нужно задавать власти Одессы...
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Еще в Николаеве стоит памятник чекистам, которые издевались, убивали и уничтожали невиновных Николаевцев.

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таке враження, що нащадки тих самих чекістів "блюдуть" пам'ятник своїм дєдушкам-упирям
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Геть нелюда Жукова! Він хотів якомога більше потопити українців?
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Полиция возбудила дело по факту разрушения бюста российского оккупанта маршала Жукова в Одессе
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Никакого маршала, никакого Жукова в том месте не было и в помине! Во всяком случае по документам.
Этот бюст был самовольно установлен одесскими коммунистами без каких либо согласований с городскими властями.

Первый раз Жукова похитили в ноябре 2014 года. Каммунистам-сталинистам пришлось изготовить нового истукана, который тоже без официального согласования с властями был водружен на пьедестал осенью 2015-го.

Итак, гипсовая копия несуществующего памятника, установленного несуществующей зхапрещенной в Украине компартией бывшего СССР.
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Ну давайте памятник великому кацапу маньяку пичушкину установим, он доже дохрена людей убил как жуков. Что за мания такая ставить памятники бесчеловечным выродкам?
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Благодаря этому Маршалу Жукову была разгромлена фашистская германия .С его именем бойцы победоносной Красной Армии поднимались в атаку и громили фашистского врага .
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Ну если судить по планам гитлера уничтожить славянскую и еврейскую рассы захватить все земли .а Красная Армия не дала этим планам сбыться и уничтожила его с его планами в его логове . то я думаю что не зря .Может ты хотел быть уничтоженным или попасть в рабство ? так это твоя философия . У меня таких желаний нету .
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А от куда вам про эти планы известно? От советского информ бюро? Вот например нам русише троли постоянно рассказывают про планы гитлера поселить в Балтийских странах 750 тыс. германских колонистов. А что вышло? Сралин без каких то планов поселил 1,5 млн. ватников. Ой да радость какая...
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Был. И сталинские репресии были. Еще страшнее и массовее...
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Не було, шлімазл. В тих масштабах, які потім роздули. Вчи матчастину.
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Мардва, посчитай скока тваи родичи, мардовские людоеды, за 2500 лет людей сажрали.
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Мою бабушку ,когда она была три года в плену в фашистской германии с 1942 по 1945 ый годы фашисты называли руссиш швайн .и сейчас ты мразь недоношенная пишешь эти слова .нету у тебя истории а значит и нет будущего .
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Правильно называли. Руссиш швайн, он и есть руссиш швайн. Немцы определенно были весьма точны в выборе названия для тебе подобных. Татары, к примеру, называли вас урус чучка. Так что иди, урус чучка, подумай с чего бы это.
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А кем были твои дедушка и прадедушка в то время ?
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Нет шоп мастосрано пописсацца пердулко шавкин, кликамц не родными словами.
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так она у тебя и есть руссиш швайн, и нечего прятаться под Украинским флагом, смени на более привычную тебе власовскую тряпку руссиш швайн.
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Эксклюзивные фотографии с утерянной флешки немецкого архива стали доступны.
42год взятие бабушки нагибайло в плен нацистами.

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Так меня, когда я был рекрутом в СА, ротный иначе не называл как немец еба**ый... Это что, не история?
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Ты мардва шавкамц и тренчел морочамц, потому и хрюкамц.
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И тебе не влом одно и то же по 10 раз под одной статьёй писать? Ах да, 11-80... денег хочется, а на совесть насрать? Ну тогда и я посторюсь:
Жуков был тварь - а не человек. В 1943 году по его личному приказу со всех окрестностей Киевской обл согнали 300 тыщ человек, кто ранее не был мобилизован и мог стоять на ногах, дали им палки и кирпичи в руки, и заградотряды НКВД погнали их "типа форсировать Днепр".
Прямо на немецкие пушки и пулемёты в укреплённых дотах и дзотах. До другого берега доплыли менее 30 тыщ чел. 9 из 10 - навечно остальсь на дне Днепра. Таким обазом Жуков хотел обмануть немцев, скрыть направление главного удара СА. Ничего подобного при защите Москвы или Сталинграда русня не делала.
"Чем больше хохлов утопим - тем меньше потом в Сибирь высылать"- слова лично Жукова про украинцев. Настоящий фашист и дела его - фашистские. Погуглите как Жукова на фронте называли рядовые солдаты? "Мясник"!!! Он тупо мясом живых людей закидывал немцев.
Про эти события не так давно в той же России сняли фильм - погуглите и посмотрите. Так же и про его высказывания в Инете не тяжело найти фразы из мемуаров его сослуживцев.
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А насчёт "благодаря" я тебе так отвечу: по законам военного искусства, по статистике предыдущих воен атакующая сторона несёт в среднем в 3 раза больше потери - чем обороняющаяся сторона.
Но это не распространяется на россиских военных:
- сколько погибло русни в Первую Мировую и кто из туда звал?
- сколько погибло русни в русскоя-японских войнах?
- сколько погибло граждан СССР при нападении на Финляндию?
- "атакующая" Германия- потери около 9 млн людей, а у "ОБОРОНЯЮЩЕГОСЯ" СССР - потери больше 20 млн людей??? И это при том - что СССР точно знали дату нападения немцев минимум за 2 недели - хоть с Дальнего Востока успели бы технику перебросить?
На начало войны у СССР было БОЛЬШЕ танков и самолётов чем у Германии, в строю уже были сотни ЛУЧШИХ В МИРЕ по состянию на 1941 год истребителей МиГ-3 и танков КВ-1, Т-34, КАК это всё использовали командование СССР? Да они ДЕБИЛЫ ТУПОРЫЛЫЕ по сравнению с немцами.
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Жуков, который при освобождении Киева мобилизовал с Киевской области всех мужского пола ростом больше 150 см. Біли мобилизованы старики за 70 лет, умственно отсталые и 14-летние мальчики. 360 тысяч. Когда жукову (специально, не могу писать эту фамилию с большой буквы) сказали, что вооружить нечем этих людей.
Жуков: «Зачем мы, друзья, здесь головы морочим. Нах… обмундировывать и вооружать этих хохлов? Все они предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь после войны ссылать». В ответ Рокоссовский сказал, что «это - геноцид», и дал указание сообщить о подобных планах в Генштаб.
Надо стереть всю память об этом мяснике на Украине.
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А ты рядом стоял и на диктофон записывал ? .
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Вас очевидцев тех дней ещё больше чем я на День Победы 9 - го Мая вижу .
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Теска, читай мемуары, а не молись на )(уйло!
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А чего читать? В каждой украинской семье у нас предки - Жуковы. плечом к плечу Гитлера с Украины гнали. Нам читать не надо. нам все вживую наши Жуковы рассказывали, хотя все они и украинцы.
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Надо Турчинову - Главнокомандующему и и.о. Президента - памятник при жизни поставить. Вот уж кто полководец, вот уж кто не мясник! При Крыме, напичканном нашей техникой и войсками приказал оставить нашим войскам Крым без единого выстрела и без сопротивления для того, чтобы Путин Крым к России присоединил. Вот уж поберег украинцев так поберег!!! И никакой ему памятной медали нет за оставление Крыма, хоть бы почетную грамоту дали такому талантливому Главнокомандующему. Жуков ему и в подметки не годится - Гитлера с Украины выгнал...
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Правильно, уголовное дело надо прекратить, нехер было Жукову фашистов останавливать, мы бы тепереча жили лучше.... в Бухенвальде, как и Бандера в канцлагере фашистов мигом очутился....
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Возбудила дело?!! Они уху ели?!! За что?!! За то что свалили бюст питораса жукова (фронтовое прозвище - мясник), который при форсировании Днепра после взятия советами Киева, отрправил молодых парней форсировать днепр с одной винтовкой на нескольких человек и сказал при этом: "Чем больше хохлов сейчас подохнет, тем меньше их после войны в Сибирь ссылать придется"
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Надо этих Гераклов отправить в АТО. Пусть там героизм проявляют. Небось все призывного возраста. Почему не на фронте?
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Ты там с магнитофоном стоял?
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А как на Иловайск наших отправляли, а как сейчас наши воюют? Почему не сажают в тюрьмы этих наших генералов? А зачем тогда ДАП был и все эти жертвы если война до сих пор тянется, а нашим не дают право дать ответку и все они просто там ждут свой кусок свинца? Это лучше чем Жуков? У Жукова хотя бы в бой шли, а у нас просто ждать когда тебя убьет снайпер.
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Каких таких ваших генералов, руссиш швайн? Ленцова штоле?
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у Жукова "просто" в бой шли, птому что если не пойдешь, тебя НКВД расстреляет, а семью твою репрессируют и в Сибирь как семью изменника и врага народа. вот так "просто" шли в бой у Жукова
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мой дед в 1941 году погиб на войне. такие как Жуков его с винтовкой на танки погнали. ты думаешь он хотел бросать свою молодую жену и 4 детей, и ити воевать?!! за что? за кого? за вурдалака стилина и его жажду править миром?!! или за СССР, который не его родина, а поработитель Укрианы? Оно ему не надо было. Но если бы отказался воевать за СССР его бы расстреляли, а семью в Сибирь сослали бы
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"В Одесі невідомі розбили бюст ще одного ката України . Напередодні Дня Незалежності України невідомі патріоти «декомунізовали» бюст маршала Георгія Жукова ."
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Жуков был безграмотная и тупая сволочь кидавшая сотни тысяч солдат на немецкие пулеметы..
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А наши генералы более грамотны чем Жуков??? А Турчинов более грамотный, что Крым сдал??? Вот уж пожалел солдат... ни одного выстрела, ни одного боя...а просто Крым оставить приказал.
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Очередная нулевка... И почему я не удивлен?
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